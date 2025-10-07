Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meclis zemini!
Mustafa Balbay
Son Köşe Yazıları

Meclis zemini!

07.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

21 Ekim 1999’da alçakça bir saldırıyla aramızdan koparılan Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi kitabında Meclis’in birleştiriciliğini şöyle özetler:

Ülkenin rejimine en uzak kesimlerinin bile sorunların çözüm yerinin Meclis olacağını düşünebilmesi, Meclis’in çare yeri olduğunu hissedebilmesi gerekir.

Bu anlamda Meclis zemini ülke bütünlüğü açısından da son derece önemlidir. Ülke bütünlüğü sadece toprak bütünlüğü değildir.

Türkiye’de rejim o hale geldi ki iktidar açısından neredeyse şu iki hedef özdeş durumda:

Terörsüz ve CHP’siz bir Türkiye!

İktidarın kendisi gibi düşünmeyen herkesi “terörist” ilan ettiği dikkate alınırsa, terörsüz Türkiye hedefinin de geniş anlamda muhalefetsiz bir Türkiye’ye evrilme durumu yadsınamaz.

***

1 Ekim’de CHP’nin Erdoğan’ın konuşma yapacağı açılış oturumuna ve resepsiyona katılmama kararının sonuçları günlerdir konuşuluyor. CHP’nin tavrı pek çok gerçeğin de su yüzüne çıkmasına neden oldu.

İktidarın terörsüz ve CHP’siz Türkiye hedefinin ikisine birden hizmet edecek bir arayışa girdiğini de gördük. Bir fotoğraftan onlarca anlam çıkarmak Aziz Nesin’lik bir tablo. Oysa sistem bir nebze normal işlese, partiler arası diyalog doğal seyrinde devam etse, son derece olağan bir fotoğraf.

Sonrasında yapılan açıklamalar ışığında o fotoğraflar için şöyle bir tanımlama yapabiliriz:

Ruhen fotomontaj!

Özellikle Meclis Başkanlığı’na duyulan saygı çerçevesinde oluşan tabloya “Cumhur İttifakı genişliyor”dan, “CHP yalnızlığa itiliyor”a kadar uzanan anlamlar yüklemek siyasetin sürüklendiği çıkmazın da fotoğrafı.

Herkes böyle gitmeyeceğini görüyor, nasıl gideceğini göremiyor!

1 Ekim’in üzerindeki bir başka gölge de “meşruiyet” tartışmasıydı. ABD büyükelçisi, “Erdoğan’ın istediği meşruiyetti, biz de bunu ona verdik” diye özetlenebilecek bir açıklama yaptı. Muhalefet buna tepki gösterince Erdoğan, Meclis kürsüsünden asıl meşruiyet zeminin Meclis olduğunu, millet olduğunu vurguladı durdu. Biz de dinlerken şöyle düşündük:

Heey Atatürk ne kadar büyüksün. “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” sözünü öyle ya da böyle bir asır sonra bile herkese söyletiyorsun!

***

Yelpazeyi biraz açalım. Gözlerimizin Muhittin Böcek’i aradığı Antalya Kitap Fuarı’nda Akdeniz Üniversitesi’nden bir grup akademisyenle Filistin ve Suriye’deki gelişmeleri irdelerken şunu anımsattılar:

Bu konuları konuşurken Erdoğan’ın, “Ben Büyük Ortadoğu Projesi’nin eşbaşkanıyım” sözünü hiçbir zaman unutmamak gerek!

Konunun sadece parlamento zemininde sağlanacak birlik boyutunu ele alırsak Gazze’de yaşananların bir nedeni de Filistin’in birlik olamaması. Gazze ve Batı Şeria ayrı zeminde. En son 2015 yılında yapılan seçimlerle oluşan yapı iki tarafın da kabulü değil.

Çok acı ama Suriye de benzer yolda. Suriye’de seçimler yapıldı. Halk Meclisi’nin 210 üyesinden 70’ini doğrudan Şara atayacak. 140’ı da 6 bin kadar aday içinden seçildi ama Kürtlerin, Alevilerin ve Dürzilerin seçim sonuçlarını tanımadığı bilgileri var. Zaten Kürtlerin ve Dürzilerin yaşadığı illere sandık konmadı. Böylece ayrılığın derinleşmesine neden olabilecek bir çatlak, seçim yoluyla fay hattına dönüştü.

