Bu köşede daha üç hafta önce süreç komisyonunun ortak raporundan alıntılar paylaştım. Mesela şu vardı Meclis’te kabul edilen raporda: “Anayasamıza göre Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağladığı konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.”

Sonra da şunu sormuştum: Peki, bu konuda tereddüdü olanların akıbeti ne olacak?

Bir örnek vermeliyim: Tutuklanan eski HDP milletvekili Hüda Kaya AYM’ye başvurdu. AYM de “içeriği belli olmayan HTS kayıtlarının tutuklama gerekçesi olamayacağına” şu sözlerle hükmetti: “Soruşturmada başvurucuyla ilgili HTS verilerinin de suçlama konusu yapıldığı anlaşılmıştır. Bu HTS kayıtlarının dokuz yıllık bir süreye ilişkin olduğu görülmüştür. Bu zaman zarfında bir siyasetçinin onlarca farklı kişi ile görüşmesi olağan bir durumdur. Pek çok kişinin çeşitli sebeplerle irtibat kurmak isteyeceği bir siyasetçinin kendisini arayan kişilerin kim olduğunu bilmemesi dahi mümkündür. Bu durumda somut olayın koşulları itibarıyla -içeriği belli olmayan- bu telefon görüşme kayıtlarının başvurucuya isnat edilen suçlar bakımından kuvvetli suç belirtisi olarak kabulü mümkün görülmemiştir.”

Hüda Kaya AYM kararıyla birlikte 200 bin lira tazminat kazandı, ilgili davadan da sonunda beraat etti ama nihayetinde yok yere aylarca tutuklu kaldı.

Şimdi...

AYM’nin bu “HTS” hükmünün ardından aylar geçti. Yüksek mahkemenin benzer “HTS” kararlarını yahut Yargıtay içtihatlarını hatırlatmak da mümkün. Ama anlatmak istediğim başka...

Bilen bilir; HTS kaydı sadece iletişim trafiğini değil, kullanılan baz istasyonu verilerini de içerir. Tam da bu açının tartışıldığı ve tartışılacağı İBB duruşmaları başladı. CHP’li Aykut Erdoğdu’nun savunmasına gelindi... Avukatı Hüseyin Ersöz açıkladı: Dosyaya “delil” olarak konan HTS verilerine göre; Aykut Erdoğdu’nun telefonunun İstanbul’un Fatih ilçesinden 19 saniye sonra Beyoğlu’nda, Beyoğlu’ndan 23 saniye sonra ise Üsküdar’da sinyal verdiği görülüyor. Halbuki İstanbul’daki bu ilçelerin birbirine uzaklığını bilenler, bunun yaşanamayacağını da bilir.

‘BİLİMSEL DEĞİL’

Öğrendik ki Erdoğdu için bir de bilimsel mütalaa hazırlanmıştı. Raporun altında Boğaziçi Üniversitesi’nden profesörler Tuna Tuğcu ve Cem Ersoy’un imzası vardı. Bu isimler önemliydi, zira her iki öğretim üyesi de hem akademik hem de uygulamalı düzeyde mobil iletişim sistemlerinin teknik altyapısına hâkimdi.

Lafı uzatmadan, ilgili bilimsel mütalaadan iki paragrafı aktaracağım:

“Mobil operatörlerin sinyal bilgilerinden kullanıcıların konumlarını, eğer gerekli bilgiler kaydedilmişse, belli bir hata payıyla belirlemesi mümkün olsa da geçmiş HTS kayıtlarını kullanarak konum belirleyebilmek bilimsel olarak mümkün değildir. Bunun nedeni HTS kaydının konum belirleme için gerekli olan sinyal bilgilerini içermemesidir. Kamuoyunda ‘daraltılmış baz alanı’ ya da ‘dar alan baz alanı’ yöntemi ismiyle bilinen yöntem ise literatürde yer almayan, nasıl çalıştığı açıklanmayan bir yöntemdir. Böyle bir yöntem olsa bile var olmayan veriden konum bilgisi türetmenin bilimsel bir yolu bulunmamaktadır.

Öte yandan Aykut Erdoğdu’nun kolluk ifadesinde yer alan bilgilerin HTS kaydı bile olmadığı görülmektedir. İfadede yer alan bilgilerin HTS kaydı değil, kolluk güçlerinin kendi çıkarımlarını özetledikleri tablolar olduğu anlaşılmaktadır. Bu bilgilere dayanarak konum tespiti yapılması ya da belli kişilerin birbirleriyle görüşebilecek kadar yakın olduklarını iddia edilmesi bilimsel olarak mümkün değildir. Şüpheliye yönelik ‘Aynı baz istasyonunun herhangi iki anteninden sinyal aldıklarına göre aynı mekânda bulunmaktadırlar’ varsayımı ve bilim dünyasında yeri olmayan belirsiz ve afaki ‘daraltılmış baz alanı’ yöntemi bilimsellikten uzak bir yaklaşımdır.”

Yani...

Yanisi şu:

Türkiye, İBB davası ile birlikte yine bir yol ayrımında. Ya yine AYM kararları ve hiçbir bilimsel gerçek dikkate alınmayıp hukuk aracılığıyla büyük mağduriyetlere devam edilecek... Ya da süreç komisyonunun raporunun gereği yapılacak.