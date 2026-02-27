Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cumhur’un yeni formülleri
Sertaç Eş
Son Köşe Yazıları

Cumhur’un yeni formülleri

27.02.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

AKP’ye oy vermekten vazgeçen, kararsız kalan büyük bir seçmen kitlesi var. Bu kararsız kitlenin tavrı olasıdır ki yapılacak ilk seçimde iktidarı belirleyecek. 

AKP ve ortağı MHP’nin ilk çabası giden oyların yerine blok olarak bir oy kaynağı bulmak. Bu yöndeki arayışlar sürüyor. İki partinin liderleri; Erdoğan ve Bahçeli, bu amaçla yerel seçimlerde yaşanan hüsranın ardından bu konuya ciddi şekilde kafa yormaya başladılar. Bütün halinde hareket eden tek oy kaynağı olarak DEM Parti seçmeni gözlere kestirilmiş görünüyor. Bu amaçla Meclis’te tokalaşmalarla başlayan ve tam bir yıl önce PKK lideri Öcalan’ın açıklaması ile netleşen süreç yeni sulara açılmak üzere. 

Bunu Bahçeli’nin son grup toplantısında, “Öcalan’ın statüsünün ne olacağının tartışılması gerektiğini” söylemesinden anladık. Öyle anlaşılıyor ki iktidar kafasında Öcalan’a yeni bir statü hazırlamış. Şimdi kamuoyunu hazırlamaya çalışıyor. Çünkü yine Bahçeli, “Öcalan verdiği her sözün arkasında durdu” diyor. Yeni statü ne olacak? 

DEM Parti Öcalan’ın istediği her kesimle özgür iletişiminin olması gerektiğini, bunun sürece faydalı olacağını savunuyor. Öcalan’ın lideri olduğu, “feshedildiği” söylenen PKK sözcüleri ise “Öcalan’a özgürlük” istiyor. Öcalan’ın yeni statüsü, şüphesiz toplumdan, kamuoyundan, seçmenden gelecek tepkilere göre belirlenecek. En azından Cumhur iktidarının ortakları bunun üzerine kafa yorup ona göre bir sınır çizeceklerdir. Peki o zaman bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Yeni statüsüne kavuştuktan sonra Öcalan’ın konumu ne olacak? 

Milletvekili olması gerektiğini savunanlar var. “Bir toplum önderi, siyaset üstü akil adam” olmasını önerenler var. Öcalan, kendisi için ne istediği konusuna hiç değinmiyor. Ancak DEM Parti ve örgüt sözcülerinin bu konudaki açıklamalarından çıkarımlar yapılmaya çalışılıyor. 

Kaba taslak 1-1.5 yıl sonra genel seçim olacağını kabul edersek yeni statüsü ile Öcalan’ın seçimlere etkisi merak konusu olabilir. Bu bölümü soruyla kapatalım: Sürecin sağlıklı yürütülmesi gerekçesi ile Öcalan, bir dönem daha Cumhur iktidarının sürmesi gerektiği yönünde destek açıklar mı? 

Yani soru yerinde durmuyor ki gelip takılıyor aklımıza... 

İkinci konu, girişte de dikkat çektiğimiz, kaçan seçmeni döndürme arayışı... 

Yerel seçim hüsranının temel nedeni ekonomikti. Bir seçmen kitlesi sandığa gitmedi. Bunu özellikle AKP’nin daha önceki seçim sonuçlarına göre güçlü olduğunu bildiğimiz bölgelerde sandığa gitmeyen seçmen sayısına bakarak anlamak olanaklı. Gidenlerin döndürülmesi, gitmeye hazırlananların engellenmesi için üzerine düşenleri fazlasıyla yapanlar var. Milli Eğitim Bakanı Tekin. Yayımladığı “ramazan genelgesi” tuzaktır. Birileri tepki gösterecek, AKP sözcüleri de çıkıp “Bakın CHP din düşmanı, ona nasıl oy vereceksiniz” diyecek, seçmeni kararından caydırmaya çalışacaktı ki, fazlasıyla yaptılar. 

Özgür aklın yükselişi, zihinsel gelişim ve kalkınmış toplum için proteinle beslenmenin kaçınılmazlığı, Türkiye’de okul çağında bulunan çocuklardaki yetersiz beslenme ile bu hedeflere ulaşılamayacağı Tekin’in çözebileceği konular değil tabii. Odak noktası CHP’yi bir kere daha şeytanlaştırıp seçim kazanmasını engellemek. 

