Yine değişen bir şey yok; ne maç yönetimlerinde, ne hakem atamalarında ne de kulüp yöneticilerinin tavırlarında. Zaten bizim futbol sistemimiz düşman yaratarak ve nefret üreterek beslenme üzerine kurulu. Öyle ya memlekette ne çok ortak derdimiz var ama biz hepsini unutup futbol üzerinden düşman oluyoruz birbirimize. Oysa ki TFF Başkanı yönetime gelirken herkesin şikâyetçi gibi göründüğü bu çarpık sistemi düzelteceğini vaat etmişti. Ve herkesten de kendisine yardımcı olmasını istemişti.

Peki değişen bir şey var mı? Tamam bahis soruşturması açıldı ama bunun ne denli derin ve caydırıcı cezalarla önlenebileceğine dair henüz bir şey göremedik. Alttakiler kadar yukarıdakilere ne kadar dokunabildiğine dair de... Bahise karışan futbolcuya 45 gün hak mahrumiyeti nedir mesela? Pascal Nouma elini şortuna götürdü diye 6 ay ceza aldı bu ülkede. Demek ki bahis oynamak çok da kötü bir şey değilmiş.

Peki sahada hakem mağduru takımlar değişti mi? Bu konuda bir önlem gördük mü? Beşiktaş-Gaziantep maçının VAR hakemi Meler hatalı kararlarıyla Beşiktaş’a haksızlık etti. Ama şimdi Galatasaray-Başakşehir maçıyla ödüllendirdi. Trabzonspor-Beşiktaş maçının hem hakeminin hem de VAR hakeminin herhangi bir ceza alacaklarına inanıyor musunuz? Giden gitti de en azından gelecek için bir umut görüyor musunuz?

Ya kulüp yönetimlerinin akıldan izandan yoksun fanatik taraftar ağzıyla yaptıkları açıklamalara ne demeli? Son örnek: Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından Trabzonspor yönetimince yapılan açıklama. Böyle bir açıklamayı eminim çoğu Trabzonsporlu taraftar da hoş karşılamamıştır. Çünkü mağdur olanlar mağdur olanların halinden en iyi anlarlar. Sadece kendi mağduriyetlerini görmezler. Bizde zaten adaletli bir ortam olmadığı için herkes bir şekilde mağduriyete oynuyor. Ama sezon sonu kim ne kadar kazançlı kim ne kadar dezavantajlı olmuş diye bakılmıyor. Biz o maçta bize verilmeyen penaltı şu maçta size gösterilmeyen kırmızı kart gibi tekil olaylara takılıp kalıyoruz. Yeter ki kaos ortamı sürsün devran aynen dönsün. TFF Başkanı da sanki bu sitemin koruyucusu olmuş; sert laflarla durumu kurtarmaya çalışıyor.

Peki şimdi ne olacak? Sistem haklıyı korumuyor diye her şeyden vaz mı geçilecek? Tam tersine oyunu bozmanın tek yolu var o da önce kendi işini düzgün yapmak. Çok değil çok çok iyi olmak. Tabii ki zor ama başka bir çare de yok. Ben de saf saf buna inanıyorum hâlâ.