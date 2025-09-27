Türkiye’de muhalefetteki siyasetçiler, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, bürokratlar, akademisyenler, gazeteciler, yazarlar, yayıncılar, sanatçılar, öğrenciler hukuka aykırı biçimde tutuklanırken; Türkiye dünyanın en büyük hapishanesine dönüşürken; buna bağlı olarak ekonomi de büyük bir krizin içindeyken; AKP Genel Başkanı ve “Cumhurbaşkanı” Recep Tayyip Erdoğan ile AKP’nin propaganda aygıtı sahte medya, ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi büyük bir marifet gibi sundu.

AKP açısından, Erdoğan’ın Trump ile neleri görüştüğünün, bir taviz verip vermediğinin, Türkiye’nin ulusal çıkarlarını koruyup korumadığının ve Trump’ın saygın bir kişilik olup olmadığının hiçbir önemi yok.

Burada AKP tabanına verilen mesaj şudur: “ABD dünyanın ‘süper gücü’dür; Erdoğan da o kadar ‘önemli’ ve ‘değerli’ bir liderdir ki, ABD devlet başkanı tarafından bile kabul edilmiştir, ABD devlet başkanı bile Erdoğan’a büyük ‘değer’ vermektedir ve ona büyük bir ‘saygı’ duymaktadır.”

Bu yaklaşım, AKP’deki bir kesimin cahilliği, eğitimsizliği, zavallılığı, ezikliği ve sömürge zihniyeti ile ilgilidir.

***

Kurtuluş Savaşı’nın lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhurbaşkanı olarak, bir defa bile bir yurtdışı seyahati gerçekleştirmemiştir, ama buna rağmen hem kendisinin hem de ülkesinin itibarını ve saygınlığını korumuştur.

Aksine, Osmanlı İmparatorluğu’nu işgal eden ve o dönemde emperyalizmin öncüsü olan Britanya’nın Kralı Edward Albert Türkiye’ye gelerek Atatürk’ü ziyaret etmiştir!

Erdoğan ise Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ABD’yi en çok ziyaret eden “cumhurbaşkanı” olarak tarihe geçmiştir!

Bu övünülecek bir şey değildir! Çünkü ABD İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra emperyalizmin lideri konumunu üstlenmiştir ve emperyalizmin bayrağını Britanya’dan devralmıştır!

***

Türkiye’de adaleti ve toplumsal barışı ortadan kaldıran, kendi ülkesini kutuplaştıran ve istikrarsızlaştıran Erdoğan, önce New York’ta Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşmada, dünyada adaletin ve barışın sağlanması gerektiğine dair mesajlar verdi!

Filistin konusunda yine İsrail’in başbakanı Binyamin Netanyahu’nun hükümetini hedef aldı, ama onun en büyük destekçisi olan ABD’yi ve Trump’ı eleştirmedi!

Erdoğan’ın Washington’da Trump ile yaptığı görüşmede ise yüzlerce sivil ve askeri uçak alımları ile nükleer alanda işbirliği antlaşmaları ön plana çıktı.

Oysa uçağı satın alan Türkiye, satan ise ABD! Bu ticari antlaşmadan para kazanan Türkiye değil, ABD! Bunu bir zafer veya marifet gibi pazarlamak da, sömürge olmayı kabul etmiş insanların yapacağı bir şeydir.

Üstelik Türkiye büyük bir ekonomik krizin içindeyken, vatandaşlardan alınan vergilerle bu uçakların satın alınması nasıl bir marifet ve zafer gibi sunulabilir?! Türkiye’nin acilen büyük bir sivil Boeing filosuna mı ihtiyacı vardır?

Daha gelişmiş bir savaş uçağı olan F-35 uçaklarının alınmasına odaklanılması gerekirken, Boeing ve eski model F-16 savaş uçağı konusu nereden çıkmıştır?

Nükleer enerjinin insanlık için yarattığı risk ve tehdit ortadayken, Almanya gibi birçok ülke bu enerjiyi terk etmişken veya asgari düzeye çekmişken, nükleer alanda işbirliğinin Türkiye’ye yararı ne olacaktır?

AKP iktidarı bunlarla da yetinmedi, ziyaret öncesinde ABD ürünlerinin birçoğuna gümrük vergilerini indirdi; ayrıca ABD’den doğalgaz satın alınması konusunda kapsamlı bir anlaşma imzaladı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Erdoğan müttefikten müşteri yaratmış” diyerek durumu mükemmel bir biçimde özetlemiş oldu!

Türkiye’de vatandaşların ödediği vergilerle ABD’de nelerin pazarlığının yapıldığını; milletin desteğini yitiren AKP’nin, ABD’nin desteğiyle iktidarını nasıl sürdürdüğünü, tarih, kara sayfalar halinde yazacaktır!