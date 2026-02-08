Cumhuriyet Gazetesi Logo
Faşizmin birinci dereceden tanıklığını yapan Primo Levi, “Bunlar da mı İnsan?” adlı başyapıtında her şeyin insanları önce insanlıktan çıkarmakla başladığını anlatır...

Irkçılığın öznesi olan topluluklar bilinçli ve sistemli biçimde “alt insan”lığa indirgenirken bu şartlama doğrultusunda “yeni bir kamuoyu” inşasına geçilir.

Ardından kurbanların ayrıştırılması çocuk oyuncağıdır.

“Alt insan” kategorisindekiler, nihayet “hayvanla eşdeğer” noktaya geriletildiğinde hiç garipsenmeden sürüleştirilip “postalanacaktır”. “İsimlerinden arındırılan” kişiler arkadan yalnızca numaraya dönüşürler.

Barack ve Michelle Obama’nın ABD başkanının sosyal medyasına yüklenen “goril videosu”nun gördüğümde önce çok derin bir tiksinti duydum ve de Levi’nin unutulmaz “Bunlar da mı İnsan?”ını hatırladım.

Levi bu soruyu hem insanlık dışı ırkçılığı yapanlar hem de ırkçılığın kurbanı olanlar için öne sürer.

Obama ve eşi Michelle’in yapay zekâ ile üretilmiş hayvan-goril temsiline baktığımda bu çift yönlü sorunun tam cuk oturduğunu düşündüm: Evet Barack ve Michelle maymuna dönüştürülmüşler ama bunu yapan da “insan” mı?

IRKÇILIĞIN NORMALLEŞTİRİLMESİ 

Göya başkanın kendisi koymamış da gizemli bir görevli videoyu yapmış ve de koymuş. Her nasılsa sonra o iğrenç görüntüler orada (Trump’ın Truth Social’ında!) 12 saat kalmış. Her halde özür gerektirecek durum yokmuş.

Bu, Trump’ın ilk olayı değil.

Trump, Obama’yı bir süre önce Oval Ofis’te FBI tarafından ters kelepçe yapılarak, ayaklarının dibine atan bir canlandırmayla tasvir etmiş ve prodüksiyonu üstlenmişti.

Trump’ın “öteki” diye tanımladığı göçmenleri “kedi, köpek yiyorlar”; “düşük IQ’lular” ifadeleriyle adlandırmasna da- ne yazık ki- sık sık tanık olduk.

Bu ırkçılık, kriz anlarında büsbütün depreşiyor.

Obama’nın Beyaz Saray’daki “tutuklanma sahnesi” örneğin, yaz aylarında Epstein skandalı Trump’a doğru yürümeye başlayınca vizyona konmuştu. Trump’ın ilk kez adının “Epstein müşteri listesi”nde olup olmadığı soruları; ABD başkanını germişti.

Son goril videosu da, büyük baskılarla... ABD Adalet Bakanlığı tarafından eli mahkûm yayınlanan Epstein fasiküllerinin sürprizlerle dolu satırlarında Trump’ın adının binlerce kez geçmesi üzerine piyasaya sürüldü.

Bir taşla iki kuş...

Trump böylelikle gündemi gene başka yere çekiyor...

Ama bir yandan da “ırkçılığı normalleştirmek” ajandasından vazgeçmiyor.

Özetle olay salt gündem yönetmek/ yönlendirmekten ibaret değil. Cangılın tek kralının Trump olduğu vurgulanıyor.

Hiçbir yasa, kuralla sınırlı olmadığını, iradesinin üstünde irade tanımadığını daha önce de ifade etmiş olan ABD başkanı, kendisini; “MAGA’cıların büyük kurtarıcısı” kontenjanından tartışılmaz buluyor. Ve de bu tema üzerinden taş üstüne taş koyarak kamuoyu mühendisliği yapıyor.

EPSTEİN SİSTEMİ İFŞA ETTİ 

Avrupa’da Epstein skandalının artçı şokları, çok yerde deprem yaratırken; Trump ya soru soran gazeteciyi haşlıyor ya da “Amma uzattınız. Adam öldü gitti. İşimize bakalım!” kıvamında yanıtlar veriyor.

Ahtapotun kolları gibi Eski Kıta’ya dek uzanan Epstein skandalı oysa Avrupa’da boydan boya siyasi sınıfı sarsıyor.

En çok etkilenen ülke İngiltere.

İngiltere’de bir yanda Washington büyükelçisi Peter Mandelson’un kirli çamaşırları nedeniyle hükümet kendisini topun ağzında buluyor; bir yanda da kraliyet kurumu “Epstein dostu” prens Andrew’un ilişkileri yüzünden toplu halde odakta.

Fransa’da da beri taraftan kirli dosyalarda adı geçen yılların kültür, eğitim bakanı Jack Lang -Epstein’den temin ettiği fonlar ve ayrıcalıklar nedeniyle- soruşturuluyor.

Norveç’in eski başbakanlarından Nobel Komitesinin eski başkanı olan Thorbjorn Jagland ile müstakbel kraliçe Mette Marit; ilaveten Davos forumunun halihazırda başında bulunan Boerge Brenda hep skandalın nükleer döküntüsü altında.

Epstein bir pedofili-seks skandalı olmasının çok ötesinde bir güç simsarlığı skandalı olarak modern demokrasilerin içini boşaltan vahşi kapitalizmin geldiği son noktayı betimliyor.

Uçuk komplo teorilerini olumlar biçimde küresel elitlerin bir araya gelip; avantalar ve ayrıcalıklar karşılığında halklardan tümüyle kopuk, dünya siyasetine nasıl yön verdiğini anlatıyor.

Insider trading/içeriden bilgi ticaretinden tutun da türlü çeşit -özellikle de Rus ve İsrail- istihbarat örgütlerinin at koşturduğu kuralsız bir sistemden bahsediyoruz.

ABD ile Avrupa arasındaki ayırt edici fark; Avrupa demokrasilerinin hâlâ yaşam refleksi vererek Epstein soruşturmalarının peşine düşmesi...

ABD rejimi ise Trump başta olmak üzere, saçılan bunca bilgiye karşın elitlerini koruyor. Kamuoyunun tepkisi de oldukça düşük.

Güçlü kamuoyu olan başka herhangi ülkede olsa, son derecede ırkçı ve sefil goril videosu bile başkanı yerinden etmeye yeterdi.

