Ortadoğu'da savaş

10 Ekim 2023 Salı

Geçen hafta sonu, Hamas örgütünün İsrail’e yaptığı büyük saldırı tüm dünyada şok etkisi yarattı.

Çok sert bir savaş sürüyor. İsrail hedeflerine özellikle sivillere yapılan saldırılar uluslararası kamuoyunda genellikle olumsuz karşılandı. Sivil ölü sayısının bini aştığı belirtiliyor.

Uluslararası yorumcular, saldırıların bu derece etkin ve büyük oluşunu sürpriz olarak değerlendiriyorlar.

Saldırının arkasındaki planlayıcı kim sorusu henüz cevaplanmadı.

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve Avrupa ülkeleri bu saldırılara açıkça karşı çıkıyor. ABD Başkanı Biden, “Bütün mevcudiyetimizle İsrail’in yanındayız” açıklamasını yaptı.

Bu saldırı karşısında Rusya ve Çin tarafları “itidal” ve “sükûnet” tavsiyesinden başka bir şey söylemiyor. Suudi Arabistan ve Mısır itidal çağrısı yapıyor. İran meclisinde ise sevinç gösterileri yapıldı.



İsrail Başbakanı Netanyahu, “Savaştayız ve düşmanımız daha önce hiç bilmediği bir bedel ödeyecektir” dedi. İsrail’in artık topyekûn savaşa gireceği belirtiliyor.

Bu saldırıdan sonra, Ortadoğu’daki durum eskisi gibi olmayacaktır. ABD, İsrail sınırlarına bir uçak gemisi göndereceğini açıkladı. Rusya ve Çin’in bu aşamada sıcak savaşa müdahil olmayacağı kabul ediliyor.

Hamas’ın bu saldırıları neyi amaçlamaktadır? Yeni saldırılar gündemdedir. Şu anki durum gelecek günlerde karşılıklı olarak çok daha şiddetli saldırıların birbirini izleyeceğini göstermektedir.

New York’ta 11 Eylül 2001 tarihinde ikiz kulelere yapılan bombalı saldırı nasıl bir reaksiyon yarattıysa, son Hamas saldırılarının da İsrail için aynı sonuçları yaratmasını beklemenin gerçekçi bir yaklaşım olacağı kabul edilmektedir.

Bu aşamada kanlı savaş daha da derinleşecektir.

Ortadoğu’nun bu sıcak bölgesinde artık yepyeni savaş taktiklerine, yeni düzenleme ve hareketlere hazır olunmalıdır. Bu koşullarda Hamas örgütünün sonunun geldiğini ortaya atan siyasal yorumlar da yapılmaktadır.

Özetle, önümüzdeki günlerde çok daha sert, çok daha acımasız bir savaş beklenmelidir. Bunun anlamı daha sert çatışmalar, daha çok saldırılar ve daha çok sivil ölümleridir...

Çünkü şu anda tarafları durduracak güçlü bir uluslararası mekanizma ve denge sistemi de yoktur.

