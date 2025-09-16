Cumhuriyet Gazetesi Logo
Karar ve genel analiz
16.09.2025 04:00
Aylardır üzerinde çok şey konuşulan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı belli oldu. Asliye mahkemesi, CHP davasını 24 Ekim tarihine erteledi.

Bu kararla Türkiye rahat bir nefes almış oluyor. Çünkü bu karar toplumda oluşan kutuplaşmayı bir ölçüde rahatlatacaktır.

CHP öncelikle yargı baskısından kurtulacak ve ilan edilen kurultayını rahatlıkla yapacaktır. Yeni kurultay, yeni parti meclisini seçecek, sonunda yeni merkez yönetim kurulu oluşacaktır. CHP açısından bakıldığında, CHP öncelikle kurultay ve “mutlak butlan” tartışmalarından kurtulmuş oluyor.

Mahkemenin erteleme kararı, aslında AKP siyasal iktidarı için de rahatlatıcı bir karar olmuştur. Tersi bir karar, yani CHP son kurultayı için “mutlak butlan” kararı, toplum içindeki tartışmaları ve kutuplaşmayı en üst düzeye taşıyacaktı.

Bu durum kuşkusuz Türkiye ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yaratacaktı. Borsa yine çalkalanacaktı, Merkez Bankası doların yükselişini önlemek için yine döviz bozduracaktı. Enflasyon yine yükselecekti. Zaten çaresizlik içinde olan dar gelirli büyük kitle bu durumdan olumsuz etkilenecekti.

Özetle zaten çok hassas çizgide seyreden Türkiye ekonomisi bir kez daha altüst olacaktı.

Bu karar bir ölçüde ve bir süre siyasal yaşamda tansiyonun düşmesini sağlayacaktır. Aslında siyasal iktidar kendi çıkarları için bu siyasal normalleşmeden yararlanmalıdır. Bugün halkın en önemli sorunu ekonomideki sarsıntıdır, yaşam pahalılığıdır. AKP, her şeyden önce bu konulara, ekonominin düzelmesi konularına odaklanmalıdır. CHP’ye gelince, CHP önce adil ve hukuka bağlı bir kurultayı gerçekleştirmeli ve gelecek için program çalışmalarına önem vermelidir.

