Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çürük Yumurta Kokusuna Karşı
Işık Kansu
Son Köşe Yazıları

Çürük Yumurta Kokusuna Karşı

03.01.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Image

Mutlaka duyumsuyorsunuzdur.

Tüm ülkeyi, baştan başa bir çürük yumurta kokusu kapladı.

Çürük yumurta neden kokar? Yumurta çürüyünce, hidrojen sülfür salar.

Hidrojen sülfür, bir başka adıyla lağım gazı, yalnızca ağır bir koku yaymaz, aynı zamanda çok da zehirlidir.

Bu gazı koklayanlar, kokusunu hemen duyumsamakla birlikte burunlarında aniden bir koku yitimi ile karşı karşıya gelirler. Dahası hidrojen sülfür gazı, insanlarda yapay bir güven duygusuna yol açıp yavaş yavaş zehirleyerek ölüme götürür.

Yaşadıklarımız, gelişen olaylar, okuduğumuz haberler aşağı yukarı böyle bir ortamı tanımlıyor.

Her alanda çürümenin kokusu ağırdır, zehirlidir.

Toplum içten içe kemiriliyor, dirim ışığı sönümlendiriliyor, adeta emiliyor. Yaşamdan duyulan neşe, coşku, geleceğe yönelik umutlar büyük ölçüde köreltiliyor.

Yalnızca öte dünyada mutlu olacağına inandırılmış kesimin duygularını sömüren özel yetiştirilmiş kindar kuşak, diğer yandan tüm demokratik aygıt, araç ve kurumları işlevsiz kılarak toplumun kendine benzetemediği kesimi üzerinde son derece baskın olmaya çalıştı ama onları bir türlü teslim alamadı.

Birden bire elde edilen olanakların şımarttığı görmemişlik, dizginlenemeyen azgınlık, sınır bilmez arsızlıklar dizgesi, gemlenemeyen aşırılıkları pörtletti; kirli, kuralsız, aykırı ilişkiler bütünü bir çöp volkanı gibi patladı.

İşte burnumuza gelen dayanılmaz çürük yumurta kokusu budur.

Yapmamız gereken, bir koku yitimine düşüp zehirlenmeye asla izin vermeden ülkemizin bu ortamdan sıyrılmasına katkıda bulunmak, özgür yurttaşlar olarak insan gibi yaşamak için direnç göstermektir. Çürük yumurta kokusundan ölüme razı olmamaktır.

Öyleyse, neşemizi geri almak ve ülkemizi şenlendirmek için görev başına...

Yeni yıl, yeni umutlar demektir.

KEKLENMEK 

Saray’daki AKP’li Hatay’a gitti, afet konutu anahtar teslimi töreninde konuştu:

“Şu güzelliklere bakın, şu binaların güzelliklerine bakın. Elhamdülillah, bizler Cumhur İttifakı olarak bu işi başardık.”

Başarılanın ne olduğunu CHP Hatay Milletvekili Servet Muallaoğlu, şöyle anlattı:

“Rezerv alanlarında yapılan evlerden dolayı neredeyse depremzedelerin tamamı mağdur edilmiştir. Daha önce 150 metrekare evi olan kişiye 75 metrekare, 4+1 evi olan kişiye de 2+1 ev verilmiştir. İmarlı, parseli içinde sağlam ve çok değerli olan evler plan bütünlüğü bozulmasın diye yıkılmış ve onların yerine 2+1 evler verilmiştir. Daha önce daha iyi konumda olan ve çok değerli olan evlerin yerine daha küçük ve konumu kötü olan evler verilmiş, kendilerinin evleri ise başkalarına verilmiştir. Oysa ‘Daha önce hangi evde oturuyorsanız size aynısını yapıp vereceğiz ve aynı komşularla oturacaksınız’ denmişti.”

Biliyorsunuz, bundan 7 yıl önce millet kıraathanelerinde bedava kek dağıtacaklarını da söylemişlerdi.

Zamanla, millet keklendiğini anlamıştı...

İlgili Konular: #AKP #cumhur ittifakı #Saray #hatay #çürüme

Yazarın Son Yazıları

Çürük Yumurta Kokusuna Karşı

Mutlaka duyumsuyorsunuzdur.

Devamını Oku
03.01.2026
Ahlaklı Kuşak Yetiştirmenin Sonu

Faşist 12 Mart cuntasının Cumhurbaşkanı General Cevdet Sunay’ın o sözünü bir kez daha anımsayalım önce...

