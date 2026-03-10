Bu yazının adı “Yazar ve Okur” olacaktı ama özel bir teşhir nedeniyle “Türkolog Orhan Tümen” oldu. Yazıyı okurken nedenini anlayacaksınız.

Başka yazarlar adına konuşmuyorum; şair, yazar, çevirmen ve gazeteci kimliğimle Özdemir İnce olarak konuşuyorum. Okur bu dört kimliğim bağlamında hiçbir zaman velinimetim olmadı. Beni yayımlayan yayınevleri de gazete de ekranına çıkaran televizyon da velinimetim olmadı. Ben sadece kendime ve biyografime karşı sorumluyum. Bazı densiz okurlar tepemi attırdığı için bu yazıyı yazıyorum. Okur “okur”dan başka bir şey değildir. Bana ders vermek isteyen, benimle dalaşmak isteyen okur önce yazar olmalıdır. Buraya kadar okuduğunuz cümleleri yazacak yazar (?) da pek azdır bu garip ülkede.

Bir yazar için sorulacak en önemli soru şudur:

“Yazmak zorunda olduğu yazıları yazmış mıdır?”

“Olması gereken yerde olmuş mudur?”

“Cumhuriyetçi midir?”

“Demokrat mıdır?”

“Özgürlükçü müdür?”

“Devrimci midir?”

Bunların yanıtlarını yazdığım ve dilimize çevirdiğim 130’a yakın kitapta bulabilirsiniz.

Bunları yapmadığımı sanan Türkolog Orhan Tümen adlı “okur” diyemediğim bir “uzman” kişi bana şimdiye kadar “Türkçe, Jhon Locke, Dewlet, Laic, Kürt” gibi konularda, değişik tarihlerde e-postalar göndermiş. Tamamı kötü niyetli ve kıskanç... Sonuncusu şöyle:

“Sayın Özdemir Beyin nazik Dikkatine,

Rahmetli İlhan Selçuk toprağı bol olsun bir süre sonra türkçede yabancı sabuk (kelime) kalmayacak demişti.

Doğru söylemiş yazılarınızın yüzde dokasnı türkçe.

Yüzde yüz olsun diyerek kullandığınız bazı yabancı sabukların türkçe karşılığını bilginiz için veriyorum.

İnsan=Yalanguk

Mücadele etmek=Güreşmek

Pay-la-ş-mak=Üleşmek

İhtiyaç=Gereksinim

Nizam=Düzen

Meydana gelmek=Dörmek

Dörüt=Eser

Sahip=İdi

Sebep=Neden

Hayat=Yaşam

Halk=Budun

İtaat etmek=Baz kılmak

İKTİDAR=erk

Social=Toplumsal soci=Toplum niye demiyoruruz

Modern=Çağdaş

Teori=Kuram

Sağlıcakla kalınız

DR. Orhan Tümen türkolog”

***

Okudunuz! “Yüzde yüz olsun diyerek kullandığınız bazı yabancı sabukların Türkçe karşılığını bilginiz için veriyorum.”

Bilgilendim ve onun bir palavracı olduğuna karar verdim.

Bana gönderdiği yazıda şöyle bir cümle var: “Doğru söylemiş yazılarınızın yüzde dokasnı türkçe.”

Bir Türkolog olan Dr. Orhan Tümen yazılarını anlaşılan okumadan gönderiyor: “dokasnı” ne demek? Yani “doksanı”. Yazdığı yazıyı bir kez daha okumayan bir bilimciye ne denir? Yayımladığı kitapları google’da aradım bulamadım. Gerçekten böyle biri var mı? Varsa kitap listesini gönderse iyi olur. Okur yararlanırım!

Bu yazıyı daha fazla uzatmanın hiçbir anlamı yok. Benim özgeçmişimi bir zahmet okusun ve sonra önünü iliklesin. Gönderdiği listede beni utandıracak tek bir örnek yok!

Bıktım bu “Okumadan âlim, yazmadan kâtip!” esnafından! Benden bu kadar! Bu yazımı kuşkusuz öğrencileri de okuyacak! Dikkat çekmek için zaten yazının adını “Türkolog Orhan Tümen” yaptım!