Cumhuriyet Gazetesi Logo
Küresel kötülük ittifakı
Mine G. Kırıkkanat
Son Köşe Yazıları

Küresel kötülük ittifakı

08.02.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

1989 yılı mart ayı ortalarıydı. Dünyada “basın kralı” diye anılan Robert Maxwell, “Lady Ghislaine” yatıyla, bir geceliğine İstanbul’a geldi. Ertesi gün Karadeniz’e açıldı. Söylentilere göre İstanbul’da demirlediği gece, Erol Simavi Lady Ghislaine’de ağırlanmıştı. Maxwell, Hürriyet gazetesinin yüzde 49 hissesine talip; Erol Simavi de 270 milyon pound karşılığında satışa razı olmuştu.

Ertesi gün, Robert Maxwell yatına İstanbul’da binen konuklarıyla Karadeniz’e açıldı. İstanbul’a dönüşünde bir grup gazeteci Lady Ghislaine’in güvertesine çıktı. Aralarında ben de vardım. Cumhuriyet’in İspanya muhabirliğindeki son yılımdı, İstanbul’a geldiğim bir zamana rastlamıştı, yata davet edilen meslektaşım bana da gel dedi. Fırsatı kaçırır mıyım? Görevli değildim, gözlemci olarak katıldım.

HÜRRİYET PERDE, İFLAS SAHNE

Çünkü Robert Maxwell, yalan söylüyordu. İflas etmek üzereydi, Erol Simavi’yle görüşmesi “perdemele”ydi. İstenen parayı ödemesi mümkün değil; bankalara 900 milyon pound borcu vardı. Varlıklarını peyderpey elden çıkarıyordu. İstanbul’a gelişinin gerçek nedeni, daha yeni faaliyete geçen piyasa araştırma şirketi AGB Anadolu’yu yatında ağırladığı bir konuğa satmaktı: Martin Sorrell. Nitekim kısa süre sonra, Maxwell’in Londra merkezli AGB’si Türkiye şubesiyle birlikte Sorrell’in WPP şirketine satıldı.

Robert Maxwell, Çek asıllı İngiliz savaş kahramanı, savaş sonrası Berlin’de dışişleri istihbarat görevlisi, bir ara İşçi Partisi milletvekili oluşunun yanı sıra; Rusya’nın “fahri” İsrail büyükelçisiydi.

EPSTEİN’İN YAŞAM KOÇU MAXWELL 

Uluslararası ilişkilerini çok taraflı casuslukta kullanıyor; topladığı bilgi hangi istihbaratın işine yarayacaksa ona satıyordu. İngiliz MI5 ve MI6, Sovyet KGB, Amerikan CIA, İsrail’in Mossad’ı elbette hepsine çalıştığını biliyorlar ve şikâyetçi değillerdi.

Maxwell ve Epstein 1980’li yıllarda tanıştılar. Robert Maxwell, Epstein’in yaşam koçu oldu. Jeffrey Epstein de Maxwell’in gözdesi. İkisi de voleyi, komünist ülkeler üzerinden birlikte vurdular.

SSCB’nin dağılmasına çeyrek vardı ve Maxwell, 1985 yılından 1988’e karaparalarını Rusya’dan çıkarmak isteyen KGB ve komünist parti kadrolarından oluşan “apparatchik”lere Epstein’in finans dehasını kullanarak “offshore” hesaplar açtı. İki kafadar, bu transferlerden alınan devasa komisyonları bölüşüyorlardı.

ÇOK TARAFLI CASUSLUK, SUÇLUYA MAVİ BONCUK 

Offshore operasyonları, salt Sovyet aparatçiklerle sınırlı kalmadı. Epstein’in akıl verdiği Maxwell, kendileri gibi Yahudi asıllı Ukrayna/Rus/ Bulgar mafya babası ve silah kaçakçısı Semion Moguilewitch ile 23 adamının önce İsrail yurttaşlığına geçmesini sağladı. Moguilewitch, İsrailli iş insanı olarak Bank of New York’ta hesap açtı ve Doğu Avrupa’da etkin mafyası bu sayede ABD ile Batı Avrupa’ya yayılarak dünyanın en kapsamlı kriminal örgütüne dönüştü.

