Akşener’e FETÖ uymadı, HDP deniyorlar...

18 Kasım 2020 Çarşamba

Ankara siyasetinde gelenektir, taşlar sürekli yerinden oynar. Partilerin içinde, dışında taşlar sürekli hareket halindedir. Başlar oynamasa da taşlar oynar!

Böyle dönemdeyiz.

İktidar barajı yüzde 50...

Ama yüzde 1’in bile kıymeti var...

Bazen sıfırın bile yeri oluyor, hiç değilse ses getiriyor!

En çok haber değeri taşıyan gelişmeler AKP’nin içinde ama ana ak-ım medyada en az buradan haber çıkıyor. Muhalefet partilerindeki pireyi deve yapanlar, AKP’deki deveyi pire kadar görmüyor.

Gündemde İYİ Parti var. Son 3 yılda 2 olağan, dört olağanüstü kongre yapan İYİ Parti’nin 20 Eylül’deki 2. olağan kongresinden sonra partinin içi karıştı. Liste tartışmasının yarattığı sarsıntının hasar tespit çalışmalarına geçilmeden Ümit Özdağ’ın medya mahkemesinde açtığı FETÖ davası gündeme geldi. Son bir aydır Özdağ’ın İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki iddiaları gündemde.

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Olay, Türkiye’de FETÖ ile mücadelenin ne kadar sulandırıldığının fotoğrafı olarak da irdelenebilir.

2016’dan beri, devletin savcıları, olmuş FETÖ avcıları... Hiçbir iddiayı boş bırakmıyorlar. İktidar ve onaylanmış çevresi hariç her kesime dokunuyorlar. Kavuncu, 2 Ekim 2018’de il başkanlığına atandı. 2019’daki yerel seçimler sürecinde özellikle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında her türlü kirli propaganda, dava, soruşturma gündeme geldi. Kaftancıoğlu ile Kavuncu kendi ifadeleriyle uyumlu bir seçim süreci geçirdi. Bu dönemde iki partiyi de didik didik edenler Kavuncu’yu koklayamamışlar. Kurultaydan sonra Özdağ koklamış!

Özdağ’ın Kavuncu’ya FETÖ’cülük suçlamasından sonra ilk harekete geçen Kavuncu oldu. Cumhuriyet savcılığına gitti, “Benim hakkımda suçlama var, soruşturun” dedi. Bunun üzerine savcılık harekete geçti.

Geçen 3 haftalık zaman diliminde İYİ Parti yeterince yıpratılamayınca Özdağ, bu kez içinde İYİ Parti, CHP ve HDP’nin de olduğu bir anayasa çalışması yapıldığını iddia etti.

Ne zaman? 2018’de...

Kaç yılındayız? 2020...

Konunun özü ayrı konu, olay buram buram “ne tutturabilirsek” kokuyor!

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İYİ Parti, AKP’nin tek başına iktidara gelişiyle merkez sağın çökmesinin ardından kurulup yüzde 10 barajını aşan ilk ve tek parti.

Önce yok saydılar... Olmadı...

Sonra var sayıp yanlarına çekmeye çalıştılar... Olmadı...

Şimdi varlığını kabul edip yıpratmaya çalışıyorlar...

Gördüğümüz o ki bu da olmadı...

İYİ Parti giderek darbelere dayanıklı, çalkantılara şerbetli, iftira tutmaz, teflon dipli bir parti haline geliyor. İçinde çok çiğler de var, çok pişkinler de...

2018’de İYİ Parti’nin barajı geçeceği, MHP’nin baraj altı kalacağı tezi işlendi. Bu sonuca dayalı siyaset yapan MHP kökenli potansiyel genel başkanlar, Akşener’in genel başkanlığını sineye çekip İYİ Parti’yi yeğledi. Bahçeli barajın üstünde kaldı. AKP’den MHP’ye, MHP’den İYİ Parti’ye oy akışı bugünkü dengeyi getirdi.

Bakarsınız Bahçeli, “Memleket düze çıksın diye AKP’ye her türlü desteği verdim ama...” der...

Bakarsınız Erdoğan, İYİ Parti’yi yanına çekmek için reddedilemeyeceğini düşündüğü teklifler hazırlar...

Bakarsınız Akşener, hepsine rest çekip yeni oyun kurar...

Sıcak bir kışa girdik...