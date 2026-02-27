Beşiktaş Futbol Yatırımları’nın 30 Kasım 2025 tarihli bilançosu, sıradan bir mali rapor olmanın ötesinde, adeta bir finansal gerilim romanının can alıcı son bölümünü andırıyor. Dışarıdan bakıldığında devasa varlıklarıyla heybetli ve sarsılmaz görünen bu yapı, derinlerine inildiğinde her geçen gün genişleyen çatlaklardan nakit sızdıran ve kulübü amansız bir borç sarmalına sürükleyen trajik bir tabloya dönüşüyor. Siyah-Beyazlıların öz kaynaklarını hızla eriten bu operasyonel kurgu, ne yazık ki nakit üretemeyen ancak sürekli harcayan bir “zarar makinesine” evrilmiş durumda.

Kulübün toplam varlıkları 21.6 milyar TL gibi görkemli bir rakama ulaşmış olsa da bu büyümenin neredeyse tamamının borçla finanse edildiği gerçeği finansal sağlığın ne kadar kırılgan olduğunu kanıtlıyor. Yabancı kaynak oranının yüzde 88.2’ye tırmandığı bu tabloda, özkaynaklar sadece altı aylık kısa bir sürede yüzde 23.7 oranında eriyerek 2.55 milyar TL seviyesine gerilemiş. 10.9 milyar TL’yi aşan geçmiş yıl zararları ise kulübün geleceği üzerinde adeta Demokles’in kılıcı gibi sallanıyor.

Bilançonun en sarsıcı detayı ise 7.3 milyar TL değerindeki “kullanım hakkı varlıkları” kaleminde gizli.

Tüpraş Stadyumu’nun muhasebe değerinden ibaret olan bu rakam, aslında bilançoyu ayakta tutan yegâne direk. Eğer bu muhasebe kalemi olmasaydı, öz kaynaklar çoktan eksiye düşecek ve teknik iflasın soğuk nefesi kulübün ensesinde hissedilecekti. Kulübün finansal damarlarındaki tıkanıklık, “cari oran” verisiyle iyice gün yüzüne çıkıyor. Oldukça kritik bir seviyede olan bu oran, Beşiktaş’ın her 100 TL’lik kısa vadeli borcuna karşılık elinde sadece 54 TL’lik likit varlık bulunduğunu gösteriyor. 11.4 milyar TL’lik devasa kısa vadeli yükümlülüğe karşın dönen varlıkların 6.2 milyar TL’de kalması, -5.2 milyar TL’lik devasa bir net işletme sermayesi açığı yaratıyor. Kara Kartal’ın nakit akışı, bu borç yükü altında tam anlamıyla prangaya vurulmuş halde.

Gelir tablosundaki yıkım ise operasyonel verimliliğin kaybolduğunu tescilliyor: Kulübün brüt zararı tam 24 kat büyüyerek 2.3 milyar TL’ye fırlamış durumda. Maliyet-gelir dengesi ise iyice bozulmuş durumda. Maliyetler, elde edilen toplam gelirleri yüzde 65 aşmış vaziyette. Sportif başarısızlık kulübü gelir yönünden de vurmuş. En büyük kayıp yüzde 80 eriyen UEFA gelirlerinde. Diğer taraftan harcama çılgınlığı devam ediyor. Kiralık futbolcu maliyetleri akıl almaz şekilde 43 kat artmış durumda. Kulübün ana faaliyeti olan futbolun kendi kendini finanse edememesi sonucu 3.1 milyar TL faaliyet zararı oluşmuş. Diğer detaylar ikinci yazımda olacak.