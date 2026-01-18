Gerek Kemalizm ve Atatürkçülük üzerine, gerekse Marksizm ve Sosyalizm üzerine yapılan kuramsal ve kavramsal tartışmaların sonu yoktur.

Ama bu dizi fazla uzadığı için, tek bir yazıda bu iki tartışma konusunda bazı sorular sorup güncel ittifak sorunlarını da Salı günkü yazıda belirleyip diziyi 6. yazıda bitirmeye karar verdim.

***

Atatürkçülük hakkında bazı sorular:

Kemalizm, Atatürkçülükten farklı mıdır; Atatürkçülük ve Kemalizm birbirinin rakibi midir?

Atatürkçülük, sağcıların Kemalist ideolojiyi sulandırmak içini icat ettikleri bir saptırma mıdır?

Kemalizm, sağcıların, Atatürk Devrimlerini reddetmek Atatürk’ü sadece İstiklal Savaşı içine hapsetmek için kullandıkları bir terim midir?

Atatürkçülük, Kemalizm ile Altı Ok’a hapsedilerek, Türkiye 1920’lere geri götürülmek mi istenmektedir?

Kemalizm ile Jakobenizm aynı şeyler midir?

Mustafa Kemal Atatürk bir diktatör müdür?

Cumhuriyet, halka hizmet midir, halka ihanet mi?

1960, 1971 ve 1980 Askeri darbelerinin hepsi Atatürkçü müdür; yoksa sağcı 1971 ve 1980 darbeleri, Demokratik ve Laik Sosyal Hukuk Devleti için yapılan 1960 Darbesine karşı mıdır?

Kenan Evren Atatürkçü müdür, yoksa Atatürk’e ihanet mi etmiştir; Kemalizm ile Kenanizm, aynı şeyler midir, yoksa Kenanizm, Kemalizm’i yok etmek için yapılan faşizan uygulamaların adı mıdır?

Mustafa Kemal Atatürk Sovyetlerin ve Stalinistlerin iddia ettikleri gibi, bir “Burjuva Devrimcisi” midir, yoksa Din-Tarım Toplumunun üretim biçimini değiştirerek ona çağ atlatan bir “Milli Demokratik Devrimci” mi?

Atatürkçülük’ün ve/ veya Kemalizm’in, dinci, mezhepçi, etnikçi siyasetlere bakışı nedir?

***

Marksizm hakkında bazı sorular:

Genç Marx ile olgun Marx’ın yazıları, birbirine karşıt mıdır; birbirinin tamamlayıcısı mı?

Marksizm, Komünizm ve Sosyalizm aynı şeyler midir; farklı ideolojiler (modeller? yöntemler? uygulamalar?) midir?

Marx, hem diyalektik bir yöntem kullanıp hem de Komünist (Sosyalist) aşamada değişimin son bulacağını iddia ederek kendi içinde çelişkiye düşmemiş midir?

Marx, Komünizme “barışçı geçişin” “sendikalizm” ile İngiltere’de gerçekleşebileceğini belirtmekle çok mu yanılmıştır?

Leninizmin, Marksizme katkısı nedir; bu kuram (uygulama? model? yöntem?) başarılı olmuş mudur?

Rusya Komünizmi ile Çin Komünizmi arasında ne farklar vardır, neden?

Stalinizm, Marksist bir uygulama mıdır, yoksa ona ihanet mi etmiştir?

Dünya üzerindeki Komünist devlet uygulamaları niçin birbirlerinden çok farklı ve kimi zaman da birbirlerinin düşmanı olmuşlardır?

Marksizmin en temel kavramı olan “Artı Değer” terimini bile “Artık Değer” diye tam ters anlamda, bütünüyle yanlış biçimde kullanan cahillerin, Marksizmi, Stalinizm ve/ veya Maoizm gibi tek bir uygulamaya indirgemeleri kabul edilebilir mi?

Türkiye’de 1970’lerde siyasete egemen olan sol gençlik eylemleri Marksist midir; yoksa Marksizmi saptıran “goşist” ideolojiler (yöntemler?) midir?

Marksizm’in ve/veya Sosyalizm’in, dinci, mezhepçi, etnikçi siyasetlere bakışı nedir?

***

Sevgili okurlarım, amacım ne yeni bir ittifakın öncülüğünü yapmak, ne de Atatürkçülüğü ve Marksizmi tanımlayan ukala bir hakem rolüne soyunmak:

Bu nedenle zaten çok eksik olan yukarıdaki birkaç soruya, BENCE doğru olan yanıtları önermeyerek, kendilerini Atatürkçü, Kemalist, Marksist, Sosyalist sayanların tartışmalarından ŞİMDİLİK uzak duracağım.

Salı’ya, bu konuda ŞİMDİLİK, son Partiler arası İTTİFAK yazısı!