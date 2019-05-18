Bağımsızlık yiğitlik ister

“Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” Tevfik Fikret’in deyişidir.

Cumhuriyet devriminin ta içine sinen bu söz; ılık bir ilkbahar sabahında leylağın çiçeğe duruşu gibi bir yeniden doğuş, diriliş, aydınlanış, kısaca bağımsızlaşmayı anlatır.

Cumhuriyet devriminin özgürlük anlayışı, bağımsızlık üzerinde temellenir.

Akıl; safsatadan, önyargıdan, dogmadan, yobazlıktan bağımsızlaşmalıdır ki, otun, balığın, böceğin, maymunun değil de, insanın olabilsin.

Cumhuriyet devrimine göre, bir başına özgür birey olmak yetmez.

Bireylerin oluşturduğu toplum da; zora ve azınlığa dayalı buyurganın uyrukluğundan ve kuyrukluğundan bağımsızlaşmalıdır ki, hakları, özgürlükleri olan yurttaşların ulusu olabilsin.

Atatürk’ün yazdığı “Uygarlık Bilgileri”ne göre; bir devletin adının “Cumhuriyet” diye tanımlanması değil, ulusun başında bulunan adamın hakkının ya da yerinin sınırsız ve koşulsuz, kesin bir güç olarak kabul edilip edilmemesidir önemli olan.

Atatürk’ün tanımıyla “yükselen deniz” demokrasinin uygulanabilir olması için tek koşul seçim değildir. Asıl belirleyici olan, demokratik yaşam kuralları, hukuk ilkeleri, uygarca yönetim biçimidir. Bu belirleyicileri tersyüz etmek, seçimi diktatörlüğe açılan kapı olarak görmek, bağnazlıktır, yutturmacadır, kandırmacadır.

Cumhuriyet devrimine göre, ulus; dünyaya egemen olan yayılmacı sömürgeden de bağımsızlaşmalıdır ki, uygarca erince ulaşabilsin.

Bunu, Kemalist düşünür ve aydınlar, “Batı’ya rağmen Batılılaşmak” eylemi olarak tanımlarlar.

Cumhuriyet devriminin tüm ezilen ulus ve halklar için örnek olmuş bu “anti-emperyalist” bağımsızcılığını en anlaşılır dille anlatanlardan biri, değerli toplumbilimci Niyazi Berkes olmuştur:

“Batı’dan bağımsız olmayan hiçbir geri kalmış toplum Batılılaşamaz, ilerleyemez, reform veya devrim şeklinde kendine çekidüzen veremez. Sadece sele kapılmış bir saman çöpü gibi sürüklenir durur.”

Bağımsızlığı kazanmak ve bağımsız olabilmek zor iştir. Emek ister, akıl ister, yürek ister, cesaret ister, bağımsız, özgür düşünebilme, duyabilme, sezebilme, karar verebilme ve uygulayabilme ister.

Herkesin harcı değildir: Külhanlık değil, yiğitlik ister.

Yiğitliğimizin 100. yılı hepimize kutlu olsun...

Kimler kayda girer?

Reistir, bilen bilir...

Hiç şirazeden çıkmaz!

Haddini; hakkını, hukukunu, yerini, yordamını bilir!

Terbiyelidir, ağzını bozmaz!

Şiddeti hiç sevmez, kabalık yapanı affetmez!

Dalkavukluğa dayanamaz, vesayet heveslilerine yüz vermez!

Katıksız despotluğu elinin tersiyle itmiştir!

Reistir, bilen bilir...

Onun ulaşılmazlığı karşısında, bütün bunların tersini yapanların hepsi tek tek kayda girmiştir. “Eyvallah” denmemiş, gereği yapılmıştır.

Önemli isim

2012 kamu görevlileri sınavında soruların AKP’lilere ve cemaatçilere sızdırılması nedeniyle soruşturulan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, serbest bırakıldı. Ev hapsi de kaldırıldı.

Sınav rezaletinin iptalini önleyen “önemli isim” ile birlikte dışarıda...

“Milli irade” dedikleri işte böyle bir şey...