Vurgulamak istediğimiz o ki Mustafa Kemal’in kurduğu Meclis’in temellerinin ne kadar sağlam olduğu bir asır sonra bile yaşanarak görülüyor.

Atatürk, Meclis zemininde yine bugün de güncel olan kapı gibi bir sözcük daha üretti:

Yurttaşlarım!

Demokrasi kurumlar, kurallar ve kavramlar üzerinde oturur.

İlgili Konular: #Meclis

Yazarın Son Yazıları

Meclis zemini!

21 Ekim 1999’da alçakça bir saldırıyla aramızdan koparılan Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi kitabında Meclis’in birleştiriciliğini şöyle özetler:

Devamını Oku
07.10.2025
Silivristan!

Önceki gün Silivri’ye giderken Ayşe Barım’ın serbest bırakıldığını öğrendik.

Devamını Oku
04.10.2025
Hakan Fidan tartışılan o sözlerini bilerek mi söyledi?

Ava giderken av olmak diye bir deyim vardır.

Devamını Oku
02.10.2025
Amer-İslam!

Önceki akşam Gazze’deki en hafif anlatımla “soykırım” denebilecek felaketin sona erebileceği umuduyla Trump-Netanyahu görüşmesini bekledik.

Devamını Oku
01.10.2025
ABD ile kapitülasyon!

Erdoğan’ın Trump görüşmesinden çıkan sonuçların açıklanan kısmını başlıktaki gibi özetleyebiliriz. Kapitülasyonun anlamı şöyle:

Devamını Oku
30.09.2025
Silivri’de sabit kalemler!

Perşembe günü Silivri’deydik.

Devamını Oku
27.09.2025
Parseller ve konserler!

Yeri geldikçe vurguladığımız CHP’ye yönelik üçlü kıskacın bütün yönleriyle işletildiği günlerden geçiyoruz.

Devamını Oku
25.09.2025
Tunç Soyer’in kooperatif ‘suçu’!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 4 Temmuz’dan beri tutuklu olarak adaleti bekliyor.

Devamını Oku
24.09.2025
CHP’de yükselen üçlü!

CHP’nin, olağan-olağanüstü onlarca kurultayını izledik. Yenimahalle Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki 22. olağanüstü kurultay atmosferi en farklı olanlardan biriydi.

Devamını Oku
23.09.2025
Dokuz Adanalı genç!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Belediyeler Birliği başkanvekilliğini de yürüttüğü sırada, 5 Temmuz Cumartesi günü gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

Devamını Oku
20.09.2025
Ekonomi iyi yürütülüyor!

Siyasetin en gerçekçi tanımlarından biri şudur: Ekonominin paylaşımı!

Devamını Oku
18.09.2025
Kemal Bey’in 4 B’si!

Baştan vurgulayalım, bu yazıyı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın-uzak çevresinden aldığımız herhangi bir bilgiye, duyuma dayalı yazmıyoruz!

Devamını Oku
17.09.2025
CHP yargı duvarını aştı!

CHP’nin 38. olağan ve 21. olağanüstü kongresinin iptali istemiyle açılan dava dördüncü kez ertelendi. Yeni duruşma 24 Ekim’de...

Devamını Oku
16.09.2025
Silivri’de 12 Eylül!

Bir 12 Eylül gününde Silivri’deyiz.

Devamını Oku
13.09.2025
Kemal Bey’in aradığı garantiler!

Siyaset yeni bir dalgalanmanın eşiğine geldi.

Devamını Oku
11.09.2025
15 Eylül senaryoları!

Tam öngörülemezlik halindeyiz.

Devamını Oku
10.09.2025
Sıfır muhalefet... Tam otokrasi!

CHP İstanbul il binasına yönelik polis ablukası ve devamında binanın biber gazıyla ele geçirilmesi ancak olağanüstü durumlarda, darbe günlerinde meydana gelebilecek bir durum.

Devamını Oku
09.09.2025
Tarih verdi, 'Düğüm çözülecek' dedi!

Güvenlik deyince akla ilk, can ve mal güvenliği gelir ama Türkiye’de pek çok alanda güvenlik kalmadı.

Devamını Oku
06.09.2025
Darbeden beter!

Hukukun yolu bir. Hukukun dışına çıktınız mı, yol çok!

Devamını Oku
04.09.2025
Demokrasiye eylül darbesi!

CHP’nin kurumsal kimliğine yönelik olarak 19 Mart sürecinde planlanan operasyonun düğmesine eylül ayında basıldığı anlaşılıyor.