SSCB 1988’de “perestroyka”yı devlet politikası olarak benimseyince Robert Maxwell’in gizli finans musluğu kesildi ve zaten yolsuzluklarla örülü medya vb. işletmeleri zora düştü.

Mossad’la Rus ruleti

Jeffrey Epstein, yaşam koçunu kurtarmak için birtakım finans operasyonları yaptı, ancak başaramadı. Maxwell, sonun yaklaştığını görecek kadar zekiydi. Herkesten kıskandığı kızı Ghislaine’i, artık gözdeden öte manevi varisi gibi gördüğü Jeffrey Epstein’le tanıştırdı. Meşum ikilinin ilişkisi 1988’de ve böyle başladı.

Baba Maxwell, iflas bayrağının göndere çekildiği 1991 yılında son bir umutla “Rus ruleti” oynadı ve borçlarını kapatmak için Mossad’a şantaj yaptı. Cesedi, 5 Kasım sabahı, yatı “Lady Ghislaine”in demirlediği Kanarya Adaları açıklarından çıkarıldı.

Ghislaine, babasının intihar diye sunulan infazından dört ay önce, temmuz başında sevgilisi Jeffrey Epstein’in özel jetiyle New York’a, onunla buluşmaya gitmişti.

İKTİDAR AZGINLARI, GÜÇ SAPKINLARI 

Robert Maxwell’in ilişkiler ağı, kurgulama yeteneği ve “işletme yöntemi” Epstein’e miras kaldı. Ghislaine Maxwell’le birlikte network’ü genişletmekle kalmayıp şantaj malzemesine dayanan casusluk etkinliğini başka bir boyuta, tecavüz, pedofili ve cinayete taşıdılar. Çünkü parasal ve siyasal gücün, muktedirlerin cinsel iştahını azdırdığını, sorgulanmaz üstünlük duygusunu sapıklık ve yamyamlığa kadar yaydığını anlamışlardı.

BEKLENEN GODOT, GELMEYEN İYİLİK...

Yolun sonuna gelen Epstein, yaşam koçuyla aynı hatayı yaptı ve hizmet ettiği istihbarat servisleriyle Rus ruleti oynadı. Hücresinde mi öldürüldü, yoksa İsrail’e mi kaçırıldı, henüz açıklığa kavuşmadı.

Yazının başındaki Martin Sorrell’e gelince... Maxwell’den satın aldığı AGB’den “çoğul taciz ve tecavüz” suçları mahkemeye düşünce ayrıldı ve hisselerini satmak zorunda kaldı. Adı, Miami federal savcılığının Epstein dosyasındaki 151. sayfada yer alıyor. Şaşırdık mı?

Kötülerin ve sapıkların ittifak kurup yönettiği bir dünyada yaşıyoruz. Umarım iyilerin kurduğu bir ittifakın, bu küresel pisliği elbirliğiyle temizlediği günleri de görürüz.

---

Kaynaklar: Steven Hoffenberg itirafları, Julie K. Brown (Miami Herald), Vicky Ward (CNN, New York Times) vb.

İlgili Konular: #Erol Simavi #Mossad #SSCB #istismar #Epstein

Yazarın Son Yazıları

Küresel kötülük ittifakı

1989 yılı mart ayı ortalarıydı.

Devamını Oku
08.02.2026
Sözü demokrat, özü faşistler

Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını toplamak için kurulan zamanın IMF’si Düyunu Umumiye’nin müfettişi ve Fransız casusu Ernest Grenier*, anılarının Kürdistan başlıklı bölümünde anlatır...

Devamını Oku
01.02.2026
Tetikte siyasi erk, hedefte İstanbul Erkek

Geçen hafta, kardeş yazarımız Barış Pehlivan’ın kaleminden İstanbul Erkek Lisesi’nde çevrilen dinci dümeni okudunuz.

Devamını Oku
25.01.2026
Hrant Dink’in iki ölümü

Yarın 19 yıl olacak, içimizdeki en insan kaldırımda cansız yatalı ve üstüne serilen muşambaya sığmayan ayaklarındaki tabanı delik papucuyla unutulmaz olalı...

Devamını Oku
18.01.2026
Güney Amerika’ya Ortadoğu modeli

Beyaz Saray, sosyal medyada Başkan Donald Trump’ın siyah beyaz bir fotoğrafını yayımlıyor, üstüne küçük harflerle “No games” altına büyük harflerle FAFO yazıyor.

