Barış Pehlivan
O dizi ekibinin sicili

25.02.2026 04:00
“Sizin Diyanet olarak yapmadığınızı biz yapıyoruz.”

Bu söz, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’e söylenmişti. Gerilimli telefon konuşmasının diğer ucunda Turkuvaz Medya Grubu’nu yöneten Serhat Albayrak vardı. Bir televizyon dizisi ATV ile Diyanet’i karşı karşıya getirmişti...

Günlerdir “Aynı Yağmur Altında” adlı dizideki “domuz eti” sahnesini tartışıyoruz. Hangi akıl, hangi amaç için böylesi bir senaryoya imza atabilir, bir anlam vermeye çalışıyoruz. Sahi, bu merak ettiğimiz soruların yanıtı biraz da geçmişte gizli olabilir mi?

ATV’deki diziyi yaratan isim Hasan Burak Kayacı adlı Bezmiâlem Tıp Fakültesi mezunu bir doktor. Senaryo ekibinde ise kendisiyle birlikte Kemal Çelik ve Hakan Kandal bulunuyor. Yani, aslında tartışılan bu sahneye dair sorumlular arasında bu üç ismi ilk sıralara yazabiliriz.

Peki, biz bu üçlüyü nereden tanıyoruz? Yine ATV’de yayınlanan ve yine “din” alanında tartışma yaratan bir başka diziden.

Bundan 12 yıl önceydi...

Serhat Albayrak yönetimindeki ATV’de “Kertenkele” adlı dizi yayınlanmaya başladı.

Dizi, “Kertenkele” lakaplı bir hırsızın maceralarını anlatıyordu. Senaryoya göre; hırsız hapishaneden bir imamın kıyafetlerini çalarak kaçıyordu. Ve daha sonra aynı hırsız camisine imam bekleyen bir cemaatle karşılaşıyor, din bilgisi olmamasına rağmen bir anda o caminin imamı haline geliyordu. Üçkâğıtçı profil bir anda popüler bir imam haline gelmişti.

İşte bu öykü dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’i çok öfkelendirmişti.

Kulislerde konuşulur durur:

O günlerde, Mehmet Görmez rahatsızlığını önce direkt Serhat Albayrak’a iletmek istedi. Telefon açtı, ATV’deki diziyi kastederek “Bu büyük yanlışı düzeltin” dedi. Ancak yanıt, beklemediği gibi sertti. İddia odur ki Albayrak Görmez’e “Sizin Diyanet olarak yapmadığınızı biz Turkuvaz Medya olarak yapıyoruz” diye karşılık verdi.

Görmez ise dekolteli kadınların fotoğraflarının basılmasını kastederek “Sizin gazeteleriniz eve alınmaz” dedi. Telefon karşılıklı suçlamalarla kapandı ama tartışma bitmedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı zehir zemberek bir açıklama yayımladı:

“İmamın sosyal dünyasındaki yeri ve rolü hakkında gerçekliği tahrif ederek ortaya konan bu tipleme karşısında, başta kanal yöneticileri olmak üzere ilgili makamların gerekli duyarlılığı göstereceğinden kuşkumuz yoktur. Geçmişte yaşanan acı hatıralar hâlâ hafızalardayken dini değerlere saygıda bir seviye kazanan yayın hayatımızın tekrar bu seviyenin altına inmesini, en hafif ifadeyle dikkatsizlik ve özensizlik olarak değerlendirmek istiyoruz. Bu açıklamamız sonrasında bu tür senaryolarda İslamın temel esaslarını, Hz. peygamberin ve toplumsal saygınlığı olan şahsiyetlerin değerini aşındırıcı tarzda konu edinilmemesi noktasında bir bilincin oluşması temennimizdir.”

Sabah-ATV Grubu’nun yanıtı ise daha sertti. Diyanet İşleri Başkanlığı “paralel” yani FETÖ ağzıyla konuşmakla suçlandı.

Diyanet’in bir sonraki adımı ise ATV’deki Kertenkele dizisinin sahneleri için camilerde çekim yasağı getirmek oldu. O dönemki “dizi krizi” bir şekilde aşıldı ama AKP’deki Mehmet Görmez krizi ara ara yaşanmaya devam etti.

Demem o ki...

“Aynı Yağmur Altında” dizisinin yaratıcı ekibinin ATV geçmişi de bir garip. İlginçtir, bazen imamları karalayarak kavga çıkarıyor bazen de domuz eti üzerinden toplumu kaşıyor. Bu itiş kakışın içinde ise olan, birbirine düşen halka oluyor.

