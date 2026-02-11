“Sahi, kim bu Mesut Özarslan” diye araştırırken milliyetçi camianın bilinen bir ismiyle konuştum. Duymuştum, hem Özarslan’ı hem de onun yakın çevresini tanıyordu.

Anlattı da anlattı; işte daha önce duymadıklarımdan bazı notlar...

- Trene en son binip en iyi koltuğu kapanlardandır. İYİ Parti’ye son anda adını “kurucu” diye yazdırıp beklenmemesine rağmen Ankara il başkanı oldu.

- Keşke bir hesapları incelense de iddia edildiği gibi “on milyonlarca doları var mıymış” görülse.

- MHP lideri Devlet Bahçeli’nin elini öpmeyi ve desteğini almayı çok istiyordu. “Bu arzusu gerçekleşti” diyenler var ama henüz böyle bir ziyaretin karesi ortaya çıkmadı.

- “Okul arkadaşım” diye Murat Kurum’u övüyor ya... Bir gün Murat Kurum tasfiye olur Mesut Özarslan da AKP’de bakan olursa, kimse şaşırmasın. Öyle bir siyasetçidir o.

- Kendi partisiyle flört etmesine rağmen Osman Gökçek’in bile “hırsız” diye şikâyet ettiği birinden bahsediyoruz. Bugün gelse beni bile kandırır, öyle biridir Mesut Özarslan.

GİZLİ ÖRGÜT: ARGO

CHP’de yaşanan malum sarsıntının bir boyutu da dili ilgilendiriyor. Zira, CHP liderinin öfkeliyken kullandığı üslubun doğru olup olmadığı konuşuluyor. Hatta, hangi ifadenin küfür veya argo olduğu da tartışılıyor. Bu vesileyle iki kitap önermek istiyorum.

“Dilin gizli örgütü” denen argonun Türkçedeki yerini ve dahası zenginliğini öğrenmek isteyenlerin okuması gerekiyor: Büyük Argo Sözlüğü (Hulki Aktunç), Afili Mavallar (Sevgi Özel)...

ERKEKLERİN UTANÇ ÇETELESİ

Gazeteci arkadaşım Evrim Kepenek dikkatimi çekti. Bianet, yerel ve ulusal haberlerden derleyerek 2025’in erkek şiddeti çetelesini çıkarmış. Rapora göre erkekler, 2025’te en az 299 kadını ve 64 çocuğu öldürdü.

Erkekler 196 kadını ev içinde, 101 kadını ise ev dışında öldürmüş. İki kadının nerede öldürüldüğü bilgisi ise basına yansımadı. 201 kadın ateşli silahla, 68 kadın kesici aletle, 29 kadın ise darp edilerek, boğularak, balkondan atılarak ve yakılarak öldürülmüş.

Yine verilere göre, 2025’te şüpheli kadın ve çocuk ölümlerinde gözle görülür net bir artış oldu. Zira transların da olduğu en az 471 kadının ölümü, basına “şüpheli” olarak yansımış.