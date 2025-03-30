Halk demokrasi devrimini gerçekleştiriyor

30 Mart 2025 Pazar

Kurgu belliydi: Anayasa ve sandık askıya alınacaktı. Yani, demokratik, laik devlete çökülecekti. Adıyla, sanıyla çökülecekti. Yurttaşın oylarıyla seçtiği belediyelere kayyum, barolara ardından tüm demokratik kuruluşlara kayyum, hatta Cumhuriyeti kuran partiye kayyum... Sonra? Kendi ağzıyla itiraf etmişti zaten: Ömür boyu sultanlık. Kurgu yattı... Dün bayram tatilinde 2 milyonu aşkın yurttaşın diktatörlüğe karşı çığlıklandığı Maltepe eyleminde ne dedi CHP lideri Özgür Özel? “Bu meydanı görüyor musunuz? “Dayakla, tutuklamayla, işkenceyle tehdit edilmesine karşın korku duvarını aşmış, Cumhuriyete sahip çıkan, demokrasiyi yeniden kurmakta kararlı, cesaretli yurttaşlık bilincini görmemek olası mı? Dün Maltepe’deki görüntüden anlaşılıyor ki görüldü, görülecek, görmeyene gördürülecek. Korkutan ile korkan değişti. Halkın, giderek hızlanan aşkın nabzı duyuluyor artık...

Gündem değişmiştir. Özgür Özel çağrıyı yapmıştır: Erken seçim için açılacak imza kampanyasına milyonlar katılacaktır. Diktatörlüğe karşı demokrasi, sine-i millettedir.

Türkiye ittifakı sağlanmıştır. Halkın gözü önünde, halka rağmen, halkın devletine çökmeye çalışanların oyunu bozulmuştur. Özgür Özel’in dün Maltepe’de söylediği gibi: “Saray rejimi çökmüştür!” Halkın bayramı başlamıştır. Türk halkı, 1923 devriminde olduğu gibi dünyaya mal olacak bir devrim daha, demokrasi devrimi gerçekleştirmektedir.