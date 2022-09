Hayattaki 20 başarı ögesi (Tarihin süzgecinden)

25 Eylül 2022 Pazar

Gençler, her fırsatta soruyorlar:



“Hayatta nasıl başarılı olunur”

“Sınav sorularının çalınmayacağı bir iktidarı beklemelisiniz!” diyecek haliniz yok.

veya

500 TL’niz varsa, “TOKİ için ev sırasına sırasına girin!” de diyemezsiniz;

Hele “İktidar anayasayı değiştırdi. 18 yaşını geçtiyseniz milletvekili olmayı deneyin!” ise hiç diyemezsiniz.

İkisi de anayasal hakları olduğu halde, espri sanıp öfkelenebilirler.

Yine de bir şeyler söylemek zorundasınız.

Nasreddin Hoca gibi inceden bir hayat dersi ise beyhudedir:

“Gençlik peş peşe gelen hapşırığa benzer. Aniden gürültüyle ortaya çıkar. Bitmeyecek gibi görünür. Herkese ‘çok yaşa’ dedirtir. Ama çok kısa sürede yaşanır biter .”

*

Günümüzün akla ziyan ahval ve şeraiti içinde bocalayan milyonlarca gencimiz var.

Ekonomik ve toplumsal koşullar ne yazık ki onlara çok şey vaat edemiyor.

Yine de başarılı ve mutlu olmak için iş aramaktan, gönüllerine göre bir iş bulmuş az sayıdaki şanslılar da kariyer yapma hayalinden vazgeçmiyorlar.

Genç okurlardan veya eski öğrencilerinizden birine bile kuramsal değilse bile, kitabi bir yanıt verebilmek boynunuzun borcu.

**

İngiltere’de bir dönem çok satanlar listesinin demirbaşı haline gelen bir kitabın tavsiyeleri belki işlerine yarayacaktır.



Kitap dünya tarihinde çok üstün başarılar sağlamış 100 üstün şahsiyetin yaşamlarındaki ortak meziyetlerini belirlemiş.

Bu 100 şahsiyet arasında bizden sadece Kanuni Sultan Süleyman ile Mimar Sinan var.

Başarı ölçütleri arasında “uzun ve sağlıklı yaşam sürmek” bulunduğundan olmalı, bu listeye ne yazık ki Mustafa Kemal Atatürk dahil edilmemiş.

İlk 10 şöyle sıralanmış:

1) Leonardo da Vinci, 2) William Shakespeare, 3) Mısır’da piramitlerin mimar ve mühendisleri, 4) Johann Wolfgang von Goethe, 5) Michelangelo, 6) Sir Isaac Newton, 7) Thomas Jefferson, 8) Alexander the Great, 9) Heykeltıraş Phidias, 10) Albert Einstein.

İşte tarihteki 100 üstün şahsiyetin yaşamlarının incelenmesiyle belirlenen “Hayattaki Başarının 20 Önemli Öğesi”:



Vizyon: Çok yüksek başarılara ancak çok yüksek düzeyde hayal ve irade gücüyle ulaşılabilir.

Tutku: Yaptığın işteki başarını o işe ne kadar tutku ve sevda ile sarıldığın belirler.

İnanç: Önüne çıkacak engelleri akıl ve bilgiden çok yüreğindeki inançla aşabilirsin.

Adanma: İşine kendini tamamen adadığın anda, şansın da, ilahi takdir de harekete geçecektir.

Planlama: Hedefe varmak için kısa, orta ve uzun vadedeki araçların önceden hazırlanması şarttır.

Sebat: Edison, elektrikten ışık üretmek için tam beş bin ayrı laboratuvar deneyi yaptı. Benzer sebatkarlığın hiç değilse 100’de birini göstermeden ciddi bir başarıya ulaşamazsın.

Hatadan Ders: Hatalar başarıya giden yoldaki atlama taşlarıdır.

Konuya hâkimiyet: Üzerinde çalıştığın alandaki mümkün olan tüm bilgilere sahip değilsen engelleri aşman kolay değlidir.

Zihinsel kapasite: Bellek, yaratıcılık, düşünme gücü ve sürati, başarını yüceltebilecek en temel üç öğedir.

Hayal gücü: Başarıyı (zaferi) zihinde görsel hale getirme yeteneğine (akıl gözüne) sahip olmalısın. Böylece sonuca ulaşman daha hızlanır.

Olumlu tutum: Güncel dilde “pozitif enerji üretme ve yükleme yeteneği” de denilen başarını sonuçların mayası olan davranışların tümü.

İçsel diyalog: Özeleştiri veya kendi kendisiyle her an hesaplaşmaya hazır olma hali.

Sezgi: Duyuların, algıların (ve tüm verilerin) bittiği noktada devreye girebilen fizikötesini hissetme yeteneği.

Aidiyet: Hedeflere yürürken teorik, pratik, veya hissi olarak belli düşünür, bilim adamı veya sanatçılarla gıyabi bir etkileşim içinde olmaktır.

Örnek şahsiyet: Her başarılı insanın yüreğinde veya zihninde esinlendiği bir gizli kahraman vardır ve olmalıdır.

Dürüstlük: Başarının yolunu aydınlatan gerçek ışık dürüstlüktür.

Cesaret: Korku ve tereddüt başarıya giden yoldaki pusudur. Pusuya düşmemek için korkuyu yolun başında yok etmelisin.

Yaratıcılık: Şeyleri ve olayları başka açılardan görebilmeli ve bunlardan yeni formüller-sonuçlar üretebilmelisin.

İşini sevmek: Üretkenliğin tohumlarının bu sevgide gizli olduğunu bir an olsun unutma!

Enerji: Fiziksel, duygusal hatta cinsel anlamda enerji, tüketilirken yeniden üretilmelidir. Bunu da ancak bu üçlü etkileşimle sağlayabilirsin. Zaten hayatın, başarının özü de budur. (Buzan’s Book of Genius and How to Unleash your Own-Tony Buzan... Publisher: STANLEY PAUL. 1994, London UK.)

**

SONUÇ: Bu unsurların mükemmel sonuç vermesi için tümünün eşgüdüm ve ahenk içinde uygulanması şart.

Yoksa test sınavlarındaki gibi dört yanlış bir doğrudan fazlasını götürüyor.

Hayattaki başarınız da ya bir başka bahara kalıyor, ya da içiniz kaldırıyorsa ya bir iktidar veya cemaat- tarikat büyüğünün torpiline..