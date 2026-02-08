ABD Adalet Bakanlığı’nın Epstein dosyalarını yayımlamasıyla milyonlarca belge göz önüne serildi. Reşit olmayan çocuklara yönelik fuhuş ağı kurulduğunu kanıtlayan belgelerde birçok ülkeden siyasetçiler, bilim insanları, ünlüler, iş insanları, akademisyenler, aklınıza gelmeyecek isimler yer alıyor.

Dehşet verici ağa baktığınızda kurulu kapitalist düzenin köşe başlarını tutan milyarder “elitler” ve güç odaklarının temsilcilerini görüyoruz. Prensesler, kraliyet ailesi üyeleri, dijital dünyanın kodamanları, yeni ve eski ABD başkanları, senatörler, daha neler neler! Kapitalizmin yarattığı çürümeyi yayan sömürücü sınıfın sapkınlıklarına akıl sır erecek gibi değil.

O kadar ki çocuk cinsel istismarcısı ve seri tecavüzcü Epstein adlı yaratık, Bill Gates’e “Fakir insanlardan nasıl kurtuluruz?” diye soracak kadar ileri gitmiş!

YILLAR BOYU SÜREN DÜZENLİ TEMAS

Bu istismar ağının içindekilerin çoğu, Epstein’in işlediği suçları bilmediğini iddia etse de buna inanmak olanaksız. 2005’te 14 yaşındaki bir kız çocuğunun ailesi, Florida’daki polise, Epstein’in Palm Beach’teki evinde kızlarına cinsel tacizde bulunduğu şikâyetini yaptığını açıkladı; polis evdeki aramada her yerde kız çocuklarının fotoğraflarını buldu. Epstein, 2008’de 18 aylık hapis cezası aldı ve New York cinsel suçlular sicilinde suç işleme riski yüksek “üçüncü seviye suçlu” olarak kaydedildi.

Ucu Türkiye’ye de ulaşan belgelerde adı geçenler, bu korkunç suç şebekesiyle ilişkisini yalanlamaya çalışırken birileri de ifşa olanlar arasında önemsediği kişiler olduğu için hayal kırıklığı yaşıyor!

Epstein ile ilişkisi e-postalarla ve fotoğraflarla belgelenen Amerikalı dilbilimci ve filozof Noam Chomsky, hayal kırıklığı yaratanların başında geliyor. Yıllardır liberallerin adeta tapınırcasına görüşlerine atıf yaptığı Chomsky, meğerse Epstein’e medyada hakkında çıkan haberleri nasıl savuşturacağı konusunda öneride bulunmuş!

Epstein, 2019 tarihli e-postalarda, “Kendimi savunmalı mıyım yoksa görmezden gelmeye mi çalışmalıyım?” diye sorarak Chomsky’den yardım istemiş. Chomsky ise Epstein’e “korkunç şekilde” davranıldığını belirterek “En iyi yol görmezden gelmek” önerisinde bulunmuş; ayrıca “kadın istismarı konusunda gelişen histeriden” yakınmış.

Yayımlanan belgeler, Chomsky’nin Epstein’le yıllarca düzenli temas kurduğunu, bu ilişkiyi “son derece değerli bir deneyim” diye gördüğünü ve Epstein’in vakfından Chomsky’e para aktarıldığını ortaya koyuyor. Epstein’in eski İsrail Başbakanı Ehud Barak gibi isimlerle Chomsky’yi tanıştırdığı ve Chomsky’nin tecavüzcü milyarderin Manhattan’daki konutunda kaldığı da ortaya çıktı.

FETÖ’YE YILLARCA ‘STK’ DİYENLER GİBİ!

Hayatı boyunca kurulu düzeni eleştiren birinin, Siyonist bir tecavüzcüyle kurduğu bu yakınlık, onu bugüne kadar göklere çıkaranlar için yıkıcı bir tokat oldu.

Örneğin Medyascope sitesinden Ruşen Çakır, “Chomsky benim gözümde, birçok kişinin gözünde ABD’ye kafa tutmuş, onun kirli çamaşırlarını bize göstermiş, dünyada genellikle ezilenlerden yana, sömürüye ve sömürgeciliğe karşı başkaldıranlardan yana ve bu uğurda risk alan bir örnek entelektüel. Keşke böyle bir bağlamda Chomsky’i konuşmasaydık. Açıkçası çok üzgünüm ve bir hayal kırıklığı yaşadığımı da söylemek istiyorum” dedi.

Oysa Chomsky, özgürlüğü antikomünist olmakla eşleştiren Amerikan solculuğunun temsilcisi ve kontrollü bir muhalefet yaratan liberter anarşizmin savunucusu. Epstein skandalıyla birlikte sömürüye her zaman başkaldırmadığı görüldü, kirli çamaşırları ortalığa saçıldı!

Çakır gibilerin çoğu, onca uyarıya karşın Gülen cemaatini de yıllarca “sivil toplum kuruluşu” diyerek olumlamış, Abant toplantılarına defalarca katılmış, FETÖ’yü ancak 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle tanıyabilmişlerdi.

Emperyalizmle ve kapitalist sömürücülerle al ver ilişkisi içinde olanların gerçek yüzü eninde sonunda ortaya çıkar. Onlara inanan ya da bel bağlayan herkes, hayal kırıklığı yaşamaya mahkûmdur!

NOT: Bugün saat 14.00’te Mudanya’da “Medeni Yasa ve laiklik” konulu söyleşi ve imza günüm var. Okurlarımın bilgisine...