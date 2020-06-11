TÜİK’te atama Enflasyonu!

11 Haziran 2020 Perşembe

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Osmanlı döneminde 1891’de kurulan Merkezi İstatistik Encümeni’ne dayanıyor. Cumhuriyet’le birlikte Merkezi İstatistik Dairesi, İstatistik Umum Müdürlüğü, Devlet İstatistik Enstitüsü adları altında hizmet verdi. AKP iktidarında bugünkü adını aldı.

TÜİK için şöyle bir benzetme yapabiliriz:

İnsanlar için kan sayımı ne ise TÜİK’in verileri de devlet için odur.

Kan tahlilinde onlarca veriden birkaçının yanlış yazılması, vahim sonuçlar doğurabilir.

Enflasyon, nüfus sayımı, tarım verileri, sanayi ve işyeri sayımları, ölüm-doğum oranları, ölüm nedenleri, hanehalkı durumu başta olmak üzere devletin gereksinim duyduğu bütün verileri üretiyor.

Böyle bir kurumun birinci derecede özen göstermesi gereken değeri, “güven”dir.

Güven, bir kullanımlıktır!

Bir kez güveni yitirdiniz mi; o eksik, gölgeniz olur. En çarpıcı rakamı üretseniz bile “acaba” sorusu silinmez!

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TÜİK ne yazık ki bu güveni kaybedeli çok oldu.

İnsanlar artık TÜİK verileri doğru-yanlış diye bakmıyor. Örneğin, “TÜİK’in enflasyonu bu ama mutfak enflasyonu öyle değil” diyor.

Son birkaç yıldır TÜİK’in üst düzey yönetiminde değişim enflasyonu var. Neredeyse patlama düzeyinde. Ekim 2018 enflasyonu son 15 yılın rekoru olunca AKP hemen önlem aldı. Nasıl olur? Enflasyon bu kadar artmaz, demek ki hesaplama hatası var! Büyüklerin sabrı taştı, bardak taştı... Derken bu hesaplardan sorumlu Başkan Yardımcısı Enver Taştı görevden alındı.

Mayıs ayından bu yana yaşananları da arkadaşımız Mustafa Çakır dünkü Cumhuriyet’te aktardı.

18 Nisan 2019’da Başkanvekili Mehmet Aktaş Merkez Bankası’na atanınca yerine Yinal Yağan atandı. 13 ay sonra 22 Mayıs 2020’de Yağan da buradan Sümer Holding’e gönderildi. Yerine Başkan Yardımcısı Muhammet Cahit Şirin atandı. Yağan gibi Şirin de vekâleten!

Şirin göreve geldikten iki hafta sonra 26 bölge müdüründen 10’unu aldı. Enflasyon hesabına vurunca yüzde 35 değişiklik!

Gelenler de gidenler de AKP’nin öz kadrosundan. Otuziki imbikten geçirip o göreve getiriyorlar, rakamlar istenildiği gibi olmayınca alınıyorlar!

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Son TÜİK başkanvekilinin bu göreve ne kadar layık olduğunun önemli bir kabulü var; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Elif Hanım’ın eşi.

Şirin, uzun yıllardır TÜİK bünyesinde olur, bu alanda eğitim almıştır, kurumu ve işlevini iyi bilmektedir; böyle bir durumda kimin eşi olursa olsun, anlatılabilir bir yanı olur.

Ancak Sayın Şirin bu kurumda daha iki yıllık!

Önceki başkanvekili, damat Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde maden işleri bölümünde görevliydi.

Sözü uzatmanın gereği yok; en büyük işsiz kesimin yüzde 35’le üniversite mezunlarının olduğu ülkemizde asıl mezun olunması gereken yerleri sıralayalım:

Hemşeri Meslek Yüksek Okulu’ndan mezunsanız iyi kötü, az maaş çok maaş mutlaka bir işe yerleşirsiniz.

Akraba Bilimleri Fakültesi’nden mezunsanız, işinizi siz seçersiniz. Genel müdürlük mü yapsam, yoksa daire başkanlığı mı? Bakanlık ne güne duruyor... Karar sizin!

Biat Yüksek Mühendisliği Fakültesi mezunu iseniz işiniz garanti olduğu gibi sürekli yükselirsiniz. Arada açığa çıkmış gibi olursunuz ama sakın üzülmeyin, mutlaka yükselecek bir yer bulursunuz.

Bütün bu yüksekokul mezuniyetlerinin üstüne Muhalefete Saldırı Bilimleri Enstitüsü’nde doktora yaptınız mı, sizi hiçbir güç bulunduğunuz koltuktan indiremez. Diyelim ki, saldırının dozu çok yüksek oldu, yüksektekiler göğüsleyemedi. Görevden alınırsanız sakın üzülmeyin. Mutlaka daha üst bir yere atamak için bu yapılmıştır.

Devleti yönetenlerin eğitim seviyesi bir yüksek bir yüksek ki, sormayın!