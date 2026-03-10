Cumhuriyet Gazetesi Logo
‘Kadına şiddet’ depremi!
Mustafa Balbay
Son Köşe Yazıları

‘Kadına şiddet’ depremi!

10.03.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

7 Mart Cumartesi günü Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul’un öncülüğünde gerçekleştirilen kitap fuarındaydık.

Türkçemizin zenginliğinden yararlanarak kitap fuarlarını şöyle özetliyoruz:

Okurla yazar buluşursa okuryazar oluruz!

Ürgüp’ün 1999-2007 arasındaki efsane belediye başkanı Bekir Ödemiş ve Cumhuriyet’ten Güven Baykan’la birlikte Cumhuriyet Kitapları standında okurla buluştuk.

Orta Anadolu’nun ortasında da dert aynı; bütün olumsuzlukları tetikleyen ekonomik yıkım. İlk üç sorunu şöyle sıraladılar:

Üretimsizlik, uyuşturucu, kadına şiddet.

İl genel meclisi üyesi Yüksel Bedir, inşaat mühendisi oğlu Yaşar’la birlikte tarımla uğraşıyor. Durumu şöyle özetledi:

“En kârlı iş, üretmemek. Çünkü zarar etmemiş oluyorsun! Bütün para mazotla gübreye gidiyor. İnsan emeğinin hiç kıymeti yok!”

Uyuşturucu sorunu Anadolu’nun iliklerine kadar işlemiş. Aksaray, Nevşehir hattının yeni dağıtım merkezi olduğu söyleniyor. Lüks araçla kahveye gelen şahıs işsiz gençlere şöyle diyormuş:

“Benimle iş yaparsanız bu araçtan sizin de olur!”

***

Gerçek anlamda can alıcı sorun ise kadına yönelik şiddet. 2018’de CHP Ürgüp Gençlik Kolları başkanıyken tanıdığım Yasin Güçlü ilçe başkanlığını yürütüyor. Yasin’le Ürgüp sokaklarında dolaştık. CHP kadın kolları yöneticilerinin anlattıklarını ürpererek dinledik.

Kadına yönelik şiddet artık terör boyutlarına ulaştı. Daha ötesi, deprem diyebileceğimiz boyutlarda. Şunları dinlerken kanım dondu:

“Bir kişi karısının iki kolunu baltayla kesti. Kadın yaşam savaşı veriyor. Bu vahşeti yapan cezaevine giderken ‘Yarım kalan işi mutlaka tamamlayacağım. Ben yapamasam da sülalem geniş, yaptıracak birini bulurum’ diye bağırdı. Bu yerel medyada haber oldu...”

Bir “vaka” daha anlattılar:

“Adam kadını hamileyken o kadar şiddetli ve sürekli dövmüş ki... Kadın sakat doğum yaptı. Bir dizi sorunla boğuşuyor.”

Ülkemizde her gün, bazen günde birden fazla kadın cinayeti yaşanıyor. Bir başka deyişle kadın, ölürse haber oluyor. Ölmezse ulusal medyaya yansımıyor.

Kadını el üstünde tutmak, tabuttayken mi olacaktı?

Söz hiçbir zaman bitmez. Ancak bu vahşeti anlatmaya sözcükler yetersiz! Bu cinayetlere kadınlar örgütlü olarak tepki gösteriyorlar, tavır koyuyorlar. Oysa sorun özünde, erkek sorunu!

***

Kadın cinayetlerinde, kadına yönelik şiddette madalyonun öteki yüzü şu:

Kadınlar yaşama tutunmak için direniyor. Pes etmiyor. Yerine göre canı pahasına, kendisine zorla dayatılan yaşamı reddediyor.

Madalyonun öteki yüzünden devam edelim. Ürgüp’te bir araya gelen, ortaklaşa iş-yaşam kuran kadınları tanıdım.

2016 yılında altı kadın bir araya gelmiş. Emine Oya Özarslan, Sevil Halıcı Ayhan, Hatice Ersoy, Havva Dudu Berber, Hanife Çökek, Esma Ünlü demişler ki:

“Ürgüp’e yerli yabancı turist geliyor. Onlara evimizde yaptığımız yemeklerden tattıralım. Gücümüzü birleştirip küçük bir yer açalım.”