Devamını Oku
03.09.2025
Bir Haberal mucizesi!

Başkent Üniversitesi’nin kurucusu, Türkiye’de organ naklinin kurumlaştırıcısı Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın bilimsel alanda yaptıklarını sayılara dökmek gelinen noktayı göstermesi bakımından önemlidir.

Devamını Oku
02.09.2025
İnan Güney: Beyoğlu’nun dervişi!

Bir süredir Ankara’da şöyle bir kulis dolaşıyor...

Devamını Oku
30.08.2025
Büyük Sevr projesi!

Bölgemizde ABD’nin bir yerinden bulaştığı her gelişmenin Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) parçası olduğunu yeri geldikçe vurguluyoruz.

Devamını Oku
28.08.2025
Suriye’de bölünmeye giden adımlar...

Son iki günde Suriye’ye ilişkin iki haber art arda geldi.

Devamını Oku
27.08.2025
İstikşafi komisyon!

İstikşafi sözcüğü zaman zaman siyasi gelişmeleri tanımlamada kullanılıyor. Genellikle sonuç alınması zor durumlarda akla geliyor.

Devamını Oku
26.08.2025
Tutuklu aileleriyle!

Dün Saraçhane parkında daha farklı bir buluşma vardı.

Devamını Oku
23.08.2025
Operasyon alabora!

Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu beşinci ayını doldururken İBB operasyonları da inandırıcılık ömrünü büyük ölçüde doldurmuş görünüyor.

Devamını Oku
21.08.2025
Cumhuriyet kadın devrimidir!

Özlem Çerçioğlu’nun sonuçları itibarıyla etkin pişmanlıktan yararlanıp cumhurbaşkanının himayelerinde AKP’ye katılmasıyla birlikte özellikle sosyal medyada “kadın” kimliğine dayalı bir furya başladı.

Devamını Oku
20.08.2025
TrumPutin süreci!

ABD Başkanı Trump’la Rusya Devlet Başkanı Putin’in Alaska zirvesinin artçı etkileri devam ediyor.

Devamını Oku
19.08.2025
150. gün!

Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınışının 150. günü!

Devamını Oku
16.08.2025
Bahçeli’nin siyaseti!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hafta başında yaptığı açıklamalar sonbaharda siyasi gündemin büyük ölçüde derinleşeceğini gösteriyor.

Devamını Oku
14.08.2025
The Kafkaslar!

Ve ABD, Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) önemli bir parçası olarak Kafkaslar’da çok ciddi bir adım attı.

Devamını Oku
13.08.2025
Bir adım sonrası: Cehalet diploması!

Bir haftalık aradan sonra merhaba. Dün sabah yazılara hangi konuyla başlamalı sorusunu kendimize sorarken Türkiye’de köşe yazısı yazmanın zorluğunu bir kez daha duyumsadık! Şöyle ki:

Devamını Oku
12.08.2025
CHP süreci millet projesine çevirebilir!

TBMM üyelerinden oluşan ancak TBMM’nin iç tüzüğü dışında kurulan komisyon ilk toplantısını son anda bir değişiklik olmazsa 5 Ağustos Salı günü yapacak.

Devamını Oku
02.08.2025
İzmir’e operasyonda birinci perde!

Temmuz ayı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik şafak operasyonu ile başlamıştı.

Devamını Oku
31.07.2025
Ankara’da biatrasi!

Ankara’da, geçici adı “terörsüz Türkiye” olan komisyona CHP’nin katılıp katılmaması konuşulurken İstanbul’da İBB’ye yönelik operasyonların yanlış saymadıysak yedincisi yapıldı.

Devamını Oku
30.07.2025
Felaketler ülkesi!

Gazete sayfaları, ekranlar her yer kıpkırmızı. “Ciğerimiz yanıyor” sözü yetersiz, yüreğimiz, beynimiz, geleceğimiz, ülkemiz yanıyor.

Devamını Oku
29.07.2025
'Parçası olmayacağız!'

İstim arkadan gelsin, Osmanlı’nın son döneminde ortaya bilinen anlatılan bir sözdür.

Devamını Oku
26.07.2025
Suriye dersleri...

Suriye’de 8 Aralık 2024’te Esad rejiminin devrilmesinden bugüne yaşananlar, bu ülkenin alması gereken daha çok yol olduğunu gösteriyor.

Devamını Oku
24.07.2025
Kontrollü siyasi kaos!

Meclis tatile girse de siyaset girmeyecek...

Devamını Oku
23.07.2025