08 Nisan 2023 Cumartesi

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılındayız. 29 Ekim 2023’te ikinci yüzyıla giriyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1933’te halka hitap ederek okuduğu Onuncu Yıl Nutku sonraki on yıllara da büyük bir sesleniştir.

1933’te Kurtuluş Savaşı’nın da on beşinci yılının dolduğunu anımsatan Atatürk, başarılanlardan büyük kıvanç duyduğunu vurguladıktan sonra şöyle der:

“Yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz.”

Yüreğimiz 13. cumhurbaşkanının ağzından şöyle bir Yüzüncü Yıl Nutku ile çarpıyor...

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Yurttaşlarım,

Yirminci yüzyılın sıcak-soğuk bütün savaşlarını aştık, yirmi birinci yüzyılın bütün küresel planlarını yırtıp attık ve bütünlük içinde Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına ulaştık.

Kutlu olsun...

Bu başarı Türk milletinindir. Bir asırlık zamanda çevremizdeki bütün ülkelerin sınırları ve rejimleri en az bir kez değişti. Kuzeyimizde, batımızda, güneyimizde, doğumuzda bütün coğrafyalar parçalandı. İç savaşlar komşularımızı tarumar etti. Bundan elbette biz de etkilendik. İçimizdeki tüm farklı renklerden kan akıtmak istediler. Terör örgütlerini maşa olarak kullandılar. Etnik kökene, dini inanca, yaşam biçimine dayalı kurulmak istenen bütün oyunları bozduk.

İstediğimiz noktada mıyız? Kesinlikle hayır.

Sevr haritasını yırtıp atmış, kapitülasyonları kapı dışarı etmiş, çağı yakalama azmiyle yola çıkmış milletimizin bugün içinde bulunduğu durum, hedeflediğimiz yer değildir.

Büyük Atatürk’ün, “Yurtta barış, dünyada barış” şiarını yeniden yol haritamızın pusulası yapmak zorundayız.

Barış akıllı insanların işidir. Barışın açacağı yol, çok şeritlidir. Orada hepimize yer vardır.

Ege’nin iki yakası bir araya gelmeden Türkiye ile Yunanistan’ın iki yakası bir araya gelmez.

Anadolu’nun dağlarından doğan Dicle ile Fırat’ın güzergâhında herkes için bereket fışkırmazsa, kan akmaya devam eder.

Ekonomide bundan böyle ana bakış açımız şu olacak:

İnsandan tasarruf olmaz!

Bizim itibarımız insanımızın refahıdır. O ne kadar huzurlu ve mutluysa itibarımız o kadar yüksek olacaktır.

Yurdumuzun bütün büyük limanları satıldı, bacası tüten fabrikalar yabancılaştırıldı.

20 yıldır ülkeyi yönetenler yerli ve milli adı altında ülkenin tüm birikimlerini tüketti.

Gençlerin umutlarını yok etti.

Kadınların yaşam sevinçlerini söndürdü.

İşgücüne katılmak isteyenlerin elini kolunu bağladı.

Tüm yurttaşlarımızın gelecek beklentilerini ortadan kaldırdı.

Bugün dünyaya gelen her bebek, 5300 dolar borçla gözlerini açıyor. Kişi başına düşen borç milli geliri boğuyor.

İnanıyoruz ki milletimizin azim ve kararlılığı bütün bu sorunlardan daha güçlüdür.

Yurttaşlarım,

Tez zamanda bütün sorunlarını çözüm yoluna sokmuş bir sosyal hukuk devleti olarak yeniden dünya ailesinde hak ettiğimiz yeri alacağız.

Geçmişten güç alacağız, asla geriye bakmayacağız.

Işığımız akıl ve bilim, bakışımız hep aklıselim olacak.

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı kutlu olsun...

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Bizimki bir yürek çarpıntısı...

Böyle bir yüzüncü yıl konuşması yapacak cumhurbaşkanı istiyoruz.

İstemek yetmez, bunun için çaba harcamak gerekir.

Herkesi bu çabaya davet ediyoruz.

84 milyonun kalbinin Kurtuluş Savaşı’nı yöneten Gazi Meclis’te atmasını istiyoruz.

Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti’nden büyük değildir.

Bu büyüklüğü taşıyacak bir cumhurbaşkanını sevgi, saygı ve özlemle bekliyoruz...