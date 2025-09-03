Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP halktan koparılmak isteniyor
Olayların Ardındaki Gerçek
CHP halktan koparılmak isteniyor

03.09.2025 04:00
AKP bugünkü karmaşık siyasal ortamda CHP’nin kendi içine dönmesini ve halk kitleleriyle temasının kesilmesini, Ankara’ya dönmesini, Anadolu’yla ve halkla ilişkilerini kesmesini istiyor.

AKP, görmeyi istediği bir CHP için yargıyı araç olarak kullanıyor.

Çok partili sisteme girdiğimiz 1950’den bugüne 75 yıl geçti, 75 yılda hiç görülmeyen bir siyasal tablo ile karşı karşıyayız.

Siyasal partilerin, ilçe, il ve genel kongrelerini, ilçe, il seçim kurulları ve Ankara’daki Yüksek Seçim Kurulu yönetir, denetler ve bu konuda karar verir. Başka bir yargı organı bu konuda yetkili değildir

İstanbul’da, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin son kararı, İstanbul İl Seçim Kurulu’nun kararını iptal etmektedir. Anayasaya tamamen aykırıdır. AKP, asliye hukuk mahkemeleri kararıyla, parti kongrelerini yok saymaktadır.

Demokratik anayasal hükümler, bir bir ortadan kaldırılmaktadır.

İstanbul il kongresinin iptal edilmesi, 15 Eylül’de Ankara’da duruşması yapılacak olan CHP kurultayı konusundaki karar için bir işaret fişeğidir.

Asliye mahkemesi; CHP’den ihraç edilen, CHP yönetimine karşı olduğunu açıklamış eski bir parti yöneticisini İstanbul’a kayyum olarak atamıştır. Bu da mahkemenin tarafsızlığını tartışmaya açmıştır.

Özetle yapılan şudur: CHP halkla temas etmemelidir. CHP haftada iki gün kitlesel miting yapmamalıdır. CHP halkla teması kesip kendi içinde kalmalı, hizip savaşları yaparak enerjisini tüketmelidir.

Dünkü mahkeme kararı, aslında AKP siyasal iktidarının kararıdır. Yargı siyasi kararlar için araç edilmektedir. Olaylar yeni gelişmelere kaynaklık etme noktasındadır. 

#AKP #CHP #kayyum #İktidar #mahkeme

