Hulusi Akar ve ortaçağ karanlığı

15 Eylül 2024 Pazar

AKP milletvekili Hulusi Akar: “Eğitimin amacı bilgi edinmek değildir. Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanmaktır.”

Bu sözleri başka bir AKP milletvekili söyleseydi üzerinde çok fazla durulmazdı.

Ancak bu sözleri söyleyen kişi eski genelkurmay başkanı ve ardından milli savunma bakanlığı yapan Hulusi Akar’dır.

Yirmi birinci asırda uzun yıllar TSK’nin başında bulunmuş olan bir kişinin kafa yapısı ortaya çıkıyor. Bu kafa yapısı karanlık ortaçağın derinliklerinde yaşıyor.

Yirmi birinci asırda silahlı kuvvetler dünyanın her yerinde bilim ve ileri teknolojiye dayanarak yönetilir. Dünyanın en stratejik bölgesi olan Türkiye’nin silahlı kuvvetlerini yönetmiş olan Akar’ın bu gerici zihniyeti Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda çöküşünün ciddi bir tanıklığıdır. Akar’ın bir başka yönü yaşamında en büyük takiyeyi yapmış olmasıdır.

Kızını okuması için ABD’ye gönderiyor, kızı orada biyoloji okuyor.

Bilindiği gibi biyoloji din dogmalarına karşı çıkan en temel ve en önemli bilim dalıdır. Madem “Eğitimin amacı Allah korkusu”, Akar kızını neden din dogmalarına karşı olan bir bilim dalında okuttu. Neden kızına, “Sen bu bilim dalında okuyamazsın. Eğitimin temel amacı bilgi edinmek değildir” diyerek itiraz etmedi? Genelkurmay başkanlığı ve milli savunma bakanlığı yapan Akar’ın bu sözleri büyük ve sarsıcı bir geriye gidiştir. AKP döneminin siyasi tarihini yazacak olan siyaset bilimciler Akar’ın bu sözlerini gericiliğin ve takiyeciliğin bir simgesi olarak tarihe geçireceklerdir.