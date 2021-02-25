Seçim süreci içindeyiz!

25 Şubat 2021 Perşembe

Siyasetin değişmez gündem maddelerinden biri şu:

Erken seçim olur mu?

Olmaz... Baskın seçim olur!

AKP’nin siyasete kattığı ahlaki olmayan davranışlardan biri şu oldu:

Erken seçimin olmayacağını, seçimlerin zamanında yapılacağını, erken seçim isteyenlerin milli iradeye saygı göstermediğini söylüyor... Seçimlerde en yüksek oyu alabileceği bir ortam yakalayınca, “milletim hemen seçim istedi” deyip acil sandık işlemlerine başlıyor.

Bunun somut örneği 2018... Üç yıl önce bu zamanlar erken seçim demek ihanetti, iki ay sonra erken seçim ihtiyaç oldu. Bu ilan edilirken de AKP-MHP Cumhur İttifakı kuruldu, CHP Millet İttifakı ile karşılık verdi. Erdoğan-Bahçeli böyle bir hamle beklemiyordu. Bozmak için her şeyi yaptılar. Ancak Millet İttifakı, yoluna yerel seçimlerde de devam etti, sonuç aldı.

Şimdi bütün mesele Millet İttifakı’nı bozmak.

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Yenilenen İstanbul seçimlerinden sonra iktidarın, Türkiye gündeminden, her şeyden ayrı üç gündemi var:

1- Dış başarı elde etmek.

2- Ekonomi iyiye gidiyor havası vermek.

3- Millet İttifakı’nı parçalamak.

Üçü de olmuyor!

Dış başarı, Libya’dan Suriye’ye her yerde denendi, olmadı. En son Gara bunun unsuru olabilirdi, o da olmadı.

Ekonomi, rakamların “düzgün” olmasıyla olmuyor. Halkın ekonomisi kriz dönemlerinden beter.

Millet İttifakı’nı parçalamak için sıcak gündem HDP’nin durumu. Fezlekelerin artması, üzerlerine daha fazla gelinmesi üzerine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan karşılık verdi:

“Çözüm sürecinde bizlere neler vaat edildiğini yeri ve zamanı geldiğinde açıklamazsak namerdiz.”

Buldan’ın bu sözlerine AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in şöyle bir yanıt verebileceğini düşündük:

“Açıklayın... Bizim gizli saklı bir şeyimiz yok. Her şeyi hukuk zemininde terörü sonlandırmak için yaptık. Açıklamazsanız namertsiniz...”

Çelik, akşam saatlerinde AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken açıklama yaptı. Gündeminde yine sadece Kılıçdaroğlu vardı! Damat vardı. Ama HDP’nin meydan okumasına yanıt yoktu.

AKP, HDP’ye yeni dokunulmazlık fezlekeleriyle “karşılık” verdi.

Şimdi gündemdeki soru bu:

Dokunulmazlıklar Meclis’e geldiğinde ne olacak?

AKP ve MHP’nin oyları dokunulmazlıkları kaldırmaya yetiyor. Ama amaç bu değil. Asıl amaç, Millet İttifakı içinde nifak yaratmak.

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İktidarın hesabı şu:

İYİ Parti dokunulmazlıklara evet oyu verir. CHP içinde farklı yaklaşımlar olur. Sonuçta Millet İttifakı çatlar... Gel keyfim gel!

Türkiye’de bütün zamanların en önemli konusu iç barış ve güvenlik oldu. Böyle bir konuya salt siyasi hesaplarla bakıldığını görmek çok acı.

İktidar, HDP’yi şöyle görüyor:

Ana akım medyaya çıkması yasak, kapatılması yasak, her türlü kullanıma açık olsun!

Dünkü gelişmelere bakılırsa art arda dokunulmazlık dosyaları Meclis’e gelecek. Tümü işleme konursa ara seçim gündeme gelebilir. AKP buna da şöyle bakıyor: “Milletvekilliği düşecek olanlar acaba benim kazanabileceğim illerden mi?”

Hukuk reformundan, darbe gölgesinin olmadığı yeni bir anayasa söyleminden nerelere geldik!



