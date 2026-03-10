Hukuksuz yargılamaların bir yılı aşmış süreçleri içinde ülkemizde yaşayanların bilinçaltlarına yerleşmiş gelişmelerin üzerine, en sonunda başlıyor başlayacak açıklamalarının davullu zurnalı duyurularından sonra, dünkü yargılamanın ilk gününde alınabilmiş yolun bir arpa boyu olduğunu bile söyleyemiyoruz. Gönüllü ya da gelecekleri adına baskı altında sorumluluk, görev üstlenmiş olan yargılama kadrolarının iç dünyalarında yaşamak zorunda kalacakları sorunlar yıllar sonrasında kimi anılara yansıyabilir.

12 Eylül’ün ardından üretilen DİSK davası yargılamaları ile ilk öğrendiğim gerçekler, yıllar süren yargılamaların süreçlerinde günler sayılırken görev üstlenmiş yargılama kadrolarının her geçen gün, hafta, yıllar sonrası, ceza vermekle yükümlü oldukları sanıkların duruşlarına nasıl da saygıyla bakmak zorunda kaldıklarının örnekleriyle dolup taştığıydı. Dönemin acımasız sıkıyönetim komutanlarının bile, özel karşılaşmalarında cezalandırılmaları vizyonunu üstlendikleri sendika liderlerine büyüyen hayranlıklarını izlemiştim.

Meraklıları yıllar sonra yazılmış anı kitaplarından da okumuş olabilirler. Hepsi birden, en çok kullanılabilecekleri varsayılanları da içlerinde, sorgularında haftalar, aylar sorgulananlar yıllar sonrasında sayısız yayımlanmış anıların kitapları sayesinde, yaşadıklarıyla emek tarihimize saygıyla yazıldılar.

Hakları gasp etme adına yola çıkanların hırsları hiç eksilmedi. Yıllar sonrası Ergenekon ile başlayan sayısız yargılanmaları izlemek zorunda kaldık. Şimdi de yaşandığı üzere bizler yargılama süreçleri içindeki hukuksuzluk ve haksızlıkların boyutlarını, gaz bombalı kalabalıkların dağıtılması püskürtmeleri de içlerinde... Hukukun ayaklar altına alınması boyutları içlerinde, duruşma salonlarındaki gelişmeleriyle izlerken sokaklara taşan yakınları, hukukçular öncülüğündeki eylemlerle de tanıklık ediyorduk.

Boynuz kulağı geçiyormuş.

***

Diktatöryal dönemlerin iktidarları erkleri, öncelikle ülkemizde yaşatılan hak aramaların gücüyle dünyada mal olan haksızlık hukuksuzlukların düzeltilmesi, geri alınması güç birliklerine de tanıklık etmek zorunda kaldılar. Geçmişte yaşananlardan, haksız, hukuksuz can yakmaların en sonunda bedellerinin ödetiliyor olmalarından hiç mi ders alınmıyor? Eseri gidiyor, beteri geliyor... Günümüzde haksızlıkların ve hukuksuzlukların boyutları, geçmişlerde yaşatılanları çok daha ustalıklı, incelikli, içi boş çuvallarla sarmalanmış olarak kamuoyunun gündemine yıllardır taşınıyor.

İster inanın ister inanmayın, iktidarları erklerine teslim olma gerekçeleri, ne kadar ağır bireysel zaaflar üzerinde geliştiriliyor olursa olsun... Sonuç olarak insanları yargılama adına yola çıkarılanların, o şimdilik ayrıntılarını bilemediğimiz kopmaz kirli bağlar içinde yoğrulup görevlendirilmiş kadroların şimdiden içine düştükleri girdabı görmemek için aptal ya da çok korkutulmuş, bağımlı kılınmış olmaları kaçınılmaz gibi. Hani kararlarının beğenilmediği anda sürgüne gönderilenler var ya, bana göre şanslarına sıyrılmış oluyorlar.

Sahnelenmeye çalışılan tuzakların henüz ilk günlerindeyiz. Bu kez şimdiden dünya kamuoyu bizden önce gerçekler adına sesini yükseltiyor. Hukuksuzlukların protesto sesleri, kararları peş peşe geliyor.

Kişisel kanım, iktidarları erkleri adına düşülen trajikomik durumlarda, tek şansları, bugünler için Ortadoğu ağırlıklı yine emperyal, kirlinin kirlisi ittifakların bileşkesinde, Ortadoğu odaklı bölgelerde yaşatılması, yükseltilmesi beklentileriyle çıkarılmış sıcak ve çok kanlı savaş. Dakikalar içinde, yeni kanlı saldırıların üretilmesi sıcak süreçlerinde, insanlık adına hangileriyle daha büyük darbelerin yaşatıldığını kavramakta zorlanıyoruz.