Laikliği savunma hattında sosyalistler direniyor!

30 Ekim 2022 Pazar

AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” toplantısından beklentisi olanlar hayal kırıklığına uğradı. Erdoğan, 20 yıldır söylediklerini tekrarladı, sonra vaatlerini sıraladı.

Yeni anayasa yapacaklarmış, “milli uzay programı” çerçevesinde bir vatandaşı önümüzdeki yıl uluslararası uzay istasyonuna göndereceklermiş, TOGG fabrikasının ilk arabası banttan indirilecekmiş, türban için anayasa değişikliği teklifi haftaya TBMM’ye gelecekmiş.

İnternet sitesi de açılan “Türkiye Yüzyılı”nın tanıtımına bakınca AKP ile bir araya gelmesi düşünülemeyecek ifadeler görülüyor.

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Ülkede ne sokakta ne de evde huzur bırakan kendileri değilmiş gibi “HUZUR” vaat ediyorlar.

İktidara geldikleri 2002’de 1.5 TL olan dolar bugün 19 TL’ye dayanmışken ekonomik “KALKINMA” vaat ediyorlar.

Geçim sıkıntısı ve işsizlikten intihar edenler yokmuş gibi “REFAH”tan söz ediyorlar.

Politikalarıyla emekçiyi ve emeklileri yoksulluğa mahkûm etmemişler gibi “BÖLÜŞÜM VE GİRİŞİMDE ADİL BİR DENGE” vaat ediyorlar.

Ülke içinde derin bir kutuplaşma ve yurtdışında birçok ülke ile sorunlu ilişkiler yaratmamış gibi “‘YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ’ ÜLKÜSÜYLE BARIŞIN YEGANE GÜCÜYÜZ” diyorlar.

Evrim teorisini bile müfredattan çıkarıp eğitimi gericiliğe teslim etmemişler gibi “BİLİM” vaat ediyorlar.

FETÖ kumpaslarıyla onca insanın haksız yere hapse tıkılmasına neden olmamış gibi, adaleti siyasallaştırıp yargı bağımsızlığını yok etmemiş gibi “HAKLININ KORUNMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ” diyebiliyorlar.

Sadaka kültürünü ve yeğenciliği yaygınlaştırmamış gibi “SOSYAL ADALETTEN SAĞLIĞA, EĞİTİMDEN ÇALIŞMA HAYATINA ŞEFKAT SICAKLIĞI” olacak diyorlar.

Basına sansür yasasını çıkarmamış gibi “BİLGİYE ULAŞILABİLİR OLACAK” diyorlar.

Dünyanın en pahalı, en yavaş internet hizmetlerinden birini vermiyormuş gibi “VATANIN DÖRT BİR YANINDA KOLAY, HIZLI VE ULAŞILABILIR DİJİTAL HİZMET OLACAK” diyorlar.

Türkiye’yi patatesi, samanı bile ithal eder duruma getirmemiş gibi “YERLİ, MİLLİ, YENİLİKÇİ VE YEŞİL ÜRETIM YÖNETİMİ” vaat ediyorlar.

Yani bir kez daha halkı kandırmaya yelteniyorlar!

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Ama bir konuda dürüstler. Asla laikliği koruyacağız demiyorlar. Katiyen eğitimdeki dincileşmeyi sona erdirme vaadinde bulunmuyorlar.

Ne ilginçtir ki Türkiye’nin en önemli sorunu bu olmasına karşın, Altılı masadaki partiler de onu vaat etmiyor. Hatta CHP’nin 2020’de açıkladığı 23 sayfalık “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”nde laiklik tek bir kere bile geçmiyor. Herhalde onlar da ödün verecekleri ilkeyi yazmayarak dürüst davrandı...

Kılıçdaroğlu, AKP’nin toplumda yarattığı kutuplaşmanın karşısına sağdan oy almak için “helalleşme” politikasını koyunca, şimdi de Erdoğan her kesimi kucaklayan sahte bir “toplumsal mutabakat” ile onun karşısına çıkıyor. Bağımsız gazetecileri AKP’nin etkinliğine davet ederek akıllarınca bu mesajı veriyorlar ama o gösteriye kanacak değiliz.

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Dün gazetemiz çok doğru bir vurguyla “Yaşasın Laik Cumhuriyet!” manşeti ile çıktı.

Cumhuriyetin ilan edilişinin 99. yıldönümünde, aynı vurguyu yapan siyasi partiler var elbette. Sosyalist Güç Birliği’nde yer alan Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Sol Parti ve Devrim Hareketi’nin 29 Ekim mesajlarında özellikle laiklik öne çıktı.

Cuma akşamı Kadıköy’de TKP’nin mitingini izledim. Atılan sloganların da yapılan konuşmaların da ortaya koyduğu şekilde laiklik mücadelesinde en ön saftalar.

Emperyalizmin taşeronluğuna soyunlarla, holdingleşerek devletin her kademesinde egemen hale gelen tarikatlarla, emekçilerin kanıyla ve alın teriyle ürettiklerini zorbalıkla ellerinden alan patronlarla, hilafet sevdalısı gericilerle kavgaları olduğunu açıkça söyleyenler sosyalistler.

Tarikat ve cemaatlerin kucağına oturup demokrasicilik oynayarak halkı aldatmayı reddedenler de onlar.

Görünen şu: Laikliği savunma hattında sosyalistler direniyor!