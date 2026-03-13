Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yine bir yol ayrımı
Barış Pehlivan
Son Köşe Yazıları

Yine bir yol ayrımı

13.03.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Bu köşede daha üç hafta önce süreç komisyonunun ortak raporundan alıntılar paylaştım. Mesela şu vardı Meclis’te kabul edilen raporda: “Anayasamıza göre Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağladığı konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.” 

Sonra da şunu sormuştum: Peki, bu konuda tereddüdü olanların akıbeti ne olacak? 

Bir örnek vermeliyim: Tutuklanan eski HDP milletvekili Hüda Kaya AYM’ye başvurdu. AYM de “içeriği belli olmayan HTS kayıtlarının tutuklama gerekçesi olamayacağına” şu sözlerle hükmetti: “Soruşturmada başvurucuyla ilgili HTS verilerinin de suçlama konusu yapıldığı anlaşılmıştır. Bu HTS kayıtlarının dokuz yıllık bir süreye ilişkin olduğu görülmüştür. Bu zaman zarfında bir siyasetçinin onlarca farklı kişi ile görüşmesi olağan bir durumdur. Pek çok kişinin çeşitli sebeplerle irtibat kurmak isteyeceği bir siyasetçinin kendisini arayan kişilerin kim olduğunu bilmemesi dahi mümkündür. Bu durumda somut olayın koşulları itibarıyla -içeriği belli olmayan- bu telefon görüşme kayıtlarının başvurucuya isnat edilen suçlar bakımından kuvvetli suç belirtisi olarak kabulü mümkün görülmemiştir.” 

Hüda Kaya AYM kararıyla birlikte 200 bin lira tazminat kazandı, ilgili davadan da sonunda beraat etti ama nihayetinde yok yere aylarca tutuklu kaldı. 

Şimdi... 

AYM’nin bu “HTS” hükmünün ardından aylar geçti. Yüksek mahkemenin benzer “HTS” kararlarını yahut Yargıtay içtihatlarını hatırlatmak da mümkün. Ama anlatmak istediğim başka... 

Bilen bilir; HTS kaydı sadece iletişim trafiğini değil, kullanılan baz istasyonu verilerini de içerir. Tam da bu açının tartışıldığı ve tartışılacağı İBB duruşmaları başladı. CHP’li Aykut Erdoğdu’nun savunmasına gelindi... Avukatı Hüseyin Ersöz açıkladı: Dosyaya “delil” olarak konan HTS verilerine göre; Aykut Erdoğdu’nun telefonunun İstanbul’un Fatih ilçesinden 19 saniye sonra Beyoğlu’nda, Beyoğlu’ndan 23 saniye sonra ise Üsküdar’da sinyal verdiği görülüyor. Halbuki İstanbul’daki bu ilçelerin birbirine uzaklığını bilenler, bunun yaşanamayacağını da bilir. 

‘BİLİMSEL DEĞİL’ 

Öğrendik ki Erdoğdu için bir de bilimsel mütalaa hazırlanmıştı. Raporun altında Boğaziçi Üniversitesi’nden profesörler Tuna Tuğcu ve Cem Ersoy’un imzası vardı. Bu isimler önemliydi, zira her iki öğretim üyesi de hem akademik hem de uygulamalı düzeyde mobil iletişim sistemlerinin teknik altyapısına hâkimdi. 

Lafı uzatmadan, ilgili bilimsel mütalaadan iki paragrafı aktaracağım: 

“Mobil operatörlerin sinyal bilgilerinden kullanıcıların konumlarını, eğer gerekli bilgiler kaydedilmişse, belli bir hata payıyla belirlemesi mümkün olsa da geçmiş HTS kayıtlarını kullanarak konum belirleyebilmek bilimsel olarak mümkün değildir. Bunun nedeni HTS kaydının konum belirleme için gerekli olan sinyal bilgilerini içermemesidir. Kamuoyunda ‘daraltılmış baz alanı’ ya da ‘dar alan baz alanı’ yöntemi ismiyle bilinen yöntem ise literatürde yer almayan, nasıl çalıştığı açıklanmayan bir yöntemdir. Böyle bir yöntem olsa bile var olmayan veriden konum bilgisi türetmenin bilimsel bir yolu bulunmamaktadır. 

