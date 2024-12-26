26 Aralık 2024 Perşembe

Milyonlarca kişinin yaşamını doğrudan etkileyen asgari ücret korsan bir toplantının ardından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

Olur şey değil. Demek gereksiz!

AKP iktidarında bu da oldu!

Alım gücü giderek azalan asgari ücretin 2025’e başlama gücü de yüzde 30’da kaldı. Sonunda Türk-İş de durumu göğüsleyemeyecek hale geldi, korsan toplantıya katılmayarak tavır koydu. Koydu ama bunun iktidar katında en küçük bir kaygı yaratmadığını başta Türk-İş yöneticileri olmak üzere herkes biliyor.

Bütçe için en temel yaklaşım şudur:

Bütçede her şeye para vardır, bütün mesele önceliklerdir!

İktidar, milletin IMF’si olup kemeri bele değil, boğaza geçirdi. 2025’te biraz daha sıkmasını istiyor!

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İnsanımızın temel özelliklerinden biri de şöyle özetlenebilir:

Söylemiyor, söyleniyor!

Söylenmek, hedefi, yaptırımı, çerçevesi olmayan bir davranıştır. Hatta söylenen kişinin ne dediği de tam anlaşılmaz.

Gelinen noktada çağrımız şu:

Vatandaş söylenme, söyle!

Bütçe hakkı, demokrasilerde yurttaşın en temel hakkıdır. Demokrasi de bütçeden doğmuştur. Yurttaş ödediği verginin nereye gittiğini bilme hakkına sahiptir. Sadece bilmek yetmez, bu harcamaların denetlenmesini isteme hakkına sahiptir.

Dünyada en çok insani yardım yapan ülkeyiz diye övünürken kendi yurttaşına insanca yaşayacağı bir asgari ücreti çok gören bir iktidar var.

Söyleneceğine, bunu haykır!

Türkiye gibi ekonomisi dünyanın ilk 20’sinde olan ülkelerde asgari ücretle çalışanların sayısı yüzde 10-15 civarındadır. Türkiye’de yüzde 60’ı geçti. Asgari ücret ortalama ücret haline geldi.

Söyleneceğine, bunu haykır!

Asgari ücrette zam oranı kadar alım gücü de çok önemli. Asgari ücretlinin başta et olmak üzere temel gıda maddelerine ulaşma gücü 20 yıl öncesine oranla neredeyse üçte bir oranında geriledi. Asgari ücret sadece hayatta kalmaya yetecek sefalet ücreti haline geldi.

Söyleneceğine, bunu haykır!

Sadece asgari ücretli değil, çalışma yaşamının bütün alanlarında denge bozuldu. Emeklilerin gayrisafi milli hasıladan aldığı pay yarı yarıya azaldı. Bir ülke düşünün ki emekli maaşları yetersiz ama 2025’te emekli olan daha da düşük maaş alacak. İnsanlar buna karşı çıkmak yerine 31 Aralık 2024’e kadar emekli olmaya koşuyor!

Söyleneceğine, bunu haykır!

Beş ayrı kategoride maaş alan öğretmenlerin bir bölümünün başına “ücretli” tanımı konulması kadar incitici bir şey olabilir mi? Sözleşmeli öğretmen olmaz derken ücretlisi çıktı! Ayda ortalama aldıkları para asgari ücret kadar bile değil. Bu sadece öğretmenlerin değil, hepimizin sorunu! Belki de okula gönderdiğiniz evladınız girdiği ders kadar, ayda 8-10 bin lira alıyor.

Söyleneceğine, bunu haykır!

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Milyonlarca insan yapayalnız söyleniyor!

Bu gidişe dur demek için önümüzdeki ilk toplanma yeri 28 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’te Ankara Tandoğan.

70’e yakın kuruluş bir araya geldi, “Haklarımızı alacağız” diye haykırma kararı aldı.

Çalışanın haklarından kadın haklarına, çocuk haklarından hayvan haklarına kadar her alanda yaşanan haksızlıklara karşı bir duruş...

İnsan, haklarıyla insandır.

İhale istemeyeceksin, çifte maaş istemeyeceksin, huzur hakkı yüksek yönetim kurulu üyeliği istemeyeceksin...

Sadece hakkın olanı isteyeceksin.

Söylenme, hakkını haykır!