Devamını Oku
27.12.2025
Yeni Devlet Kurma Planı

Saray’ın denetim ve gözetiminde yürütülen İmralı ve PKK pazarlığına ilişkin DEM’in hazırladığı rapor, ABD’nin sömürge valisi Tom Barrack’ın Türkiye’nin başına geçirmek istediği çuvalın çuvaldızı niteliğini taşıyor.

Devamını Oku
20.12.2025
‘Yüce Zat’ Barzani’nin Anıları

Milyonların acısına neden olan ABD işgali sonrası Irak’ta bir Amerikan mandası kuran feodal aşiret reisi Mesut Barzani’nin Şırnak’ta devlet töreni ile karşılandığını biliyoruz.

Devamını Oku
13.12.2025
Devlet Rezaletinin Sorumlusu

Ülkenin batısında belediye başkanlarından gazetecilere kadar birçok kişi cezaevlerine atılmışken doğusunda çok düşündürücü gelişmeler oluyor.

Devamını Oku
06.12.2025
Marabayı Sömürme Süreci

CHP’deki kimileri dahil, herkesin dilinde bir “eşit yurttaşlık” sözüdür, gidiyor.

Devamını Oku
29.11.2025
İmralı’daki ile ne kurulur ki?

Öcalan’ı “önder” diye niteleyen MHP lideri Devlet Bahçeli, gerekirse tek başına İmralı’ya gitme peşinde olduğunu belirterek kendince bir ısrar içinde.

Devamını Oku
22.11.2025
Ailecek Dokunulamazlar

Futboldaki bahis bataklığına yönelik operasyonlarda eski Kasımpaşaspor Başkanı Mehmet Fatih Saraç ifadesi alınıp hemen birkaç saat sonra serbest bırakıldı.

Devamını Oku
15.11.2025
Kurucu ittifak!

Saray’ın şahin takımından Mehmet Uçum, “Türkiye’nin bekası olan Cumhur İttifakı ile oynamayın, tutmaz” diyor. Cumhur İttifakı milliymiş, dahası kurucu ittifakmış.

Devamını Oku
08.11.2025
Sivil Sıkıyönetim

Bu ülke çok sıkıyönetim gördü, ancak sivil sıkıyönetimi ilk kez yaşıyor.

Devamını Oku
01.11.2025
Kıbrıs’ı Çürütme Göstergesi

Kıbrıs’ı Çürütme Göstergesi

Devamını Oku
25.10.2025
İnşaatçının Barışı

Dünya sömürgenlerinin, Ortadoğu’da kirli-kanlı oyunları hiç bitmez.

Devamını Oku
18.10.2025
Ecel Kapıda

Nereye varacaklar böyle?

Devamını Oku
11.10.2025
Fevkaladenin Fevkindeyiz!

Hanedan jetinde gezen uçan gazeteciler vardır; soru soramazlar; belleri, boyunları bükük tutanak tutarlar.

Devamını Oku
04.10.2025
Soruşturulmayan Yargıç

Özgür Özel, CHP’nin içini karıştırmaya yönelik kararı veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi yargıcı için ne demişti?

Devamını Oku
27.09.2025
İktidar İtişmeleri

Şekspir’in Hamlet’indeki ünlü “Çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı’nda” repliğini alıp bugüne getirin Türkiye’nin başına koyun, cuk oturur.

Devamını Oku
20.09.2025
Saray’ın Kayyumu Olmak!

Sattılar savdılar, perişan ettikleri ülke ekonomisine para bulabilmek için halen satmaya da devam ediyorlar.

Devamını Oku
13.09.2025
12 Eylül cuntasından bugüne ulaşan ruh

12 Eylül 1980, yurt, can ve demokrasi kırımının günüdür.

Devamını Oku
12.09.2025
O Fotoğraflar...

O fotoğrafları içime sindiremiyorum.

Devamını Oku
06.09.2025
Cumhuriyetin ölüm kalım mücadelesi

Cumhuriyetin ölüm kalım mücadelesi

Devamını Oku
04.09.2025
Başmüzakereci Önder

Süreç dedikleri şeyi başlatan MHP lideri, pazarlık yapılmadığını söylüyor, ancak öbür yana bakıldığında durum hiç de öyle gözükmüyor.

Devamını Oku
30.08.2025
Mücadele İçin Tutarlı Kadro Gerek

Epeydir bir Karagöz-Hacivat oyunu içindeydik.

Devamını Oku
23.08.2025
Bu Düzen Değişmelidir

Odak, sevgisizlik sözcüğünde.

Devamını Oku
16.08.2025
Karanlık Çukurdan Çıkmak İçin

Türkiye bir çukur içinde debeleniyor.

Devamını Oku
09.08.2025
TC’yi Komisyona Havale Etmek...

Üniter yapı ile dertleri var. Ulus ve yurttaşlık tanımıyla didişiyorlar.