Devamını Oku
11.01.2026
Ve Tanrı aşkı yarattı

Gazeteci, o sabah dörder dörder çıktı çalıştığı derginin eski ama soylu mermer merdivenlerini.

Devamını Oku
04.01.2026
Hemingway için “ikinci Truva kuşatmasının sonu” (2)

9 Ekim 1922 tarihli Toronto Daily Star gazetesinde Ernest Hemingway imzasıyla yayımlanan “Türkler İstanbul yakınlarında” başlıklı haber...

Devamını Oku
28.12.2025
Hemingway’in Türklerle imtihanı

Kurtuluş Savaşı’nın Cumhuriyetle taçlanmasına bir yıl var ve İstanbul işgal altındaydı.

Devamını Oku
21.12.2025
Bir sosyal demokratın anıları

Halkçı Parti’nin genç milletvekilleri koşulların izin verdiği ölçüleri aşarak 12 Eylül ve sonrasındaki işkence iddialarını Meclis gündemine taşıyordu.

Devamını Oku
14.12.2025
Hello Papa, sen misin yeni baba?

Boğaz kıyılarındaki küçük Byzantion yerleşkesini Nova Roma’ya (Yeni Roma, bugünkü İstanbul) dönüştürecek yıkım-yapım çalışmaları 324 yılında başladı.

Devamını Oku
07.12.2025
Türkiye’nin ilk kitap müzesi: FKE

Fethiye, yurttaşların ormanları yanmasın diye nöbet tuttuğu ve olağanüstü güzellikte kıyı şeridine çöken muktedirlere, muktedir torpillilerine karşı kazanamayacaklarını bile bile mücadeleye girmekten korkmayan çevreciler ile yurtsever Yörüklerin diyarıdır.

Devamını Oku
30.11.2025
Karar ve tavır

Türkiye artık ulusal bir toplum değil.

Devamını Oku
23.11.2025
Onlar SAFE, bizler saf..

Hayhuy arasında kaynadı gitti...

Devamını Oku
16.11.2025
Yangın önlemek mi, keriz silkelemek mi?

Turizm, Türkiye’nin en önemli gelir kaynaklarından biri.

Devamını Oku
09.11.2025
Panik atak mı, panik aşk mı?

Kırk yaş, rastgele bir yaş değildir.

Devamını Oku
02.11.2025
İster zart, ister zurt, illaki zort

Dünyada pek çok devlet ve yönetim biçimi vardır.

Devamını Oku
26.10.2025
Yılanların yalanı

Türkiye’nin yalanları, tarihi kadar uzun, kalın ve kuyrukludur.

Devamını Oku
19.10.2025
Hayaller Riviera, gerçekler Gazze

ABD’nin en hafif deyimle en tuhaf başkanı Trump’ın Gazze’ye ilişkin bir projesi var.

Devamını Oku
12.10.2025
Siter yalha züdü çekger dirmi?

Çocukken çok sevdiğim bir oyun vardı. Belki siz de oynamışsınızdır...

Devamını Oku
05.10.2025
Al saat ver saat

Makronezya müstebiti Valdemir Potin’in ricası üzerine Mikronezya’yı barışçıl amaçlarla işgal eden 100 bin Çinli askeri doyurmak kolay değildi.

Devamını Oku
04.10.2025
Bir muhtarın çığlığı

11 Eylül 2025 tarihinde Kadıköy ilçesindeki Caferağa Mahallesi’nin kalbindeki tek mazbut (tahrip edilmemiş alan), Ali Oğlu Hüseyin Vakfı’na ait 12 dönümlük arsa için bir ihale düzenlendi.

Devamını Oku
28.09.2025
Hatırla sevgili, o makus tarifi

100 bin Çinlinin 100 bin nüfuslu Mikronezya adasını işgali, iştah ve sefayla sürüyordu.

Devamını Oku
27.09.2025
Eğriliğin ederi, doğruluğun bedeli

Dünyanın tüm kedileri aynı dili konuşur, aynı tınılarda hırlar ve miyavlarlar.

Devamını Oku
21.09.2025
Kayyum devşirme

12 Haziran 2011 genel seçimleri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanı olarak girdiği ikinci, oy kullanabildiği ilk seçimdi.

