TRT İstanbul seçimine hazırlanıyor!

18 Ocak 2024 Perşembe

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin başlıca çekim merkezi İstanbul olacak. TRT de bu çekime uygun olarak İstanbul’un fethine ilişkin bir dizi çekmeye başladı.

Son anda bir değişiklik olmazsa birinci bölüm 5 Mart’ta yayımlanacak. İlk iki bölüm çekilmiş, bugünlerde üçüncü, dördüncü bölümler üzerinde çalışılıyor. Seçim öncesi en önemli bölümler!

Dizi için kesenin ağzı hayli açılmış. İtibardan tasarruf olmaz ilkesiyle hareket edildiği kesin. Hollywood’dan makyaj ekibi getirmişler. İlk iki bölümün rutin harcaması 80 milyonu geçmiş.

Oyuncu ekibinde Şam doğumlu Gassam Mesud’un yanı sıra Tuba Ünsal, Fikret Kuşkan, Selim Bayraktar, Serkan Çayoğlu, Esila Umut, Kenan Çoban gibi isimler var.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı doğal olarak dizinin her aşamasıyla ilgili. Doğal olmayan, olmaması gereken bir ilgili daha var; Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun. Kurtköy’de çekilen dizi için Saray’ın özel atları bile devreye sokuldu, sokulacak.

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Dizinin başlığı şu:

Mehmed: Fetihler Sultanı!

Senaryonun tümüne vâkıf değiliz. Edindiğimiz bilgilere göre dizi Medine’de başlıyor. Hazreti Muhammed’in istikbalde İstanbul’u alacak komutanla ilgili sözleri ve bunun etrafında gelişen olaylar TRT’nin “Diriliş” dizilerine benzer bir duygu yüküyle işlenmiş.

Hangi rolü, en iyi kimin canlandıracağına ilişkin çabaların sinema tarihine geçecek yoğunlukta olduğu söyleniyor.

Fatih Sultan Mehmet, çağ açmış, çağ kapamış, iyi eğitim almış, dokuz dil bilen, İstanbul’u fethiyle tarihimizde özel bir yeri olan büyük Osmanlı padişahı. Elbette dizisi çekilebilir, çekilmeli de.

Ancak TRT’nin geçen ekim ayı ortasında Gazze’de 7 Ekim’de başlayan savaş nedeniyle Cumhuriyetin 100. yılını kutlama etkinliklerini ileri bir tarihe ertelemesi hâlâ belleklerde. “İleri bir tarihin” ne olduğu belli değil. Kaldı ki 100. yıl bir “kutlama” değil, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin başladığı günü selamlamaydı.

Dizinin yapımcısı tanıdık. 10 Kasım 2013’te Akit’e “Olmasaydı da olurduk” ilanını veren Eyüp Gökhan Özekin.

TRT 2019’da Osman Öcalan’la röportaj yaparak yerel seçim çalışmalarına katılmıştı. Şimdi de iyi bir hazırlık içinde!

Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum’un yarışacağı İstanbul seçimlerinde her şeyin devrede olacağını söylemeye gerek yok. Anlaşılan iktidar, Fatih Sultan Mehmet’i de getirecek!

İstanbul’un tarihinde ilişkin iki önemli kilometre taşı var:

29 Mayıs 1453’te Fatih Sultan Mehmet fethetti.

6 Ekim 1923’te Mustafa Kemal Atatürk işgalden kurtardı.

İkisi bütündür!

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Önceki akşam Ankara Sanat Tiyatrosu’nun (AST) Bilkent sahnesindeki konuğu Genco Erkal’dı. Nâzım Hikmet’in 122. yaşına armağan olarak “Yaşamaya Dair”le sahnedeydi.

Nâzım’ın yaşam, aşk, mücadele üzerine şiirlerinin yanı sıra dünya şairinin İstanbul özlemi de yankılandı.

“Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında” şiiri başta olmak üzere pek çoğuna izleyiciler de katıldı.

Genco Erkal bize şunu dedirtti:

İnsanın yaşı, nüfus cüzdanında değil, heyecanlarındadır!

İstanbul, Nâzım’dan Yahya Kemal’e bu şehirde nefes alan tüm şairlerin dizelerinde sonsuzlaştı.

Günlük siyasi gelişmelerden öte, İstanbul’da oy kullanacakların bu şiir gibi şehri koruma sorumluluğu da var.