Şahsıma mektuplar (24) Şimşek’le çakacağım!

22 Haziran 2024 Cumartesi

Bayramın hemen arkasından şahsım ekonomisi için renkli günler başlıyor. Bir yandan millete kemer sıktırıp semer vuracağız bir yandan da bana muhalefetin ekonomi uzmanlarıyla Mehmet Şimşek’i buluşturacağız.

Müthiş bir denklem olacak.

Bu denklemi de oturttum mu her şeyi oturttum demektir.

Şahsımın sekreter bakanlarıyla Özgür Özel beyefendinin gölge bakanları arasındaki buluşmaların en önemlisi Şimşek’le olacak.

Fikir şahsımdan çıktı.

Mademki ekonomiyi düzeltmek için formülleriniz var, Şimşek’le görüşün dedim. Hemen olur dediler.

Bütün mesele CHP’yi alacağımız sert önlemlerin parçası olarak tutmak.

***

Uluslararası sermayenin özel temsilcisi, affedersiniz ekonomi sekreteri, yok yahu neydi bizim Şimşek’in unvanı?

Hah tamam İngiliz Mehmet... Yok ya... Bunu kendi aramızda söylüyorduk! Buldum, Maliye Bakanı Şimşek’e yol haritasını verdim. Dedim ki:

Biiir-Alınması gereken önlemlerin hepsini söyle. Hani şu acı reçete dedikleri ne varsa.

İkiii-Onlar ne öneriyorsa dikkatle dinle. Not et, ne derlerse “Olabilir” de.

Üüüç-Gerçek durumu atlat, ekonominin ne halde olduğunu görsünler.

Tabii şaşırdı. Bu görüşmenin ne işe yarayacağını pek anlamadı. Tane tane anlattım:

- Bak Mehmet, bu yaz her şeye vergi koyacağız. Yaz olduğu için sıcaklık arttıkça, sıcaklık derecesi yüksekliğinde yaz vergisi alacağız. Kışın da sıcaklık düştükçe yazdan kışa kaç derece düşmüşse o oranda vergi alacağız.

- CHP ileride bunlara laf edince “Hepiniz oradaydınız be” diyeceğiz.

- CHP’nin istediği maddelerden bizi çok acıtmayacak bir iki maddeyi de hayata geçireceğiz.

- Yeni önlemler gerektiğinde onların içine CHP’nin istediklerini de ekleyeceğiz. Millet yandım Allah dedikçe “Bu kararların arkasında CHP de var” diyeceğiz.

- CHP, bunların hepsi değil, bir kısmı benim istediğim demeye kalktı mı “Sen de ne istediğini, ne dediğini bilmiyorsun. Bugün bu haldesin yarın devlet yönetimine gelince hiçbir şey yapamazsın” diyeceğiz. Tabii bunu şahsım değil de etrafımdan birine söyletiriz.

- Bütün bunlara rağmen ekonomi düzlüğe çıkmazsa söyleyeceğimiz hazır, “CHP’yi dinledin, böyle oldu”!

Mehmet Şimşek beni dinlerken ağzı açık kaldı. “Ben paradan anlarım, sen siyasetten” dedi.

Hemen müdahale ettim:

“Paradan ben de anlarım! Bunca yıl fakirden alıp zengine vermek. Her şeyi satıp paraya çevirmek kolay iş mi?”

İktidara geldiğimizde ilk işimiz “Nereden buldun” yasasını kaldırmak oldu. Yerine şunu getirdik:

Nereden buldunsa buldun!

Şimdi o yasayı yeniden getireceğim ama kime uygulamalı ona bakıyorum!

***

Elbette Özgür Özel kardeşimin de en az bizim kadar akıllı olduğunu hesaba katmak lazım. Onun genel başkanlığını öne çıkarıp sivriltirken dikkatli olmak lazım.

Ekrem’i etkisizleştirmenin Özgür’ün de işine geleceğini çaktırmadan işlemek lazım.

Ekrem’le ilgili davalar kamuoyunda kabul görmedi. Başka ne yapabiliriz, arkadaşlar araştırıyor. Meclis grubuna baktırdım, “CHP içinde çatlak var” dedirteceğimiz kimi emareler var!

Orada bir çatlak bulamazsak çatlarım!

Ekonomi benim işim derken elbette bir bildiğimiz var. En akıllı insan başkalarının aklını kullanan insandır. CHP’nin aklını da işime kattım mı tamam!

Karşımda hiçbir akıl kalmamalı!

Bütün akılları etrafımda dizeceğim.

Sonrası denizde çakıl şahsımda akıl!

Önümüzdeki hafta Şimşek’le çakacağım!