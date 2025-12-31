Sevgili okurlarım... Yeni bir yıla girerken geride bırakacağımız 2025’e şöyle bir bakmak istedim. 2025, benim için Cumhuriyet ile birlikte gazetecilik yolculuğumda unutulmaz bir yıl oldu. Bu senenin bu kadar başarılı geçmesinde görünmeyen kahramanlar olarak spor servisimizden sevgili Cumhur Önder Arslan, Ersin Öztekin ve Hilmi Türkay var. Cumhuriyet gazetesinde, futbol menajerliğinden yasa dışı bahis çetelerine, sporun karanlık yüzünden sistematik sorunlara kadar yazdığım tüm yazıların sadece yayımlanmakla kalmayıp, görsel zenginlikle desteklenerek, bütünlüklü bir şekilde çok geniş kitlelere ulaşmasında Cumhuriyet ekibinin inanılmaz emeği, tutkusu var. Her bir yazının arkasında; gece gündüz çalışan editörlerin, tasarımcıların, dijital ekibin ve yönetimin olağanüstü dayanışması sayesinde, susturulmak istenen gerçekler güçlü bir ses buldu. Bu ortak mücadeleyle, sporun sadece oyun olmadığını, arkasındaki güç savaşlarını ve toplumsal yansımalarını korkusuzca anlattık.

Bu destek, beni ziyadesiyle çok memnun etti. Cumhuriyet’te yazıyor olmak, beni daha da motive ediyor. Cumhuriyet’in çatısı altında gerçeğin peşinde koşmak büyük bir onur. Yeni yılda da aynı ateşle, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki kalem susmazsa umut bitmez! Sonsuz teşekkürler Cumhuriyet, sonsuz teşekkürler değerli ekip. Sizlerle gurur duyuyorum. Siz sevgili okurlarıma, sağlıklı bir yeni yıl dilerken her yazıma gösterdiğiniz ilgi için teşekkürü borç biliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Cumhuriyet var.