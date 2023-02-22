Son günlerde yitirdiklerimiz
Son günlerin korkunç depremlerinden sonra yaşananlar, hâlâ sayısını bilmediğimiz ve hiçbir zaman netleşmeyecek olan ölen insanlar içimizi yakıyor! Kayıp kişilerin aileleri bundan sonra çok uzun süre onların döneceğini umut edecek. Kurtarılan o küçücük çocukların korkunç anıları nasıl temizlenecek? Deprem bölgesine siyasiler gidip yeni seçim için umutlu nutuklar vereceğine orada sağ kalanlara psikologlar, çocuklara pedagoglar gönderilmeli. İstanbul, Ankara, İzmir’den her üniversite, her kurum bu organizasyonu yapabilir. Depremde vefat edenler hepimizin ailesi oldu. Onların öyküleri bizim öykümüz oldu.
Bu günlerde depremin
dışında da vefat eden eşimiz
dostumuz var: Ahmet Yürür
ve Başak Doğru gibi.
Başak Doğru (1945- 2023) Ben on dokuz yıl, dış yapımcı olarak İstanbul Radyosu’nda açıklamalı müzik programları hazırlayıp sunmuştum. Radyoculuk bambaşka bir dünya, bir tutkudur. Geçen hafta radyo günlerimden dostum, çok değerli sunucu, araştırmacı bir spiker olan sevgili Başak Doğru’yu yitirdik. Başak, Alman Lisesi’nden aldığı Almanca ve İngilizce eğitimi, edebiyat fakültesi İngiliz dilindeki öğrenimini ve İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda piyano armoni, klasik bale eğitimi ile çok ayrıcalıklıydı. 1965’te TRT İstanbul Radyosu’nda prodüktör spiker olarak mesleğe başlamış, söz ve müzik programlarında, uluslararası yayınlarda, Eurovizyon ve Asyavizyon şarkı yarışmalarında sunuculuk yapmış, BBC’nin Türkçe Yayın Servisi’nde spiker ve program yapımcısı olarak görev almıştı. Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü’nde diksiyon, fonetik ve haber yazım teknikleri dersi verdi. İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca biliyordu. Müzik terimlerini en doğru şekliyle telaffuz ederdi. Ayrı dilde iki metni aynı anda okuyup dinleyiciye aktarabilirdi. Yabancı siyasi konuklar geldiğinde radyoda olsun, televizyonda olsun Başak onlarla konuşurken yüzümüz ağarırdı.
Ahmet Yürür (1941-
2023) İlk keman derslerine
1948’de İstanbul Belediye
Konservatuvarı’nda
başlamış, aynı zamanda,
St. Mitchel ve Galatasaray
Lisesi’nde okumuş;
Fransa’da Sorbonne
Üniversitesi’ni bitirmiş,
sonunda bestecilik
mesleğinde karar kılmıştı.
Ankara’da Saygun
ve Erkin ile çalışmış,
Indiana Üniversitesi’nde
kompozisyon doktorasını
tamamlamış; Mimar
Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi’nde
kompozisyon, müzikoloji
ve etnomüzikoloji dersleri
vermişti. Yıldız Teknik
Üniversitesi’nde sanat
ve tasarım fakültesinin
kuruluşuna öncülük
ederek müziğin görsel,
sözel, zihinsel, çeşitli
parametrelerini iyi
kullanabilen öğrenciler
yetiştirmeyi amaçlıyordu.
Biz Ankara’da Uluslararası
Yeni Müzik Festivali’ni
düzenlediği sırada
tanışmıştık. “Akdeniz Çağdaş
Müzik Günleri” adlı festivalin
sanat yönetmeni, Dünya
Çağdaş Müzik Derneği’nin
Türkiye temsilcisi olmuştu.
Yapıtlarında “zaman” ve
“doku” öğelerine ağırlık
verirken dizisel ve postdizisel yazı tekniklerini
kullanmıştı. Birçok yapıtı,
epik-öykü içerdiğinden
müzisyenlik ile aktörlüğü
bir araya getiren dans
tiyatrosu türündeydi:
Galya Ormanlarında, Fareli
Köyün Kavalcısı gibi.
Orkestra için Ağıtlar Kantatı,
piyano konçertosu, çello
konçertosu, oda müziği
süitleri vardır.
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