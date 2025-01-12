Maziye bak ileriyi gör

12 Ocak 2025 Pazar

“PKK, dün BBC’de yetkili sözcüsünün ağzından teröre yeniden başlayacaklarını ilan etti.” (3 Eylül 2003)

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Oysa Öcalan’ın İmralı’ya konulmasının ardından PKK kimlik değiştirmiş ve adını KADEK yani “Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Kongresi” ve Kongra-Gel (Halk Kongresi) yapmıştı.

O günlerde “‘PKK terörü ne zaman bırakmıştı ki?’ diye sormak artık anlamsız!” diye yazı yazmıştık.

Belki artık çok anlamlı: PKK’nin Eruh’taki ilk cinayetlerinin 40. yılı da doldu. Şubatın, önümüzdeki ayın 16’sında, İmralı’da Öcalan 25. yılını dolduracak. Arada yaşadığımız “hendek savaşı” deneyiminin de 10. yılı doluyor.

PKK’nin KADEK’leşmesi belli ki Irak’ın kuzeyinde savaşı sonrasındaki gelimeler ve Irak ipin ucunu kaçırma olasılığı yüzünden teröre bıraktıkları yerden devamını gerektiriyordu.

PKK 22 yıl önce KADEK’leşmişti. Sözcüsü BBC Türkçe yayınında diplomatik bir dil cambazlığıyla teröre devam edeceklerini şöyle ilan etmişti:

“(Türkiye) Kürtlere daha fazla siyasal ve kültürel haklar vermediği için tek yanlı ilan edilen ‘ateçkes’in sürdürülme imkânı kalmamıştır. Bundan sonraki süreçte düşük yoğunluklu çarpışmaların beklenmesi gerekir.”

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Bu “düşük yoğunluklu dilbazlığın” özeti açıktı:

- PKK cinayetlerine bıraktığı yerden devam edecek!

Ettiler de.

Düşündürücü olan teröristlerin! “Teröre başlıyoruz!” ilanını, “İngiliz TRT’si” BBC’den yapmış olmalarıydı.

Zira BBC var BBC’den “içeru”.

Kendi siyasetçilerine bile tarafsız yayıncılık adına kök söktüren, ter döktüren BBC ile onlarca yabancı dilden yayın yapan BBC Dış Yayınlar Servisi’nin yolları ve bütçeleri ayrı.

İngilizler Türkiye’nin görünürde Kürt duyarlılığına çok saygılılar.

Cumhuriyetin ilk yıllarında finanse ettikleri isyanların izlerini silmek için Tamilce, Eskimoca, Zuluca yayın yapan BBC, Ortadoğu’nun 50 milyon diye açıklanan Kürtlerine, Kürtçe yayın yapmaktan özenle uzak duruyor.

Aynı duyarlılığı yakın yıllara dek Amerikalılar da gösterdi. Ama artık Amerikalılar VOA (Voice of America) kanalıyla her gün Kürtçe yayın yapıyorlar.

Burada iki olasılık var:

Ya aralarında Kürtçenin ülkemiz sosyopolitiğine yan etkileri konusunda görüş ayrılığı patlak verdi ya da bir iş bölümü yaptılar:

Biri tavşana kaç derken teki tazıya tut emri veriyor.

Bu noktada Öcalan’ın “anadilde eğitim” için ne düşündüğünü şahsen çok merak ediyorum. Annesinin Türk olduğunu kendisi açıklamıştı. Anadili Kürtçe değil. Örgüt militanları ile tercüman aracılığı ile mi konuşuyordu acaba?

2003 yılında avukatları aracılığıyla yaptığı bir aıklamayı da anımsamak gerekiyor:

“Amerika, Kürt milliyetçiliğini geliştirerek Türkiye’yi bçlmek istiyor!”

Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü konusundaki duyarlılığı hangi noktada?

Geçen haftaki “paradigmalı” açıklamasından bunu çıkarmak çok zor:

“Sayın Bahçeli’nin ve sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.”

Ülkemizin en konuşkanları Tayyip Bey veya Bahçeli’nin ağzından bir kez olsun “paradigma” diye bir sözcük çıkmamış. Saatlerce tüm konuşma metinlerinin demeçlerinin didikledim durdum. “Eski paradigma”nın ne olduğunu bendeniz bilmiyorum ki yenisini bileyim.

İçinde “para” olduğu için paradigmayı başekonomistimiz ile maliye doçentimiz bilse bile doğunun, güneydoğunun Kürt vatandaşları nasıl bilecek?

Dileyelim idüğü belirsiz bu türden laflar ederek “subliminal mesaj” falan vermiyordur.

Bu arada Türk-Kürt-Arap-Çerkez dahil 72 buçuk milleti heyecanlandıran bir haber yayıldı:

“Öcalan evlenmek istiyor!”

Bu olmayacak bir şey değil:

Hem “umut hakkı” talebini güçlendirmek hem de Tayyip Bey’in gözüne girmek: Zira ona göre “Aile nedir bilmemek ve zürriyetsizlik ayıp bir şey!”

Çok şükür avukatları evlenme haberini yalanladı da aile kuramamışlar ile zürriyetsizler töhmet altında kalmaktan kurtuldu.

Öcalan ile girdiğimiz tünelden inşallah sağ salim çıkacağız.