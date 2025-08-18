Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çerçioğlu olayı ve CHP
Olayların Ardındaki Gerçek
Çerçioğlu olayı ve CHP

18.08.2025 04:00
İki kez milletvekilliği, dört dönem Aydın Büyükşehir Belediye başkanlığı yapan Özlem Çerçioğlu, CHP etiketiyle 25 yılı bulan siyasal yaşamında 180 derecelik bir yön değişikliği yaparak geçen hafta AKP’ye katıldı. Yaptığı konuşmada, “Bundan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayesinde çalışacağım” cümlesi her şeyi açıkça ifade ediyor.

Hakkında 22 yolsuzluk dosyası olduğundan ve ayrıca ailesine ait zor durumda kalmış bir şirketten söz ediliyor. Aslında araştırmacı gazeteci Ergün Poyraz “Kırık Topuklu Kirli Kontes” kitabında tanık olduğu olayları yazmıştı. CHP Genel Merkezi’nin yetkilileri bu konuda araştırma yaptı mı? Bu tanıklıkların üzerine gidildi mi?

Çerçioğlu’nun baş danışmanının 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ’cülükten tutuklandığı, Çerçioğlu’nun ve çok sayıda bürokratın adının karıştığı yolsuzluklar olduğu, tüm bunların Aydın halkı tarafından bilindiği yazarımız Mine Kırıkkanat tarafından “Kutsal yozdaşlık” başlığıyla 22 Ekim 2023’te gazetemizde yazıldı.

Çerçioğlu, bunun üzerine Cumhuriyet gazetesine ateş püskürdü, gazeteyle tüm ilişkilerini kesti. AKP’nin siyasi baskıları sürdüğü için CHP’ye dokunulmaması gerekçesiyle gazetemize çeşitli yönlerden “sitem” ve “ikazlar” yapıldı.

Oysa CHP, bu olayların üzerine gidip Çerçioğlu’nu kendisi sorgulasaydı bugünlerin kötü manzarasıyla karşılaşmazdı. Halk kitlelerinde de daha güçlü olurdu.

Çerçioğlu olayı CHP’nin yıllarca uyguladığı yukarıdan aday gösterme “sakat yönteminin” bir sonucudur.

Çerçioğlu nasıl biridir ki 25 yıldır tepeden tayinlerle Aydın’da siyasal gücü elinde tutuyor? CHP bu olaydan ders çıkarmalıdır. Yapılacak iş şudur:

1- Artık belediye başkanları ve milletvekili adayları teşkilat tarafından önseçimle belirlenmelidir.

2- CHP Genel Merkezi yolsuzluk yapan belediyeleri kendisi izlemeli ve ihraç dahil gerekli kararları almalıdır. CHP halk kitleleri içinde, bu tavrıyla daha güçlü olur.