Şeytanlaştırma demişken CHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu’nun ülkemizdeki anadillere ilişkin açıklaması da akla geliyor. Acaba, parti seçmeninin Tanrıkulu’nun açıklamalarıyla paralelliği var mı? Örtüşme varsa sorun yok. O zaman da Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu’nun, “CHP, kurduğu ülkenin üniter yapısına ve resmi diline sahip çıkmalı” şeklindeki sözlerini ele alalım. Ulusal konularda CHP aleyhine yürütülen kampanyanın, son seçimi kaybettirdiğine, sağdan gelecek oyların önünü kestiğine ilişkin iddialar var da... 

İktidar denklemini dikkatli kurmak lazım.

İlgili Konular: #AKP #Abdullah Öcalan

Yazarın Son Yazıları

Cumhur’un yeni formülleri

AKP’ye oy vermekten vazgeçen, kararsız kalan büyük bir seçmen kitlesi var. Bu kararsız kitlenin tavrı olasıdır ki yapılacak ilk seçimde iktidarı belirleyecek.

Devamını Oku
27.02.2026
İktidar uğruna...

Türkiye’de son 30 yılda iktidar sahiplerinin “iktidar tutkuları” uğruna neler yaptığına bir bakın.

Devamını Oku
20.02.2026
İktidarın iki ayağı

CHP lideri Özel, hukuksuzluğu “iktidarın yargı kolları” diye nitelemişti ya...

Devamını Oku
13.02.2026
Yoksulluk eziyor

Ekonomik bunalım kök saldı. Yıllardır Erdoğan’ın enflasyonun düşeceği vaatlerine karşın dikkate alınan tüm tahminler yine kötü.

Devamını Oku
06.02.2026
Türkiye nereye koşuyor?

ABD Başkanı Trump, ikinci döneminde bütün küresel ayarları bozdu. Küresel ekonomi karman çorman...

Devamını Oku
30.01.2026
Küresel sarsıntı

ABD Başkanı Trump’ın ikinci döneminin bir yılı geride kaldı.

Devamını Oku
23.01.2026
Çürüme

Medya, müzik, moda dünyasından göz önünde olan kişilere yönelik operasyonlar, verilen ifadeler, iddialar ekonomik sıkıntı içindeki insanlara adeta bir uyuşturucu gibi haberler aracılığıyla şırınga ediliyor.

Devamını Oku
16.01.2026
Ümmetin derdi mi, emeklinin derdi mi?

AKP iktidarının ilerleyen yıllarında İslamcı/İhvancı anlayış devletin politikası olarak bütün kurumlara büyük oranda yerleştirdi.

Devamını Oku
09.01.2026
Medya iktidarı kurtarır mı?

Yazımızın başlığındaki soruya hemen yanıt verelim.

Devamını Oku
02.01.2026
Karar ve öngörü

Şüphesiz dünyada olağandışı şeyler oluyor, bu genel çerçeve içinde Türkiye kimileri için beklenmedik olaylar yaşıyor.

Devamını Oku
26.12.2025
Uçak yok, maliyeti 14 milyar

Boksta kuraldır, rakibiniz “zayıf bölgenize çalışır”.

Devamını Oku
19.12.2025
Barış mı çatışma mı?

Öyle görünüyor ki ABD, Ortadoğu’da İsrail’in güvenliği konusunda rahat.

Devamını Oku
12.12.2025
İhvancılığın Türkiye yansımaları

Türkiye’nin sorunları yalnız içeride değil.

Devamını Oku
05.12.2025
İktidarda Öcalan gerginliği

Niye bu öfke, kızgınlık?

Devamını Oku
28.11.2025
İmamoğlu’nun teatral gücü

CHP lideri Özel ve İBB’nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu, başından beri duruşmaların televizyonlardan canlı yayınlanmasını istiyor

Devamını Oku
21.11.2025
Mahkeme kararıyla oy verilmesine...

Ergenekon dava süreçleri bazılarımızın belleğinde hâlâ tazeliğini koruyor.

Devamını Oku
14.11.2025
Yaşamın çifte açığı

Bazen insan ters gitmeyen bir şey arar, bir şeyler de iyi olsun ister.

Devamını Oku
07.11.2025
Ne yapacaksınız bu casusu?

Akıl sağlığıyla ilgili çeşitli iddialar bulunan bir kişinin başvurusu ile başladı süreç.

Devamını Oku
31.10.2025
Suskunluk

Rabindranath Tagore, Hint yazar ve şair.

