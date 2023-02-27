Dış politikadaki gelişmeler

27 Şubat 2023 Pazartesi

Yüz yılın büyük depreminde ortaya çıkan hatalar ve ihmaller tüm dikkatleri doğal olarak depreme yoğunlaştırdı.

Bu süre içinde dış politikada oluşan gelişmeleri özet olarak veriyoruz:

1. Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş 24 Şubat 2023’te

birinci yılını doldurdu.

2. Rusya, ABD ve NATO’dan yapılan açıklamalar, savaşın ikinci yılında sonuçlanma yerine yayılma olasılığını daha güçlü olarak ortaya koyuyor. Ayrıca, Rusya ile ABD ve Rusya ile AB ülkeleri arasında sertleşme ve rekabetin giderek artacağını da gösteriyor.

3. Rusya lideri Putin, savaşın sona ermesi yerine daha da gelişmesini içeren yeni hedefler ilan etti. Bunlardan birisi de Moldovya’dır.

4. Putin ayrıca, 2010 yılında imzalanmış olan ve nükleer silahların kullanılmasını önleyen “Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması”nı askıya aldığını da açıkladı.

Bu durum nükleer savaş tehlikesinin bir olasılık olarak ortaya çıkabileceğinin göstergesi olarak yorumlanıyor.

Rusya’nın elinde 6 bine yakın nükleer başlıklı füze olduğu, buna karşın dünyadaki nükleer başlıklı füzelerin yüzde 90’ının ABD’nin elinde olduğu belirtiliyor.

Rusya’nın savaşı tümden kaybetme durumunda Putin’in nükleer silah kullanımı dahil, her şeyi göze alabileceği görüşü de ileri sürülüyor.

5. Geçen hafta Putin’in “Ulusa Sesleniş” konuşmasından bir gün önce ABD Başkanı Biden, önceden ilan edilmeden, sürpriz bir biçimde Kiev’e gitti ve “Ukrayna’ya desteğimiz sarsılmadan devam edecektir” dedi. ABD ve AB ülkeleri Ukrayna’yı silahlandırmayı sürdürüyorlar.

6. Avrupa’da bu gelişmeler olurken Çin’in üst düzey diplomatlarından (ÇKP Dış İlişkiler Komitesi Direktörü) Vang Yi, aynı tarihlerde Moskova’yı ziyaret etti. Önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, daha sonra da Putin ile görüştü.

Vang Yi, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin “istikrarlı” bir biçimde gelişmeye devam ettiğini ve “Pekin’in Moskova ile bağlarının kaya gibi sağlam” olduğunu açıkladı.

Bu gelişmelerin özeti şudur:

Biden Varşova’da “Ukrayna Rusya için asla bir zafer olmayacak” derken, Putin nükleer savaştan söz ederken ve Çin diplomatı Vang Yi, “Moskova ile ilişkilerde ABD’ye boyun eğmeyeceklerini” belirtirken bir yanda ABD, NATO ve AB ülkeleri, diğer yanda Rusya ve Çin cephe oluşturuyorlar.

Bu durumda barış olasılığı giderek uzaklaşıyor. Sert ilişkiler sürüyor. Asya’da Çin-Rusya yakınlaşması daha belirgin olarak ortaya çıkıyor...