Adını mantı keserken çıkan “tık tık” sesinden esinlenerek “Tık Tık” koymuşlar. Onlara, Saniye Üzel, Şerife Yıldırım, Şerife Eren, Nuran Başol, Müzeyyen Kars, Ergüleç Özçubuk, Semra Bağcı Gülbostan, Hatice Yalçınkaya, Şerife Avcı, Birsel Sorgun, Sevli Demircan, Fatma Sağlam, Fatma Korkmaz, Seher Toybıyık, Neriman Balkı da katılmış.

Kutluyoruz. Anadolu kadını budur...

Üreten, hakkını arayan, insanca yaşam isteyen kadınlar yükseldikçe, toplum onlara omuz verdikçe şiddet kendini çaresiz hissedecek.

Kadınlar susarsa Türkiye karanlığa gömülür. 

İlgili Konular: #kadına şiddet #Kadın #Ürgüp #kadın cinayeti #kitap fuarı

Yazarın Son Yazıları

‘Kadına şiddet’ depremi!

7 Mart Cumartesi günü Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul’un öncülüğünde gerçekleştirilen kitap fuarındaydık.

Devamını Oku
10.03.2026
Dava başlıyor!

Son anda bir değişiklik olmazsa Ekrem İmamoğlu davası 9 Mart Pazartesi günü başlıyor

Devamını Oku
07.03.2026
Ameri-kan yalanları!

ABD’nin İran’a saldırısıyla başlayan savaş altıncı güne girdi.

Devamını Oku
05.03.2026
Coğrafya silahtır!

İlk İbn Haldun’un Mukaddime’sinde yer alan, daha sonra Napolyon’un da dile getirdiği şu söz genel kabul gören bir değerlendirmedir: Coğrafya, ülkelerin kaderini belirler!

Devamını Oku
04.03.2026
ABD’nin saldırgan çırpınışları!

Trump yönetimi, “İran’la müzakereler devam edecek” haberlerinin gölgesinde savaşı başlattı!

Devamını Oku
03.03.2026
Nuremberg: Yeni Hitler’lere...

Geçen akşam dünyanın ve Ankara’nın en kara gündemleri arasında ailecek filme gidelim dedik.

Devamını Oku
28.02.2026
Asıl hedef: CHP’siz Türkiye!

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun açıklanmasından sonra yeni bir aşamaya geçildi.

Devamını Oku
26.02.2026
Sonuçsuz 4 acı yıl!

24 Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği “şafak operasyonuyla” başlayan savaş beşinci yılına girdi.

Devamını Oku
25.02.2026
CHP’ye çoklu yargı kıskacı!

2025 yılı boyunca gündeme ekonomi penceresinden bakanlar şunu söylüyordu...

Devamını Oku
24.02.2026
İran ni-Çin hedef?

Haziran 2025’teki 12 günlük İranİsrail (ABD) savaşından sonra bu kez doğrudan ABD-İran savaşı gündemde.

Devamını Oku
21.02.2026
Meclis’ten Meclis’e tavsiyeler!

TBMM çatısı altında ama TBMM’nin genel işleyişi dışında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını tamamladı.

Devamını Oku
19.02.2026
CHP’nin yüzde 60’lık potansiyeli!

İktidarın elindeki tek seçenek şu: Seçeneğini yok etmek, en azından aşağı çekmek!

Devamını Oku
18.02.2026
Münih meydan savaşı!

62. Münih Güvenlik Konferansı bu yıl sözcüğün tam anlamıyla “güvensizlik” konferansına dönüştü!

Devamını Oku
17.02.2026
Milli ekonomi!

7-8 Şubat’ta Viyana’da 11. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi’ne katıldık.

Devamını Oku
14.02.2026
CHP’nin tek seçeneği!

Dün yayımlanan yazımızı gazetelerin zaman akışı gereği önceki gün akşam saatlerinde kaleme almıştık.

Devamını Oku
12.02.2026
Bütün duygularla CHP!

Dün uzunca bir aradan sonra CHP grup toplantısını izlemek için Meclis’e gittik.

Devamını Oku
11.02.2026
Transfer saldırısı!

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifa etmesine giden süreç, büyük bir ayıbın içindeyken suçlayarak istifa etme şekli, hemen sonrasında düştüğü durum, her şeyiyle vahim bir çürümeyi gözler önüne seriyor.

Devamını Oku
10.02.2026
O ilk üç gün!

6 Şubat depreminin üzerinden üç yıl geçti.

Devamını Oku
07.02.2026
Emekli Gabar’dı!

