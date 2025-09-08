Milliyetçi Hareket Partisi’nin milliyetçi bir parti olup olmadığı her zaman tartışma konusu olmuştur. Çünkü milliyetçi olmak tam bağımsız olmayı ve emperyalizme karşı mücadele etmeyi gerektirir.

Oysa MHP tarihi boyunca, ABD ve CIA ile yakın ilişkiler içinde olmuştur. Bir suikast sonucu öldürülen gazeteci-yazar Uğur Mumcu bu bağlantıları 1970’li, 1980’li ve 1990’lı yıllarda ayrıntılarıyla ortaya çıkartmıştı ve köşe yazılarında dile getirmişti. Genç kuşakların, Türkiye’nin sadece geçmişini değil, bugününü ve geleceğini de daha iyi anlamaları için, Uğur Mumcu’nun bu yazılarını ve tüm kitaplarını mutlaka okumaları gerekir.

***

MHP’nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş, 1940’lı yılların sonunda ve 1950’li yılların başında ABD’deki askeri okullarda, Amerikan Harp Akademisi’nde ve Amerikan Piyade Okulu’nda eğitim almıştır ve 1950’li yıllarda ABD’de çeşitli askeri görevler üstlenmiştir. Türkeş bu nedenle de her zaman ABD ile yakın ilişkiler içinde olmuştur; Pentagon olarak bilinen ABD Savunma Bakanlığı ve ABD’nin istihbarat örgütü CIA ile iletişim halinde olmuştur.

27 Mayıs 1960 askeri darbesi bildirisinin radyodan Alparslan Türkeş’e okutulmasının bir nedeni de, NATO’nun ve ABD’nin tepkisini çekmemek içindi. Aslında bu darbe, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri darbelerinden farklı olarak, ABD ve NATO tarafından desteklenmediği gibi, ABD’nin ve NATO’nun çıkarları için de gerçekleştirilmemişti. Aksine bu darbe, ABD’nin Türkiye’deki çıkarlarını korumak misyonunu üstlenen ve seçimle iktidara gelip sivil bir diktatörlük kuran Demokrat Parti ve Adnan Menderes hükümetine karşı gerçekleştirilmişti. Nitekim Türkeş de kısa bir süre sonra, 1960 darbesini gerçekleştiren kadrodan çıkartıldı, talepleri yerine getirilmedi, pasif göreve atanarak bertaraf edildi.

***

1960’lı yılların ortalarında Türkiye’de sosyalist hareketler gelişmeye başladı ve CHP de ortanın solunda olduğunu ilan etti. 1960’lı yılların sonlarına doğru sağ ve muhafazakâr görüşlü örgütler, sol ve sosyalist öğrenci hareketlerini hedef alarak şiddet ve terör eylemleri düzenlediler.

Türkeş 1969 yılında Milliyetçi Hareket Partisi’ni kurdu. 1970’li yıllarda MHP ve MHP’nin gençlik örgütlenmeleri olan Ülkü Ocakları ve Ülkücü Gençler/Gençlik Derneği, ABD’nin ve CIA’in desteğiyle, hem sosyalist hareketlere hem de CHP’ye karşı bir mücadele başlattılar. Bu mücadele silahlı mücadeleye dönüşerek, Türkiye’deki terör eylemlerinin yaygınlaşmasına neden oldu. Adalet Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel’in MHP’yi koalisyon ortağı olarak hükümete almasıyla birlikte, MHP devletin içinde de örgütlenmeye başladı. MHP’nin CIA’in desteğiyle kurduğu örgüt “Kontr-Gerilla” adıyla da anıldı.

***

MHP’nin milliyetçi bir parti olup olmadığı, laiklik ilkesi konusunda verdiği tavizlerden ötürü de tartışma konusu olmuştur.

Çünkü milliyetçilik, etnik kimlik ve ırk temelinde bir milliyetçilik değilse, aksine, anayasal vatandaşlık, cumhuriyetçilik, halkçılık, ulusçuluk, milletçilik bağlamında bir milliyetçilik ise, laiklik ilkesini savunmak, milliyetçiliğin önkoşullarından birisidir.

Laikliğin geçerli olmadığı ümmetçi ve dinci bir ortamda, din, mezhep ve felsefi görüş üzerinden bölünmeler ve parçalanmalar meydana geleceği ve bir ulusal güvenlik sorunu ortaya çıkacağı gibi, bir ulus, millet, vatan ve vatandaşlık bilincinin de oluşması olanaksızdır. Emperyalizm tarih boyunca, dini, mezhebi ve etnik kimliği siyasete alet etmiştir ve bunu yapabilmek için de yerel işbirlikçilerini kullanmıştır ve desteklemiştir.

AKP’nin ve MHP’nin bu nedenlerden ötürü de büyük ölçüde uyumlu bir birliktelik ve işbirliği sergilediklerine şaşırmamak ve aksini beklememek gerekir.