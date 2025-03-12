İyileşirken (2)

12 Mart 2025 Çarşamba

Geçen yıl sonbaharda İzmir’de mesaneyle ilgili bir ameliyat geçirdim. İstanbul’a dönüşümüzde tamamen iyileşmiş gibiydim. Fakat önleyici tedavi devam ediyordu. Bu süreçteki sonda değişimleri sırasında kapmış olduğumu tahmin ettiğimiz mikrop nedeniyle ortaya çıkan enfeksiyon sonucunda üç hafta yoğun bakımda kaldım. Daha doğrusu kalmışım. Çünkü tümüyle bilnçsizdim. Sonrasında birkaç hafta antibiyotik tedavisi gördüm. Bütün bu tedavileri özenle, şefkatle, bilinçle gerçekleştiren , yoğun bakım, geriatri ve üroloji servisleri olmak üzere Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hekimlerine, sağlık personeline sonsuz teşekkür borçluyum. Şimdi mükemmel donanıma sahip Romatem Fizik Tedavi Merkezi’nde tedavim devam etmektedir. Uzun süren hastalığımın öyküsü kısaca budur. Bu sırada hep yanımda olan yakınlarıma, başımdan bir an ayrılmayan sevgili kızıma ve eşime, arayıp soran dostlarıma da sonsuz teşekkür borçluyum.

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Henüz bilgisayar kullanamadığım için, ne kadar güç olsa da, telefona konuşarak yazılarıma başladım. Hastalığımın başından beri bütün yöneticileri ve çalışanlarıyla yanımda olan sevgili gazetemden daha fazla uzak kalamazdım.

Yattığım yerden sürekli olarak Halk TV’nin haberlerini izliyorum. Haksız, yasasız, vicdan yoksunu tutuklamaların yanı sıra son günlerin en önemli olgusu kuşkusuz Bahçeli’nin çağrısı ve İmralı’dan yapılan açıklamadır.

Ben siyasetbilimci değilim. Ülkenin (ve kuşkusuz dünyamızın) bütün sorunlarıyla ilgili bir aydınım sadece. Sözü uzatmadan söyleyecek olursam, söz konusu çağrının, bunu yapan kişinin zihninde doğup dile getirildiğini sanmıyorum. Önceden yapılmış bir planın gerçekleştirilmesine söz konusu siyasetçi sözcü olarak uygun görülmüştür. İmralıdan yapılan açıklamanın da bu planın bir parçası olduğundan kuşku duymuyorum. Ülke baskı altında inlerken Kürt arkadaşlarımızın bu demokrasi yalanına inanıp inanmadıkları ayrı konu. Özet olarak bulunduğumuz bölge daha büyük karışıklıklara gebedir ve yapılması gereken ABD emperyalizminin bu karışık ortamda ülkemize ve yönetimine biçtiği rolün ne olduğu üstüne düşünmektir.

Son günlerde kişisel olarak yaşadığım ve ulusça yaşadığımız büyük acı, eşsiz sanatçımız Edip Akbayram’ı kaybetmiş olmamızdır.

Büyük sevincim ise üzerinde yılların emeği olan “11. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Rus Edebiyatı Tarihi” adlı çalışmamın bugünlerde yayımlanarak gün ışığına çıkması olmuştur.

Bu haftaki yazımı sayın Ekrem İmamoğlu’na yapılan ardı arkası gelmez vicdansız, siyaset ve insanlık ahlakı dışı saldırıları kınayarak; onun ve Üsküdar Belediyesi’nin değerli başkanı Sinem Dedetaş’ın beni hastanede ziyaretlerine teşekkürlerimle tamamlayım.