Nasrettin Hoca’nın borçlarını ödemek için alacaklısına önerdiği formül malum...

Devamını Oku
05.02.2026
Epstein küre-selleşmesi!

Dünya gündemine oturan Epstein belgeleri bütün “pisliklerin” açığa çıkmasını mı sağlıyor yoksa bu “pislikler” üzerinden başka düzenler mi kuruluyor?

Devamını Oku
04.02.2026
İran’da hedef: Rejim değil, yöneticiler!

Venezuela’daki Trump usulü değişiklikten sonra gözler İran’da!

Devamını Oku
03.02.2026
Prof. Aksoy ve ADD...

Bugün Prof. Dr. Muammer Aksoy’un öldürülüşünün 36. yıldönümü.

Devamını Oku
31.01.2026
Oya Tekin anlatıyor!

Silivri Cezaevi’nden çıkmak kadar girmek de zor!

Devamını Oku
29.01.2026
Yeni bir dünya kurulur!

ABD Başkanı Trump’ın sadece dünyanın değil, kendi ülkesinin dengelerini de değiştiren, ucu açık bir “yeni dünya düzensizliği” denemesinin içindeyiz.

Devamını Oku
28.01.2026
Soğuk denizlere çıkış!

Grönland, Trump’ın ileri geri, yer yer magazin konusu olan çıkışlarından çok daha öte bir anlam ifade ediyor.

Devamını Oku
27.01.2026
Korkak bin kez... Cesur bir kez ölür!

Başlık Uğur Mumcu’nun yeri geldikçe kullandığı, bir bakıma “yaşam felsefesi” edindiği tanımlamalardan biri!

Devamını Oku
24.01.2026
Dünden geleceğe Suriye!

Suriye’de SDG ile Şam, daha önce yapmış olduğu anlaşmadan sonra bir anlaşma daha yaptı!

Devamını Oku
22.01.2026
Zeydan Karalar’ın kardeşleri!

27 Ocak Adana’da “özgürlük” beklentisinin miladı olmuş.

Devamını Oku
21.01.2026
Oyun yeniden kuruluyor!

18 Ocak Pazar Suriye’deki dalgalanmalar açısından yeni bir milat oldu.

Devamını Oku
20.01.2026
İmamoğlu, kazanacağı erken fark edilince tutuklandı!

İkti-dardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) kurucularından, partide, Meclis’te, hükümette sorumluluklar almış Bülent Arınç’ın 13 Ocak’ta Sözcü TV’ye verdiği röportaj, 4-5 manşet barındıracak kadar doluydu.

Devamını Oku
17.01.2026
Yavaş’a saldırının suyu çıktı!

Şu üç sorun yerel-genel iktidar işbirliği yapmadan kalıcı çözüme kavuşturulamaz: Deprem, kuraklık, orman yangınları!

Devamını Oku
15.01.2026
ABD Trump’la aslına dönüyor!

Her sabah güne iki soruya yanıt arayarak başlıyoruz...

Devamını Oku
14.01.2026
İBB 2026’ya sıfır borçla giriyor!

7 Ocak Çarşamba günü Ekrem İmamoğlu ile Silivri’deki görüşmemizin ana konusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2025-2026 yılı bütçesiydi.

Devamını Oku
13.01.2026
Adana’dan Silivri’ye!

Çarşamba Silivri’deydik, bugün Adana’dayız!

Devamını Oku
10.01.2026
AKP transfer-fer arıyor!

AKP, emekliye zam oranını artıramayınca Meclis’teki temsil oranını artırmak için harekete geçti.

Devamını Oku
08.01.2026
Kontrolsüz güç, güç değildir!

Başlık klasikleşmiş bir anlatım.

Devamını Oku
07.01.2026
Dünya söyleniyor, Trump eğleniyor!

ABD’nin Venezüella Devlet Başkanı Maduro’yu eşiyle birlikte New York’a kaldırması, dağa kaldırmaktan daha kaba bir operasyon!

Devamını Oku
06.01.2026
İran’da çarşı karıştı!

Yeri geldikçe vurguluyoruz, Türkiye dünya ile komşu!

Devamını Oku
03.01.2026
2026: Çoktan seçmeli!

Halının altı o kadar çok yükseldi ki 2026’yı zor görüyoruz!

Devamını Oku
01.01.2026
2025’te yitenler!

2025’in son gününde, geçen 365 güne bakınca hayıflanmadan edemiyoruz...

Devamını Oku
31.12.2025