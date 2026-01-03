Mutlaka duyumsuyorsunuzdur.

Tüm ülkeyi, baştan başa bir çürük yumurta kokusu kapladı.

Çürük yumurta neden kokar? Yumurta çürüyünce, hidrojen sülfür salar.

Hidrojen sülfür, bir başka adıyla lağım gazı, yalnızca ağır bir koku yaymaz, aynı zamanda çok da zehirlidir.

Bu gazı koklayanlar, kokusunu hemen duyumsamakla birlikte burunlarında aniden bir koku yitimi ile karşı karşıya gelirler. Dahası hidrojen sülfür gazı, insanlarda yapay bir güven duygusuna yol açıp yavaş yavaş zehirleyerek ölüme götürür.

Yaşadıklarımız, gelişen olaylar, okuduğumuz haberler aşağı yukarı böyle bir ortamı tanımlıyor.

Her alanda çürümenin kokusu ağırdır, zehirlidir.

Toplum içten içe kemiriliyor, dirim ışığı sönümlendiriliyor, adeta emiliyor. Yaşamdan duyulan neşe, coşku, geleceğe yönelik umutlar büyük ölçüde köreltiliyor.

Yalnızca öte dünyada mutlu olacağına inandırılmış kesimin duygularını sömüren özel yetiştirilmiş kindar kuşak, diğer yandan tüm demokratik aygıt, araç ve kurumları işlevsiz kılarak toplumun kendine benzetemediği kesimi üzerinde son derece baskın olmaya çalıştı ama onları bir türlü teslim alamadı.

Birden bire elde edilen olanakların şımarttığı görmemişlik, dizginlenemeyen azgınlık, sınır bilmez arsızlıklar dizgesi, gemlenemeyen aşırılıkları pörtletti; kirli, kuralsız, aykırı ilişkiler bütünü bir çöp volkanı gibi patladı.

İşte burnumuza gelen dayanılmaz çürük yumurta kokusu budur.

Yapmamız gereken, bir koku yitimine düşüp zehirlenmeye asla izin vermeden ülkemizin bu ortamdan sıyrılmasına katkıda bulunmak, özgür yurttaşlar olarak insan gibi yaşamak için direnç göstermektir. Çürük yumurta kokusundan ölüme razı olmamaktır.

Öyleyse, neşemizi geri almak ve ülkemizi şenlendirmek için görev başına...

Yeni yıl, yeni umutlar demektir.

KEKLENMEK

Saray’daki AKP’li Hatay’a gitti, afet konutu anahtar teslimi töreninde konuştu:

“Şu güzelliklere bakın, şu binaların güzelliklerine bakın. Elhamdülillah, bizler Cumhur İttifakı olarak bu işi başardık.”

Başarılanın ne olduğunu CHP Hatay Milletvekili Servet Muallaoğlu, şöyle anlattı:

“Rezerv alanlarında yapılan evlerden dolayı neredeyse depremzedelerin tamamı mağdur edilmiştir. Daha önce 150 metrekare evi olan kişiye 75 metrekare, 4+1 evi olan kişiye de 2+1 ev verilmiştir. İmarlı, parseli içinde sağlam ve çok değerli olan evler plan bütünlüğü bozulmasın diye yıkılmış ve onların yerine 2+1 evler verilmiştir. Daha önce daha iyi konumda olan ve çok değerli olan evlerin yerine daha küçük ve konumu kötü olan evler verilmiş, kendilerinin evleri ise başkalarına verilmiştir. Oysa ‘Daha önce hangi evde oturuyorsanız size aynısını yapıp vereceğiz ve aynı komşularla oturacaksınız’ denmişti.”

Biliyorsunuz, bundan 7 yıl önce millet kıraathanelerinde bedava kek dağıtacaklarını da söylemişlerdi.

Zamanla, millet keklendiğini anlamıştı...