1989 yılı mart ayı ortalarıydı. Dünyada “basın kralı” diye anılan Robert Maxwell, “Lady Ghislaine” yatıyla, bir geceliğine İstanbul’a geldi. Ertesi gün Karadeniz’e açıldı. Söylentilere göre İstanbul’da demirlediği gece, Erol Simavi Lady Ghislaine’de ağırlanmıştı. Maxwell, Hürriyet gazetesinin yüzde 49 hissesine talip; Erol Simavi de 270 milyon pound karşılığında satışa razı olmuştu.

Ertesi gün, Robert Maxwell yatına İstanbul’da binen konuklarıyla Karadeniz’e açıldı. İstanbul’a dönüşünde bir grup gazeteci Lady Ghislaine’in güvertesine çıktı. Aralarında ben de vardım. Cumhuriyet’in İspanya muhabirliğindeki son yılımdı, İstanbul’a geldiğim bir zamana rastlamıştı, yata davet edilen meslektaşım bana da gel dedi. Fırsatı kaçırır mıyım? Görevli değildim, gözlemci olarak katıldım.

HÜRRİYET PERDE, İFLAS SAHNE

Çünkü Robert Maxwell, yalan söylüyordu. İflas etmek üzereydi, Erol Simavi’yle görüşmesi “perdemele”ydi. İstenen parayı ödemesi mümkün değil; bankalara 900 milyon pound borcu vardı. Varlıklarını peyderpey elden çıkarıyordu. İstanbul’a gelişinin gerçek nedeni, daha yeni faaliyete geçen piyasa araştırma şirketi AGB Anadolu’yu yatında ağırladığı bir konuğa satmaktı: Martin Sorrell. Nitekim kısa süre sonra, Maxwell’in Londra merkezli AGB’si Türkiye şubesiyle birlikte Sorrell’in WPP şirketine satıldı.

Robert Maxwell, Çek asıllı İngiliz savaş kahramanı, savaş sonrası Berlin’de dışişleri istihbarat görevlisi, bir ara İşçi Partisi milletvekili oluşunun yanı sıra; Rusya’nın “fahri” İsrail büyükelçisiydi.

EPSTEİN’İN YAŞAM KOÇU MAXWELL

Uluslararası ilişkilerini çok taraflı casuslukta kullanıyor; topladığı bilgi hangi istihbaratın işine yarayacaksa ona satıyordu. İngiliz MI5 ve MI6, Sovyet KGB, Amerikan CIA, İsrail’in Mossad’ı elbette hepsine çalıştığını biliyorlar ve şikâyetçi değillerdi.

Maxwell ve Epstein 1980’li yıllarda tanıştılar. Robert Maxwell, Epstein’in yaşam koçu oldu. Jeffrey Epstein de Maxwell’in gözdesi. İkisi de voleyi, komünist ülkeler üzerinden birlikte vurdular.

SSCB’nin dağılmasına çeyrek vardı ve Maxwell, 1985 yılından 1988’e karaparalarını Rusya’dan çıkarmak isteyen KGB ve komünist parti kadrolarından oluşan “apparatchik”lere Epstein’in finans dehasını kullanarak “offshore” hesaplar açtı. İki kafadar, bu transferlerden alınan devasa komisyonları bölüşüyorlardı.

ÇOK TARAFLI CASUSLUK, SUÇLUYA MAVİ BONCUK

Offshore operasyonları, salt Sovyet aparatçiklerle sınırlı kalmadı. Epstein’in akıl verdiği Maxwell, kendileri gibi Yahudi asıllı Ukrayna/Rus/ Bulgar mafya babası ve silah kaçakçısı Semion Moguilewitch ile 23 adamının önce İsrail yurttaşlığına geçmesini sağladı. Moguilewitch, İsrailli iş insanı olarak Bank of New York’ta hesap açtı ve Doğu Avrupa’da etkin mafyası bu sayede ABD ile Batı Avrupa’ya yayılarak dünyanın en kapsamlı kriminal örgütüne dönüştü.

SSCB 1988’de “perestroyka”yı devlet politikası olarak benimseyince Robert Maxwell’in gizli finans musluğu kesildi ve zaten yolsuzluklarla örülü medya vb. işletmeleri zora düştü.

Mossad’la Rus ruleti

Jeffrey Epstein, yaşam koçunu kurtarmak için birtakım finans operasyonları yaptı, ancak başaramadı. Maxwell, sonun yaklaştığını görecek kadar zekiydi. Herkesten kıskandığı kızı Ghislaine’i, artık gözdeden öte manevi varisi gibi gördüğü Jeffrey Epstein’le tanıştırdı. Meşum ikilinin ilişkisi 1988’de ve böyle başladı.

Baba Maxwell, iflas bayrağının göndere çekildiği 1991 yılında son bir umutla “Rus ruleti” oynadı ve borçlarını kapatmak için Mossad’a şantaj yaptı. Cesedi, 5 Kasım sabahı, yatı “Lady Ghislaine”in demirlediği Kanarya Adaları açıklarından çıkarıldı.

Ghislaine, babasının intihar diye sunulan infazından dört ay önce, temmuz başında sevgilisi Jeffrey Epstein’in özel jetiyle New York’a, onunla buluşmaya gitmişti.

İKTİDAR AZGINLARI, GÜÇ SAPKINLARI

Robert Maxwell’in ilişkiler ağı, kurgulama yeteneği ve “işletme yöntemi” Epstein’e miras kaldı. Ghislaine Maxwell’le birlikte network’ü genişletmekle kalmayıp şantaj malzemesine dayanan casusluk etkinliğini başka bir boyuta, tecavüz, pedofili ve cinayete taşıdılar. Çünkü parasal ve siyasal gücün, muktedirlerin cinsel iştahını azdırdığını, sorgulanmaz üstünlük duygusunu sapıklık ve yamyamlığa kadar yaydığını anlamışlardı.

BEKLENEN GODOT, GELMEYEN İYİLİK...

Yolun sonuna gelen Epstein, yaşam koçuyla aynı hatayı yaptı ve hizmet ettiği istihbarat servisleriyle Rus ruleti oynadı. Hücresinde mi öldürüldü, yoksa İsrail’e mi kaçırıldı, henüz açıklığa kavuşmadı.

Yazının başındaki Martin Sorrell’e gelince... Maxwell’den satın aldığı AGB’den “çoğul taciz ve tecavüz” suçları mahkemeye düşünce ayrıldı ve hisselerini satmak zorunda kaldı. Adı, Miami federal savcılığının Epstein dosyasındaki 151. sayfada yer alıyor. Şaşırdık mı?

Kötülerin ve sapıkların ittifak kurup yönettiği bir dünyada yaşıyoruz. Umarım iyilerin kurduğu bir ittifakın, bu küresel pisliği elbirliğiyle temizlediği günleri de görürüz.

Kaynaklar: Steven Hoffenberg itirafları, Julie K. Brown (Miami Herald), Vicky Ward (CNN, New York Times) vb.