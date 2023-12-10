Yazma molası okuma arası
Bir “yeni” anayasa yapma peşindeki Tayyip Bey ile “ofis açıp” bir el daha oynama derdindeki Kemal Bey tencere kapak, birbirlerinin mütemmim cüzüdür diye bir yazıya başladım. Sonra hatırladım mı, “ofis” dışında beş yıl önce aynı sözcüklerle yazmışım.
Reyiz’in hallerini İstanbul’un başına geldiğinden bu yana çeyrek asırdan fazladır yazan yazana.
Bakkal dükkânı açsa halka daha yararlı olacak Bay Kemal’e ise söylenmedik söz kalmadı.
Birden yazıyı bıraktım. Arkamdaki raftan siyaset seçkileri içeren birkaç kitap çıkardım. Okumaya yöneldim:
Halk, iktidardan korktuğu zaman tiranlık; iktidar halktan korktuğu zaman özgürlük vardır. Thomas Jefferson
İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. Montaigne
Siyaset, sezdirmeden değişme sanatıdır. André Maurois
Bir insan hakkında fıkralar yapılmaya başladı mı artık onun istifası gelmiştir. Benjamin Disraeli
Lider örnekle liderlik eder, güçle değil. Sun Tzu
Siyasetçinin aile terbiyesi, avam kamarasında konuşmaya başladığı zaman belli olur. Bernard Shaw
Bir ülke, yarı köle yarı özgür insanlardan oluşursa yaşayamaz. Abraham Lincoln
Bazı insanlar prensipleri için partilerini değiştirir, bazıları partileri için prensiplerini değiştirir. Winston Churchill
Politikacılar halkın çıkarlarından farklı çıkarlara sahip olan insanlar topluluğudur. Abraham Lincoln
İnsanın düşünememesi liderler için ne büyük şans. Adolf Hitler
Bir politikacı işini kaybetmemek için her şeyi yapar. Hatta vatansever bile olur. W. Randolph Hearst
Politika gerçekleri gizleyip yalan söylemek değil, gerçeklerin istediğiniz yanını göstermektir. Winston Churchill
En kudretli uyuşturucu, politikacının ağzından çıkan sözcüklerdir. Rudyard Kipling
Pratik politikacılar parlamentoyu kullanarak herhangi bir şeyin yapılmasını engelleme sanatında usta olmuş kişilerdir. Bernard Shaw
Ben kurtarıcı değilim. Kurtarıcı diye bir şey yoktur. İnsanlar kendilerini kurtarırlar. Che Guevara
Hata yapmak insanlara vergidir, bunu başkalarının üstüne atmak politikadır. Bili Vaugheur
Propaganda başkasının ayağına basarken “ah” deme sanatıdır. Bob Hope
Eğer bir yalanı yeterince uzun, yeterince gürültülü ve yeterince sık söylerseniz, insanlar inanır. İnsanları, bir yalana inandırmanın sırrı, yalanı süreki tekrar etmektir. Sadece tekrar, tekrar ve tekrar söyleyin. Joseph Goebbels
Siyaset takıntısı olanlardan kaçının. Genellikle zeki ve ilginç olurlar ama doğalarında bir şey eksiktir; bir delik, bir boşluk vardır ve onu siyasetle kapatmaya çalışırlar. Bu onları şekilsiz yapar. Peggy Noonan
Siyasetle uğraşmamanın cezası, sizden daha aptal olanlar tarafından yönetilmektir. Platon
Politikacıya soru sorma ki sana yalan söylemesin. Dashiell Hammett
Sorumluluk duygusunun ortadan kalkması, otoriteye boyun eğmenin en önemli sonucudur. Stanley Milgram
Siyasetin en eski ikinci meslek olduğu iddia edilir. Şunu fark ettim ki ilk mesleğe çok yakın benzerlikleri var. Ronald Reagan
Hiçbir şey bilmez, yine de her şeyi bildiğini sanır. Böyle biri neden başarılı bir politikacı olmasın? Bernard Shaw
Güçlü olmak hanımefendi olmaya benzer. Birilerine öyle olduğunuzu söylemek zorundaysanız öyle değilsinizdir. Margaret Thatcher
Başkalarının yolunda yürüyenler, ayak izi bırakamazlar. S.L. Braundon
Haklı bir siyasi davaya en büyük zararı, muhalefetin acımasızca saldırması değil yandaşlarının aptalca savunması verir. Alexander Hamilton
Kötü politikacıları kazandıranlar, oy vermeyen iyi yurttaşlardır. George Jean Nathav
Politikacının hayatının yarısı seçmeni, öbür yarısı birbirini aldatmakla geçer. Mark Twain
Her siyasi parti, kendi yalanını yutarken ölür. John Arbuthnot Sürekli olarak gerçeği söyleyen politikacı yoktur; çünkü sürekli olarak gerçeği söyleyen kişi, politikacı olamaz. Mark Twain
Kanuna karşı geleceksen bunu iktidarı elde etmek için yap, diğer tüm hallerde kanuna uy. Jül Sezar
Politikacının dili, sivri değil kıvrımlı olur. Victor Hugo
Dürüst politikacı birine satıldıktan sonra, öbür seçime kadar başkasıyla pazarlığa oturmayan politikacıdır. Simon Cameron
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Büro açanlardan yalan saçanlara, boşuna dememişler güneş altında söylenmedik bir söz yok diye...
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