Devamını Oku
14.09.2025
Sal gideyim, salla geleyim

Yalnız ve güzel ada Mikronezya’nın uyuşuk ahalisi, her şeye alıştığı gibi savaşsız gerçekleşen Çin işgaline de alışmış, minnak adayı nüfusu kadar işgalciyle paylaşmayı da kabullenmişti.

Devamını Oku
13.09.2025
Hayaller dolgun fon, gerçekler yırtık don

Güzel bir Kafkas atasözüdür: “Yükseklerde ne eserse alçaklarda onu toplarsın.”

Devamını Oku
07.09.2025
Belirsizliğe doğru

Joseph Ignace Guillotin, 1738 ile 1814 yılları arasında yaşamış bir doktor; Paris Tıp Enstitüsü’nde anatomi dersleri veren bir hocaydı.

Devamını Oku
31.08.2025
Yarım insan hakları

Mısır, nüfus çoğunluğu Müslüman bir ülkedir.

Devamını Oku
24.08.2025
我们身后还有十五亿

Çin’in Mikronezya’yı sessizce işgali Makronezya müstebiti Valdemir Potin hariç, Ezya arşipelindeki tüm istibdatları heyecana gark etmiş ve hatta okyanus ötesi kıtaları da zıplatmıştı.

Devamını Oku
23.08.2025
Bir vasiyetin ağırlığı

“Toplum olarak fikirdüşünce gelişmesi ve vicdan bilinçlenmesi gibi nimetlerden yoksun kalmışlığımızın iki sorumlusu vardır...

Devamını Oku
17.08.2025
Çin işi, asker dişi

Mikronezya ile Yutania’nın şöyle ağız tadıyla bir türlü kapışamayan ordularının sahillerde pineklediği bir sabah; olan oldu.

Devamını Oku
16.08.2025
İsyan hakkı

İnsanlar niçin anneye, babaya, düzene isyan ederler?

Devamını Oku
10.08.2025
Yanık toprak taktiği

Türkiye, artık ağır yaralı bir ülke.

Devamını Oku
03.08.2025
Satamam derdimi kimseye

Mikronezya’nın Yutania ile nihai kapışması beklenirken Ulu Çoban Muktedir Makropiç’in de askeri ve sivil ahalinin moralini elbette yüksek tutması gerekiyordu.

Devamını Oku
02.08.2025
Patria Nostra’dan Madara Mostra’ya

Hani karşınızda biri limon yer, sizin damağınız kamaşır.

Devamını Oku
27.07.2025
Emekli açlık, emeksiz tokluk

Köyde doğdum. Lise bitene kadar kara lastik ayakkabı giydim. Devlet yurdunda tıkış tıkış vaziyette üniversiteyi bitirebildim...

Devamını Oku
20.07.2025
Son dilek, yok çörek

Mikronezya ve Yutania’nın yaz sıcağında çöle dönüşen kumsallarında düşman beklerken sivrisinek avlayan, sevdiklerinden aylardır uzak kalan askerler, depresyona giriyorlardı.

Devamını Oku
19.07.2025
Yüreğimiz sızlar, ciğerimiz yanarken...

Canlılar arasında bir canlı türü olan insanın, ait olduğu memeliler sınıfındaki diğerlerinden tek üstünlüğü, beyinsel yeteneğidir.

Devamını Oku
13.07.2025
Dar sahada kısa paslaşma

Mikron ordusu kıyıda düşman beklerken, Betonit Saray’da işler çığrından çıkmıştı. Olası savaş masrafları boyuna yoksul halkın sırtına bindiriliyor; savaş korkusu ise Kel Tepe’deki ayrıcalıklı nüfusun cima furyasını kamçılıyordu. Sarayın CİA danışmanı Frozen Goldstein, donuk zekâsına karşın epeyce ateşli bir çapkındı. Güzeller güzeli karısı Frambuaz ise başlangıçta dini bütün bir Yolcu ve erdemli bir kadındı. Ama kocasının ihanetlerini öğrenince yoldan çıkmış; “göze göz dişe diş” deyip o da cima havuzuna atlamıştı.

Devamını Oku
07.07.2025
Diyanet’in yol harcı, teğmenlerin ihracı

Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım 2023’te Atatürk’ü anma etkinlikleri için son hazırlıklar yapılıyordu.

Devamını Oku
06.07.2025