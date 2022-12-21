Kader bağlayınca!

21 Aralık 2022 Çarşamba

Hak arama eylemlerinde ağırlıklı olarak kullanılan bir slogandır:

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!

Bunu 2023 seçim sürecine uyarlamak mümkün:

Hiçbir partinin tek başına elde edebileceği bir başarı yok. Cumhur’da da Millet İttifakı’nda da durum böyle. Cumhur İttifakı’nın genişleyebileceği yer kalmadı. İYİ Parti’den HDP’ye her alanı zorladılar ama sonuç yok.

Önceki gün iktidarın yargı kolları yeni bir adım attı; HDP’ye yapılan Hazine yardımının kesilmesini istedi. Öyle anlaşılıyor ki bu, Saray’ın HDP politikasının “sopa” tarafı. “Havuç” tarafında ne var, bilmiyoruz. Kulislerden sızanlara göre, HDP yelpazesi artık “sözlerle” adım atmak istemiyor. Ne olacaksa “yazılı” olmalı!

Demirtaş’ın Edirne dolaylarında Millet İttifakı’nın en az yüzde 55’le seçimi alacağı öngörüsünde bulunduğu söyleniyor.

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Başlığı, ağırlıklı olarak Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu için attık.

Ekrem Bey, dün CHP’nin grup toplantısına katıldı. Kemal Bey ona, “evladım” dedi. Günlük hayatta da “Bak evladım” diye başlayan hitapların devamını tahmin etmek zor değildir.

Geçen gün dedik ya, Ankara’da metrekareye dört senaryo düşüyor. Diyelim ki İmamoğlu aday gösterildi. Kılıçdaroğlu’nun tam desteğini almak zorunda. Almazsa ne olacağı 2018’de yaşandı. Tersini düşünelim, Kılıçdaroğlu aday gösterildi. O da İmamoğlu’nun tam desteğini almak zorunda. Her ne kadar Kemal Bey onu “16 milyon İstanbullunun belediye başkanı” diye takdim etse de İmamoğlu artık Türkiye’ye mal olmuş bir lider. Kılıçdaroğlu hiçbir yere gitmezse Karadeniz’e Ekrem Bey’le gitmek zorunda.

Kader ağlarını örmüş, birbirine bağlamış görünüyor.

Benzer durum Meral Hanım’la da ilgili. Öncelikle şunu vurgulayalım; Akşener’in İmamoğlu’na yakın olmasını CHP içine müdahale olarak algılamaktan çok, İstanbul Belediyesi başkanının gücünü yanına çekmek diye yorumlamak gerekir. Akşener bunu sadece İstanbul’da değil, Ankara’da da yapıyor!

Akşener ne kadar ağır sözler söylerse söylesin, Saray gölgesini üzerinden çekmeyecek! Bu durumun getirdiği ucu belirsiz diyaloglar içinde Akşener, İmamoğlu kararını bir gece önce öğrenmiş olabilir mi?

Bizce olabilir!

Bu olabilirse İmamoğlu da o gün sabah öğrenmiş olabilir!

Devamı tüm Türkiye’nin gözü önünde seyretti...

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Kaderin bağladığı öteki bağlar da 6’lı masanın bütün tarafları. Temel Karamollaoğlu’na acil şifalar

dilerken parti içi dengelerde de emeklerinin boşa gitmediğini vurgulayalım!

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun Kemal Bey’e ve

Meral Hanım’a saygılı ve mesafeli siyaset anlayışı milletvekili listelerine de yansıyacak. Bütün partilerin arka odalarında milletvekili listelerinin konuşulmasından daha doğal bir şey olamaz.

Başta vurguladığımız gibi iktidarın ittifak bağlamında genişleme sahası kalmadığı için mevcut gücünü derinlemesine kullanmaya çalıştığı, buna devam edeceği anlaşılıyor.

Yüksek Seçim Kurulu başkanının ve içişleri bakanının siyasetin ortasına dalmasının nedeni bu.

Bazen olur ya, ne yapsanız ters teper. Saray açısından böyle bir süreç görünüyor.

Çok faydalı bir adım attığını sanıyor...

Bir bakıyor, o faydalı iş olmuş, Saray’ın altından geçen fay dalı!