Futbolda müthiş bir kara para, uyuşturucu, yasa dışı bahis ve yasaklı grubun oynadığı yasal görünümlü bahis fırtınası esiyor 2 aydır. Milli futbolcular, kulüp başkanları, hatta TFF Divan Başkanlarına (aday) varan isimler ya tutuklu ya hukuki kısıtlarla karşı karşıya. Ve fakat, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun söz ettiği hatta basın toplantısında altını çizdiği teknik direktörlere, menajerlere sıra bir türlü gelmiyor. Temsilcilere yeni dokundular, hatta “tam liste”nin üzerine gidemediler, çünkü “büyük ikramiye” çıkma ihtimali yüksek. Aralarında devlet teşkilatında çalışan hem de kritik görev alan isimler var bu temsilcilerin arasında. Temsilcinin kendi maçı harici, yasal sistem üzerinden bahis oynaması suç mudur bilemem, ama TFF’nin kara kaplı kitabı “Yasak” diyorsa, kimse kimsenin gözünün yaşına bakmamalı.

Bu arada aslında kilometre taşı teknik direktör ve menajer ağı. Çünkü... Ülkede teknik direktörleri büyük kulüpler hariç menajerler atıyor. O teknik direktör de menajerin güdümündeki futbolcuları transfer ediyor. Ben, “Herkes suçlu” demiyorum, ama bu çarkta birileri çürük elma ise tüm kasa mundar olur. İşin ucu menajerden teknik direktöre, teknik direktörden futbolcuya, masöre kadar iner. Ki, bir ismin varlığından söz ediyorlar. Üstelik kupa şampiyonluğu bulunan, eski ünlü bir futbolcu sonralarda teknik direktör. Ama gidilemiyor üzerine konunun. “TFF gidemiyor” diyelim! Ayrıca TFF görevlisi Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü B.C.İ. de yasa dışı bahiste gözaltına alınanlar arasında. Menajer Metin Korkmaz ve Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak’ın da bu işlerin içinde olduğu varsayılırsa (açıklama ve haberlere göre) işin ucu A Milli Takımlara uzanır mı ya da neresine kadar uzanıyor, konu B.C.İ ile sınırlı mı kalır? Yoksa sessizliğin milli maç takvimiyle mi ilgisi var?

Onu bunu bilmem ama TFF elini çabuk tutmazsa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kimsenin kartvizitine bakmadan gözaltıları yapar. Hatta jandarma aracılığıyla gerçekleşir bu operasyonlar. Buradan TFF Başkanı’na son çağrı; isimleri ya açıklayın ya da savcılığın uygulamasını bekleyin 2. dalgadaki gibi... Çünkü o günler de gelecek yakında!