Devamını Oku
24.10.2025
Hukukun gözleri

Türkiye’yi “cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle” ve 23 yıldır yönetiyor olmanız önemli avantaj.

Devamını Oku
17.10.2025
AKP’nin çıkış yolu

Bir yanda AKP ve MHP’nin omurgasını oluşturduğu Cumhur iktidarının PKK ve DEM Parti ile yürüttüğü süreç var.

Devamını Oku
10.10.2025
Türkler de yapabilir

Çok kişi, Kurtuluş Savaşı’mıza ve Mustafa Kemal Atatürk’e inanmamıştı.

Devamını Oku
03.10.2025
Hukuk meydan savaşı

CHP lideri Özgür Özel ve yönetimine yönelik hukuk üzerinden çok ciddi bir yıpratma süreci yürütüldü.

Devamını Oku
26.09.2025
İktidarın derdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ilk kaybettiklerinde oluştu bu travma.

Devamını Oku
19.09.2025
Türkiye’nin kayyumu

“Hasmını yaralı bırakma, iyileşir, seni öldürür.”

Devamını Oku
12.09.2025
Umudunu yıktırma

Bugün yapılmak istenenleri, Demokrat Parti’nin CHP’ye yapmak istediklerine benzetenler var.

Devamını Oku
05.09.2025
Çöküntünün işaretleri

Cumhur iktidarı devlete, kurumlarına, yöneticilere, kadrolara tam hâkim.

Devamını Oku
29.08.2025
Cumhur’un zorlanma noktası

İmamoğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kazanmasının ardından iptal tartışmaları gündeme gelince MHP lideri Bahçeli, o dönem, “İstanbul seçimlerinin tekrarı beka meselesi haline gelmiştir.

Devamını Oku
22.08.2025
AKP’nin amel defteri

Biz üç türlüsünü saptayabildik.

Devamını Oku
15.08.2025
Trump Rotası’nın anlamı ne?

Devlet olmak nasıl bir şeydir? Yalnızca kendi yurttaşına eziyet etmekle mi sınırlıdır? Gelenekselleşmiş şekilde imtiyazlı sınıf yaratıp toplumun her türlü değerinin yağmalanması ve uzun iktidarınız boyunca enflasyonla mücadele etmek midir? Devlette devamlılık, sadece söylenip geçilen bir kavram mıdır?

Devamını Oku
11.08.2025
Komisyonu kim dağıtacak?

Yazıya, biraz da tepki çekebilecek bir soruyla başladık, aynı şekilde sürdürelim.

Devamını Oku
08.08.2025
Ulusun itibarı

Ne haldeyiz, ne hissediyoruz? Kendisini iyi hisseden var mı?

Devamını Oku
01.08.2025
Ortadoğu bataklığına batıyoruz

Suriye... Günümüzde bulunulmaması gereken noktadır.

Devamını Oku
25.07.2025
Yüzyılı ıskalayan ülke

Iskaladık bu yüzyılı da... Öyle bir geç kaldık ki birazcık hissedenin içi acıyor.

Devamını Oku
18.07.2025
Bu dava ne işe yarar?

CHP’li belediye başkanlarına yönelik operasyonlar Cumhur iktidarının yerel yönetimleri yok etme amacını sergilerken yerel demokrasi söylemlerinin de yalan olduğunu ortaya koyuyor.

Devamını Oku
11.07.2025
CHP’nin taktiği

Uzun süreli iktidar yalnızca muhalifleri için katlanılmaz olmuyor. Kendi bünyesinden muhalifler de çıkarıyor.

Devamını Oku
04.07.2025
‘Gideon’un Casusları’

Trump gelmeden öncü emareler gelmeye başlamıştı...

Devamını Oku
20.06.2025
Siyasi hüsranlar listesi

Seçimsiz bir belediyeyi ele geçirmenin demokraside yeri var mı? Öyle görünüyor ki “demokrasi tramvayından” inildi.

Devamını Oku
13.06.2025
Kara bayram

Bugün Kurban Bayramı’nın ilk günü. Baştan söyleyelim bu bir bayram yazısı değil, anılardaki bayramlar da anlatılmayacak.

Devamını Oku
06.06.2025
Seçmen geri döner mi?

Emekliyi, asgari ücretliyi, adalet arayanı boğuyor. Öğrenciyi, çiftçiyi; soğan üreticisini, don mağdurunu boğuyor.

Devamını Oku
30.05.2025