Çocuklu ailelerin kış tatili dönemi 'sömestr'

13 Ocak 2024 Cumartesi

Çalışan anne ve babalar, eğitim-öğretim dönemi nedeniyle çocukları ile genelde yazın tuzun bir tatil yapmayı tercih ediyor. Ancak kışın da ailecek uzun bir tatil yapmak sömestr ile mümkün oluyor. 2019 yılında hayata geçirilen ara tatil uygulaması da hem ailelerin çocukları ile vakit geçirmesine olanak sağlıyor hem de turizmi olumlu etkiliyor. Ancak tatil günlerinin daha uzun olması nedeniyle sömestr tatilinin turizm sektöründe çok daha yoğun geçeçeği düşünülüyor.

KIŞ TATİLİNİN EN HAREKETLİ ZAMANI

Sömestr tatili 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başlıyor, 2 Şubat 2024 Cuma günü son buluyor. Birçok aile tatil planlarını karne günü olan 19 Ocak gününden itibaren yapmaya başlıyor. Yarıyıl tatilinin kış mevsiminde olması nedeniyle kış tatili rotaları da hayli revaçta. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Aralık ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerine göre bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup %93,24 ile lokanta ve oteller oldu. Ancak Türkiye Otelciler Federasyonu yarıyıl tatili rezervasyonlarının geçen yıla göre yüzde 15 civarında arttığını açıkladı. Sömestr tatilinin en gözde rotaları kayak merkezleri ve termal tesisler oldu. Otel doluluk oranı kayak merkezlerinde ve termal tesislerde yüzde 90'ları görmüş durumda.

Kış tatilinin en tercih edilen yerlerinden olan Sapanca, Abant vb. yerlerde sömestr tatilinde yoğunluk yaşayacak gibi gözüküyor.