Türünün son örneğisin!

09 Mayıs 2023 Salı

“Her türe saygımız var” dedin ya... Biz de seni yere göğe, cinse türe sığdıramıyoruz. Hiçbir türe benzemiyorsun! Yüce Mevlam sana, “Gö-tür ya kulum” demiş. Sen de getiren-götüren bütün türlerden istediğin özellikleri alıp türünün son örneği haline gelmişsin.

Sana bakınca insanın evrim teorisinden öte çevrim teorisine hak veresi geliyor. Bu kadar mı iyi çevrilir?

Aynı anda o kadar çok farklı karakter oluyorsun ki... Türkçemiz “ikiyüzlülükte” kalmış. Sen o kadar çok yüzlüsün ki Türkçeyi bırak dünya dilleri yetmez!

***

Şu özelliğinden başlayalım:

Kurtla bir olup kuzuyu yiyorsun.

Sonra dönüyorsun...

Koyunla bir olup kuzuya ağlıyorsun!

Şimdi bunu hangi türe sığdıracağız?

Her kalıba girmek, renkten renge donanmak, bugün ak dediğine kara demek sende.

Bu hangi türe sığar?

Bukalemun, desek...

Bu kalem un, dersin...

Beğenmezsin! Haklısın da...

Bukalemun bulunduğu yerin rengini almada mahir. Sen bundan öte, bulunduğun yere kendi rengini vermede mahirsin. Yani bir üst türsün ama bukalemunun bir gözünün aşağı bir gözünün yukarı bakabilmesi, dilinin boyundan uzun olması, dilini saatte 2 bin kilometre hızla ileri geri çekebilmesi gibi özellikleri sende fazlasıyla var!

Bir yabancı gazete seni övse.

Yanıtın hazır:

-Dünya bize hayran!

Aynı gün bir başka gazete yerse.

Yanıtın yine hazır:

-Dünya bize darbe yapmak istiyor!

Bu hızda normal tür şaşı olur. Sen her şeyin başı oluyorsun!

Ne boyunun ölçüsünü biliyorsan ne oyunun... Varsa yoksa her şey sana yazılacak. Dağın başına çıkan tilki bir aşağıya bir yukarıya bakar haykırırmış:

“Vayyy be, dağdan daha büyük oldum!”

Sen de devletin zirvesine oturup ahaliye posta koyuyorsun:

-Devletten de büyük oldum haaa...

Ona göre!

Seni hangi türe koyacağız?

Aslında akla ilk akbaba geliyor. Doğal olarak yakışıyor da! Ama açtık baktık, akbabanın da 23 türü var. Bu türlerden hangi tür? Karga akbabası var, leş akbabası var. Her birinin akrabası var. Ortak özelliklerinin başında avlanmak için çaba harcamamaları, leşlerin olduğu yeri bulup oraya çökmeleri geliyor. Bu biraz örtüşür mü, bilemedik!

***

Halkımız bula bula bir tek bülbül ötümlü kanaryayı bulabilmiş.

Sen öyle mi ya?

An geliyor, güvercin görünümlü şahin...

An geliyor, masum mu masum bir hinoğlu hin!

Halkın önüne iki seçenek koyuyorsun:

Beni ya da beni seçeceksiniz... Bu iki şıktan birini seçmezseniz darbeyi seçtiniz demektir.

Savaş çıkaramayınca savaş uçaklarını çıkardın. Bırakıversen muhalefete karşı kullanacaksın.

Doğadaki hiçbir tür kendi türüne bu tür şeyler yapmaz ama dedik ya sen başka bir türsün ve türünün son örneğisin.

Darwin 150 yıl önce Türlerin Kökeni’ni yazmış ama seni görse kökten değiştirirdi. Ama sen Darwin’i görsen dar kafalı ilan edersin. Aklındaki “win-win”e takılır, “Bu adam ‘dar’ kazanalım diyor” diye reddedersin!

Sana dar gelmeyecek türleri kimler icat etsin...

Bilim haddini bilsin, önünde diz çöküp ricat etsin!