Öte yandan Aykut Erdoğdu’nun kolluk ifadesinde yer alan bilgilerin HTS kaydı bile olmadığı görülmektedir. İfadede yer alan bilgilerin HTS kaydı değil, kolluk güçlerinin kendi çıkarımlarını özetledikleri tablolar olduğu anlaşılmaktadır. Bu bilgilere dayanarak konum tespiti yapılması ya da belli kişilerin birbirleriyle görüşebilecek kadar yakın olduklarını iddia edilmesi bilimsel olarak mümkün değildir. Şüpheliye yönelik ‘Aynı baz istasyonunun herhangi iki anteninden sinyal aldıklarına göre aynı mekânda bulunmaktadırlar’ varsayımı ve bilim dünyasında yeri olmayan belirsiz ve afaki ‘daraltılmış baz alanı’ yöntemi bilimsellikten uzak bir yaklaşımdır.” 

Yani... 

Yanisi şu: 

Türkiye, İBB davası ile birlikte yine bir yol ayrımında. Ya yine AYM kararları ve hiçbir bilimsel gerçek dikkate alınmayıp hukuk aracılığıyla büyük mağduriyetlere devam edilecek... Ya da süreç komisyonunun raporunun gereği yapılacak.

İlgili Konular: #Anayasa Mahkemesi #Hüda Kaya

Yazarın Son Yazıları

Yine bir yol ayrımı

Bu köşede daha üç hafta önce süreç komisyonunun ortak raporundan alıntılar paylaştım.

Devamını Oku
13.03.2026
Tanıdık geldi mi?

Önce 133 kelimeden oluşan şu uzun mu uzun cümleyi okuyun lütfen...

Devamını Oku
11.03.2026
Devletin ‘habersiz’ cezaevi raporu

Fahrettin Altun sürgün edilip Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı’na atanınca bir sorunun yanıtını aramıştım.

Devamını Oku
06.03.2026
Kim casus, kim hain ve aslında kim yurtsever?

Kurmay albay hakkında bir ihbar yapıldı.

Devamını Oku
04.03.2026
‘İBO Show’a katıldı’ diye kovulan öğretmen

“Bu gece benim gecem, cama vuran her damlada seni hatırlıyorum...”

Devamını Oku
27.02.2026
O dizi ekibinin sicili

“Sizin Diyanet olarak yapmadığınızı biz yapıyoruz.”

Devamını Oku
25.02.2026
İnşallah canım ya!

Önce kısa bir özet: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak raporu üyelerinin oylamasına sunuldu.

Devamını Oku
20.02.2026
Yavaş’a ilk açılan savaş

“Çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak suçundan aldığı ceza onandı.”

Devamını Oku
18.02.2026
Akın Gürlek’in masasındaki konular

4 Ekim 2024 tarihinde bu köşede şöyle dedim: “İstanbul’da yargı eliyle sert bir siyaset izlenmesi sürpriz olmaz.”

Devamını Oku
13.02.2026
Sen neymişsin be!

“Sahi, kim bu Mesut Özarslan” diye araştırırken milliyetçi camianın bilinen bir ismiyle konuştum.

Devamını Oku
11.02.2026
İşte Epstein’ın ‘Türkiye’ sorgusunun çevirisi

Gözde, Sinem, Hande, Melis, Nurcan...

Devamını Oku
04.02.2026
Timur’un damatla imtihanı

Stüdyodayız, yayına ramak kalmış, Timur Soykan son anda girdi içeri.

Devamını Oku
30.01.2026
Öcalan’ın anlattığı sır değildi

Üzerine çok yazıldı, konuşuldu ama bir garip denk geliş yeterince vurgulanmadı.

Devamını Oku
28.01.2026
Ebubekir Şahin şaşırttı

Eski gelinine üniversitede kadro veren dekanı “Onlar” yayınında haberleştirince benzer çok ihbar yağdı. Notlarımı aldım, inceleyeceğim.

Devamını Oku
23.01.2026
O manşetlerin altında ne vardı?

“Ünlü lisede zorbalık”, “WhatsApp yazışmaları sonrası kavga”, “Şampiyonlara akran dayağı...”

Devamını Oku
21.01.2026
Pişmanlık her şeyi affeder mi?

“İtirafçı oldu.” Bu ifadeyi ne kadar sık duyuyoruz son zamanlarda.

