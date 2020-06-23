Stratejik ve Çok Vahim (Korkunç) Bir Olay

23 Haziran 2020 Salı

Gazetemizin 21 Haziran 2020 Pazar günkü sayısının 8 sütun manşetini anımsayalım:

“İstihbaratın kalbinde”, “Genelkurmay İstihbarat Başkanı’nın emir astsubayı, FETÖ’den gözaltına alındı.”

Düşünün, FETÖ, Genelkurmay’ın en stratejik noktalarından birine, İstihbarat Başkanlığı’na kadar girmiş. Bu olayın arka planı şöyledir: 15 Temmuz 2016 terör ve cinayet kalkışması sonrasında Tümgeneral A.S., Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı görevine getirildi. Göreve başlarken öteden beri tanıdığı M.K’yi de emir astsubaylığına tayin etti.

2019 Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararı ile Tümgeneral A.S., Genelkurmay İstihbarat Başkanı oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin istihbarat alanında en yüksek, en kritik makamına getirildi. Tümgeneral A.S., Genelkurmay’daki stratejik görevine giderken emir astsubayı M.K’yi de Genelkurmay’a taşıdı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik yürüttüğü soruşturmalar sonunda astsubay kıdemli başçavuş M.K. Ankara’da yakalandı. Gazetemiz konuyu manşetten ve devamında da “Genelkurmay’da Kripto Yaver” başlığı ile verdi.

Bu son derece önemli ve stratejik istihbarat alanındaki bir görevi, 15 Temmuz’dan sonra dört yıldır işgal eden kıdemli başçavuş M.K’nin yakalanması nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı takdir edilmeli ve ödüllendirilmelidir.

En Hassas Nokta

Bu haber, o derece önemlidir ki TSK’nin en “hassas”, en “stratejik” ve önemli bir makamı, dört yıldır FETÖ kriptosu tarafından denetleniyor. Bütün önemli bilgiler sızdırılıyor.

FETÖ, üç katmandan oluşur. Birinci katman, dinsel hassasiyetle FETÖ’yü destekleyen, onun bir hizmet yaptığına inanan halk kesimi. İkinci katman, orta tabaka olup FETÖ düzenlemeleriyle ve siyasal iktidarın destekleriyle ekonomik çıkarlar sağlayan kesim. Üçüncü katman, stratejik makamlara yerleşerek oradan devşirilen “istihbarat” bilgilerini CIA’ya aktaran kesimdir.

Casusluk Olayı

FETÖ olayı dini bir hareket değil düpedüz bir casusluk örgütüdür. Son olarak yakalanan “kripto yaver” de bunun bir casusluk olayı olduğunu açıkça ve hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak bir biçimde ortaya koymuştur.

FETÖ’nün casusları hep en hassas noktaları ele geçiriyorlar. Örneğin: Genelkurmay Başkanı’nın emir subayı “albay” değil miydi? Daha geçen ay yakalanan Ege Ordu Komutanı’nın emir subayı binbaşı değil miydi?

Şimdi de yakalanan, Genelkurmay İstihbarat Başkanı’nın emir astsubayı değil midir?

Bu casuslar topladıkları bilgileri önce FETÖ’nün ABD’deki merkezine gönderiyorlar, bu bilgiler de oradan CIA’ya, Pentagon’a gidiyor. Bu kriptolar casustur, vatan hainidir.

Bu olayın aslında TSK için “bir zaaf” olduğu bilinmelidir. Kuşkusuz bu konuda gerekli kovuşturmaların yapılması gerekir.

Bu haber o derece önemliyken, pazar günü hiçbir gazetede bu habere yer verilmiyor, bu haberden söz edilmiyor. Sadece Sözcü gazetesi bu habere iç sayfada yer vermiştir. Diğer gazeteler; ister ortada, ister muhafazakâr, ister yandaş basın, bu haberi görmedi.

Cumhuriyet ise konuyu 8 sütun manşete taşıdı. Cumhuriyet, vatanın bütünlüğünden ödün vermez. Cumhuriyet, Cumhuriyet ilkelerine inanır. Cumhuriyet, bir casusluk örgütü olan FETÖ’ye kesin olarak karşıdır. Ve her vesile ile FETÖ’nün Atlantik ötesinde, CIA’ya hizmet ettiğini açıkça belirtmekten bir adım geri durmayacaktır.

Bu sert yazıyı yazdığımız için Basın İlan Kurumu, “olayı deşifre ediyorsunuz”, “Pentagon, CIA diyorsunuz, ABD ile ilişkilerimizi bozuyorsunuz” gerekçesiyle acaba Cumhuriyet’e ilan kesme cezası verecek mi?

Bekleyeceğiz, göreceğiz.