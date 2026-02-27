Cumhuriyet Gazetesi Logo
‘İBO Show’a katıldı’ diye kovulan öğretmen
Barış Pehlivan
27.02.2026 04:00
“Bu gece benim gecem, cama vuran her damlada seni hatırlıyorum...” 

İsmet Nedim’in 80 yıllık bestesi... Bülent Ersoy’un güçlü sesinden dinliyoruz. Kamera bir an arkadaki vokalistlere dönüyor. İşte o an görüyoruz Atahan Demir’i. Kadim şarkıda Diva’ya eşlik ediyor... 

Türk televizyonlarının yılbaşı sınavına dair en çok konuşulan anlarından biri İbrahim Tatlıses ile Asena’nın buluşmasıydı. İkilinin çeyrek asır sonra bir araya gelme anı, Tatlıses’in ağlaması ya da Asena’nın kıyafet seçimiyle çok tartışıldı. Hayır, bugün dansözlerin ekranlardan uzaklaştırıldığını hatırlatmayacağım. Bilinmiyor, Star TV’deki o programın ardından yaşanan başka bir kovulmayı anlatacağım. 

Adı; Atahan Demir. İTÜ Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü mezunu. Cumhurbaşkanlığı Gençlik Korosu’nda solistlik ve bir yandan da eğitimcilik yapıyor. 2023 tarihinden beri de NUN Okulları’nda müzik öğretmeni olarak çalışıyordu. Yüklemde geçmiş zaman kullanıyorum zira, o yılbaşı gecesi programı Atahan Demir’in hayatını değiştirdi... 

Masamda İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na kısa süre önce yapılan bir suç duyurusu var. Müzisyen ve öğretmen Atahan Demir’in avukatı aracılığıyla savcılığa verdiği dilekçede, NUN Okulları’nın yöneticilerinden şikâyetçi olunmuş. Okul müdürünün de dahil olduğu isimlere “çalışma hürriyetinin ihlali, nefret ve ayrımcılık, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, iftira, özel belgede sahtecilik ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamaları yöneltilmiş. 

Bilen bilir, İstanbul’un Beykoz ilçesinde bulunan NUN Okulları’nda ilkokuldan liseye kadar eğitim veriliyor. Okulun bağlı olduğu NUN Vakfı’nın kurucusu Berat Albayrak, yönetim kurulu başkanı ise Esra Albayrak. Yani, iktidar gücü sır olmayan bir kurumdan bahsediyoruz... 

‘ORADA DANSÖZ OYNATILDI’ 

Şimdi... 

Anlıyoruz ki müzik öğretmeni Atahan Demir’in okuldaki işine son verilmiş. İşte bu sürece dair suç duyurusunda yer alan şu satırlar çok dikkat çekiyor: 

“Olay tarihinde okul müdürü Fatma Gedik tarafından müşteki odaya çağrıldı, görüşmede özetle, ‘Bizim kültürümüzde yılbaşı kutlamak yok. Orada dansöz oynatıldı. Seni Star TV’de yılbaşı eğlencesinde bazı aileler görmüşler, bu konudan çok şikâyetçi oldular. Bu yüzden iş akdini feshediyoruz’ denildi.” 

Bu sözlü bildirimin ses kaydının da mevcut olduğuna dair iddianın yer aldığı suç duyurusu şöyle devam ediyor: “Bu ifade ve yaklaşım, işin gerekleri, performans, objektif disiplin süreci gibi somut bir nedene değil, doğrudan yaşam tarzı ile siyasi ve dini ideolojik yaklaşım eksenine dayanan ayrımcı bir saike oturmaktadır. Bu yönüyle süreç, anayasadaki eşitlik ilkesi ve temel hak rejimi bakımından ağır bir ihlal görünümü arz etmektedir.” 

Belgelerden öğreniyoruz ki 5 Şubat’ta yaşandığı ileri sürülen bu sözlü kovulmanın ardından mesele resmileşiyor ve işten çıkarma SGK’ye “46 kodu” ile bildiriliyor. O işten çıkarma kodu ise şu anlama geliyor: “İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.” 

Hal böyleyken... 

Atahan Demir’in avukatı, savcılığa suç duyurusunda isyan ediyor: “Ezcümle, bu dosyada tartışılan husus, basit bir işten çıkarma uyuşmazlığı değil, kesinleşmiş yargı kararı olmaksızın ‘46 kodu’ üzerinden kişiyi toplum ve meslek hayatı nezdinde ‘suçlu, ahlaka aykırı’ gibi damgalayarak cezalandıran, çalışma hürriyetini fiilen ortadan kaldırmaya elverişli, ayrımcı saikle yürütülen ve resmi sisteme gerçeğe aykırı bildirimle taşınan bir ‘mesleki infaz’ mekanizmasıdır.” 

Tüm bu suçlamalara karşılık, NUN Okulları’nın sahibi görünen RSY İnşaat Şirketi ise noter aracılığıyla gönderdiği fesih bildiriminde kendisini “Sözleşmemize aykırı davranıldı” diye savunuyor: “Müzik öğretmeni görevini yürütmekte iken; sosyal medya üzerinden paylaşılan bir kısım videolar ile tarafınızın çeşitli tarihlerde başka bir işyerinde bir sanatçının vokalistliğini yaptığınız ve bununla beraber işbu çalışma neticesinde maddi menfaat temin ettiğiniz bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.” 

Bir yandan “Mesleki gelişim ve sahne deneyimi adına yapıyorum” dediği vokalistliğinin, dönem ortasında kovulmasına yol açtığı müzik öğretmeni... 

Diğer yanda “Kültürümüzde yılbaşı ve dansöz yok” demekle suçlanan “iktidarın” okulu... 

Yazıyı bitirmeden internetteki bir ilan gözüme çarpıyor; NUN Okulları yeni müzik öğretmeni arıyor. İlanın en altındaki şu not dikkat çekiyor: “Sıfır ayrımcılık ile işyerinde fırsat eşitliği sağlayarak ırk, renk, milliyet, din, cinsiyet, engellilik durumu, vatandaşlık veya medeni durum gözetmeksizin herkesi kucaklarız.” 

Keşke!