Devamını Oku
16.01.2026
Bir başkan daha ‘şüpheli’ çıktı

İki sayfalık mahkeme kararı 5 Eylül tarihini taşıyor.

Devamını Oku
14.01.2026
SBK’nin eski şirketinin yeni sahibi Saray’dan çıktı

Önceki Arka Bahçe’de okudunuz...

Devamını Oku
09.01.2026
Pis kokular

Önce eldeki verileri alt alta yazayım: Sezgin Baran Korkmaz (SBK), Biofarma ilaç şirketinin sahibi olan Lüksemburg kökenli Isanne isimli firmayı satın aldı.

Devamını Oku
07.01.2026
Oktar'dan MİT'e 'PKK' mektubu!

Yılın son günleri...

Devamını Oku
02.01.2026
Meğer biz neler yaşamışız

Direkt konuya gireceğim: Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), internet sansürüne dair bir rapor hazırladı.

Devamını Oku
31.12.2025
İki fikri takip

Psikolog ve akademisyen Aslı Aydemir’e yapılan eziyeti geçen hafta yazdım.

Devamını Oku
24.12.2025
Ya o başkan CHP’li olsaydı…

Masada yine onlarca sayfalık dosya...

Devamını Oku
19.12.2025
166 günlük eziyet

Adı: Aslı Aydemir.

Devamını Oku
17.12.2025
TRT de mahkemeyi tanımadı

“Öncelikle belirtmek isterim ki görevimi layığı ile yerine getirerek savaş bölgelerinde, olağanüstü şartlarda TRT adına elde ettiğim başarılar sebebiyle Eğitim ve Araştırma Dairesi’nde görevlendirildim.

Devamını Oku
12.12.2025
CIA’nın şüpheci tavrı

The World Factbook’u bilenler bilir. CIA’nın resmi web sitesinde yer alan ve dünyadaki tüm ülkelere dair güncel verilerin yayımlandığı, kamuya açık bir veri havuzu.

Devamını Oku
10.12.2025
Sen misin halıya boya bulaştıran!

“Kimsesizlerin kimsesiydi Cumhuriyet...

Devamını Oku
05.12.2025
Furkan ne yapacak?

Bu satırları İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nin önündeki bankta oturarak yazıyorum.

Devamını Oku
03.12.2025
Bakın, kimler tahliye edildi

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olmakla suçlandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Devamını Oku
28.11.2025
Bursa Nutku için karar anı

24 Kasım gecesi “Onlar” yayınından çıktıktan sonra bir mesaj aldım.

Devamını Oku
26.11.2025
Telefondaki notlar gerçek mi, ekleme mi yapıldı?

Kimliği belirsiz kişilerin, kimin kullandığı bilinmeyen hesabın bulunan sahibinin “itirafçı olduğuna” dair iddiaları yalanlanırken o hesabı kullanan kişi telefonundan çıkan “İtirafçı olmak istiyorum” sözünü de hatırlamadığını ileri sürdü.

Devamını Oku
21.11.2025
Sizin hiç kızınız öldü mü?

Diyelim ki beş gün boyunca uyuyorsunuz.

Devamını Oku
19.11.2025
Nedir bu ‘örgüt’ dedikleri?

Kökü “örmek” filine dayanıyor.

Devamını Oku
14.11.2025
İddianamenin rakamları

Manşetlerde rakamlar vardı: 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli, 143 eylem, 2 bin 352 yıl hapis.

Devamını Oku
12.11.2025
Müjde kuşu

“Maya’nın annesi ve babası...

Devamını Oku
07.11.2025
Yeni Şafak’ın dokunulmazlığı

Furkan Karabay...

Devamını Oku
05.11.2025
Üç soruda ‘casusluk’ dosyası

Yalanın gürültüsü, gerçeğin sakinliğini bastırıyor.

Devamını Oku
29.10.2025
O avukatın ölmesi mi gerekiyordu?

Görkemli cenaze törenleri düzenlemekte, hüzünlü ağıtlar yakmakta ve “Unutmayacağız” sözleri vermekte üstümüze yok.

Devamını Oku
24.10.2025
Kimler tutuklanacak?

Bugün yaşam mücadelesi veren Fatih Ürek tutuklanabilir.

Devamını Oku
17.10.2025
ABD’nin Türkiye senaryoları

Gazetelere bakıyorum...

Devamını Oku
15.10.2025