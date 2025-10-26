Basın özgürlüğü demokratik yaşamın en önemli unsurlarından birisidir. Gazetelerin baskı ile yayından uzaklaştırılmaları, TV’lerin karartılmaları kabul edilemez. İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan’ın “2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleriyle birlikte seçimlerin yönlendirilmesi noktasında faaliyette bulundukları” iddia ediliyor. Hakkında kesinleşmiş bir bulgu olmayan kişi ya da kurumlar masumdur. Bu kural binlerce yıllık evrensel hukuk ilkesidir.

Bu koşullarda Tele1’e kayyum atanması basın özgürlüğüyle bağdaşamaz. Siyasal iktidar bir yandan ekonomik yaşamı düzeltmek için uğraştığını iddia ederken öte yandan evrensel hukuk ilkelerine uymayan icraatlar içine girerse büyük çelişkiye düşmüş olur.

Cumhuriyet gazetesi olarak yazılı ve görsel basının özgürlüğünü kesin olarak savunuyoruz.