Devamını Oku
02.08.2025
Küresel İmparatorluğun Dayatması

Anayasa değişikliği istekleri, uygar Cumhuriyeti kurmuş CHP’ye yönelen baskılar, İmralı’daki ile pazarlıklar...

Devamını Oku
26.07.2025
Kardeş Bozguncuları Barışı Bilmez

Bize barıştan ve kardeşlikten söz edenlere bakınca İmralı’dakinin PKK’yi hangi koşullarda kurduğunu anımsamak gerekiyor.

Devamını Oku
19.07.2025
İmralı’dakinin Peşinden Gidenler

Bir yanda terör örgütünün üç beş silahı teslim etme törenleri düzenlenirken diğer yanda İmralı’daki büyük büyük konuşmalar yapıyor, “komünalist yoldaşlık hareketi”nin son aşamasını açıklıyor!

Devamını Oku
12.07.2025
Gerilimin temelinde rejimin toptan değişmesi var!

Ankara’daki yüksek gerilim, Türkiye’yi sonu belirsiz bir siyasi ve sosyal ortama sürüklüyor.

Devamını Oku
08.07.2025
Başkentten izlenimler: Yüksek gerilim kumpaslara evrilebilir

Yinelemeye gerek yok: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasından bu yana, Saray iktidarının pekiştirilmesine, dolayısıyla ülkenin dünya egemenlerinin sözünden çıkmayan bir tek belirleyici tarafından yönetilmesini sağlamaya yönelik gelişmeler yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz.

Devamını Oku
06.07.2025
Osmanlı Millet Modeli İradesi

Mehmet Uçum, Türkiye’de siyaseten yaşanan kurguların ardında yer alan Saray’daki şahin takımının başı olarak nitelendiriliyor.

Devamını Oku
05.07.2025
İstibdat İçten de Çatırdıyor

Abdülhamit dönemine benzer istibdat jurnalciliğine soyunan başdanışman Oktay Saral’ın son açıklamaları, Saray’da solunan havayı özetliyor.

Devamını Oku
28.06.2025
Ne yıkıldı da yenisini kuruyorsunuz?

Devlet Bahçeli, “Bir kurucu anayasa anlayışı içerisinde yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir” diyor.

Devamını Oku
21.06.2025
Hizmet Etme Biçimi

Cumhuriyet okuru bilinçlidir, ufukludur, kül yutmaz...

Devamını Oku
14.06.2025
CHP’yi karıştıranların ilişkileri!

Beklenen oldu: Saray’ın yeniden seçilme uğruna CHP’ye boyun eğdirmek, diz çöktürmek için kurguladığı “iç kavga” çıkarmaya yönelik senaryosu çerçevesinde, Özgür Özel’in CHP genel başkanı seçildiği kurultay hakkında dava açıldı.

Devamını Oku
07.06.2025
Saray, Cumhuriyetin Partisine Boyun Eğdirmek İstiyor

Yaşananların tek bir nedeni, anlamı, gerekçesi var: Saray’daki AKP’li, Saray’ından kesinlikle ayrılmak istemiyor.

Devamını Oku
01.06.2025
Kardeşlik Yüzyılıymış!

“Türkiye Yüzyılı”, Cumhuriyetin 100. yılında, Saray’ın propaganda bakanlığının 1923 Devrimi’ni sözüm ona yok saymak için türettiği bir söz.

Devamını Oku
31.05.2025
Başımıza Çorap Öreyemeyecekler

Siyasi dinciler, etnikçi Turancılar ve etnikçi ayrılıkçılar, Türkiye’yi bir “sayım, suyum yok” mızıkçılığına doğru sürüklüyorlar.

Devamını Oku
24.05.2025
Cumhuriyetle derdi olan üçlü ittifak

Tüm dünyaya bağımsızlık savaşının nasıl verileceğini göstermiş, ortaçağda donmuş kalmış bir toplumun nasıl uygar bir ulusa dönüşebileceğini kanıtlamış, yaptığı atılımla dünya devrimler tarihine geçmiş Türkiye Cumhuriyeti’nin yazgısına bir bakın:

Devamını Oku
17.05.2025
Başkent'ten izlenimler: İktidarın onayladığı PKK bildirisi neyi öngörüyor?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK'nin silah bıraktığını ileri sürdüğü bildirisinin, ülkenin istihbarat örgütü ile iktidarın gözetim ve onayından geçtiğini söyledi. Yani, Özgür Özel'e göre, AKP-MHP ve paydaşları, bu bildirinin içeriğinden haberdardılar ve kabul etmişlerdi.

Devamını Oku
14.05.2025