Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son hukuksal mücadelenin analizi
Olayların Ardındaki Gerçek
Son Köşe Yazıları

Son hukuksal mücadelenin analizi

07.09.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

19 Mart’ta İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutuklanması CHP’ye karşı açılan savaşın bir dönüm noktasıydı. Ardından, 3 büyükşehir belediye başkanı ve 12 ilçe belediye başkanı tutuklandı. Bir büyükşehir belediye başkanı gözaltına alındı.

CHP, genel başkan Özgür Özel liderliğinde bu harekete kitlesel mitinglerle karşı çıktı. Haftada iki gün, biri Anadolu diğeri İstanbul’da olmak üzere bugüne kadar 52 miting yapıldı.

AKP siyasal iktidarı, böylesi bir kitlesel hareketi beklemiyordu. Bu tutuklamaların, CHP içinde tartışma yaratacağını planlamıştı. CHP’nin direnç göstermesi üzerine, yargı aracılığıyla CHP’nin susturulması yoluna gidildi. Ankara Adliyesi’nde CHP’ye karşı mutlak butlan davası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda belediyelere karşı yüzlerce tutuklama, asliye mahkemeleri kanalıyla ilçe kongreleri için başlatılan delege seçimlerinin yasaklanması...

Yargı kanalıyla CHP kendi içine hapsedilmek istendi. Ancak CHP’nin direnci tüm bu planları altüst edeceğe benziyor.

Geçen hafta ortasında CHP ilçe kongre seçimleri itiraz yoluyla Yüksek Seçim Kurulu’na gitti. YSK, “delege seçimleri ve ilçe kongrelerinin durdurulamayacağı” kararını alarak kendi yetkilerine sahip çıktı.

YSK, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ilçe kongrelerini durdurma yönündeki kararına karşı “tam kanunsuzluk” kararı vererek ilçe kongrelerinin devamını sağladı.

İlçe kongrelerinin devamı kararı karşısında CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyum da hukuken işlevsiz kaldı. Sanki damat adayı bir gencin evlilik heyecanı gibi heyecanlı günler yaşayan Gürsel Tekin, şimdi İstanbul il merkezine gidip ne yapabilecektir? Delege seçimi yaptıramayacağına göre herhangi bir işi olmayacaktır. Delege seçimlerini kendisinin yaptıracağını düşünen Gürsel Tekin, fonksiyonsuz kalmıştır. CHP İstanbul İl Merkezi’nde çay, kahve içmekten başka yapacağı iş yoktur.

15 Eylül’de Ankara’da görülecek olan “mutlak butlan” davasının önemi hâlâ devam ediyor.

Amaç, CHP Genel Merkezi’ni fonksiyonsuz bırakmak, genel başkan Özgür Özel’in yetkilerini elinden alarak etkisizleştirmek.

Buna karşı, 900 kurultay delegesinin imzasıyla CHP Genel Merkezi 21 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü kongre için hukuksal girişim başlattı. Kurultayda genel başkan ve parti meclisi hakkında güvenoylaması yapılacaktır.

Bugüne kadar olduğu gibi CHP Genel Merkezi ve genel başkan Özgür Özel, halka dayanmaya, kitlesel eylemlere ve direnmeye devam ediyor. En son Ankara’daki mahkemeden bir gün önce 14 Eylül’de büyük miting yapılmasına karar verdi. CHP kitlesel eylemlere devam ettiği sürece gücünü gösterecek ve AKP’nin başarıya ulaşması olanaksız hale gelecektir. CHP, direnişi sürdürdükçe ona karşı planlanan kurgular başarıya ulaşamaz. 

İlgili Konular: #AKP #CHP #Ekrem İmamoğlu #ibb

Yazarın Son Yazıları

Son hukuksal mücadelenin analizi

19 Mart’ta İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutuklanması CHP’ye karşı açılan savaşın bir dönüm noktasıydı.

Devamını Oku
07.09.2025
CHP halktan koparılmak isteniyor

AKP bugünkü karmaşık siyasal ortamda CHP’nin kendi içine dönmesini ve halk kitleleriyle temasının kesilmesini, Ankara’ya dönmesini, Anadolu’yla ve halkla ilişkilerini kesmesini istiyor.

Devamını Oku
03.09.2025
Çerçioğlu olayı ve CHP

İki kez milletvekilliği, dört dönem Aydın Büyükşehir Belediye başkanlığı yapan Özlem Çerçioğlu, CHP etiketiyle 25 yılı bulan siyasal yaşamında 180 derecelik bir yön değişikliği yaparak geçen hafta AKP’ye katıldı.

Devamını Oku
18.08.2025
Devlet Sisteminde Çöküş

Türkiye’de çetelerin hemen her alanda faaliyet gösterdiği biliniyor. Son yıllarda çetelerin ekonomik alanları aşarak her türlü diploma, üniversite ve ehliyet yolsuzluğuna girdiği de ortaya çıktı.

Devamını Oku
12.08.2025
Komisyon ve CHP

Devlet Bahçeli’nin Meclis’te DEM Parti grubuna yakınlaşması ile başlayan süreç geçen hafta partilerin komisyona gönderecekleri milletvekillerinin belli olması ile son noktaya ulaştı. Ancak çözülmemiş birçok konu ortada duruyor.

Devamını Oku
04.08.2025
Proje açığa çıktı

ABD Büyükelçisi Tom Barrack sonunda baklayı ağzından çıkardı ve “Güçlü ulus devletler İsrail için bir tehdittir” dedi.

Devamını Oku
23.07.2025