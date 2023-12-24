Kış mevsiminde bir hafta sonu rotası: Maşukiye-Abant-Sapanca

24 Aralık 2023 Pazar

Kışın hafta sonu seyahetleri için en güzel noktalar İstanbul'un hemen yanıbaşında. Üstelik bu noktaları 1 günde gezmek mümkün.

MAŞUKİYE

Erken saatlerde yola çıkıp yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından Maşukiye'ye ulaşıyoruz. Doğanın sakin sesleriyle dolu, şehrin karmaşasından uzakta bir kaçış noktası arıyorsanız Maşukiye tam da istediğiniz yer olabilir. Maşukiye'nin en etkileyici yanlarından biri şüphesiz doğası. Bol oksijenli havası, ormanlık alanları ve serin akan dereleriyle kendinizi doğanın kollarında huzurlu bir şekilde bulabilirsiniz. Özellikle sonbahar renkleriyle süslenen ağaçlar, fotoğraf tutkunları için görülmeye değer bir manzara sunuyor. Maşukiye'de kahvaltımızı yaptıktan sonra kısa bir yürüş yapıyoruz. Eğer tüm günü Maşukiye'de geçirecekseniz pek çok aktivite yapabilirsiniz. ATV, UTV kiralayabilir ya da zipline gibi adrenalin sporları yapabilirsiniz.

ABANT

İkinci durağımız ise Abant oluyor. Bolu'nun gizemli güzelliklerinden biri olan Abant, yeşillikler içindeki gölü, temiz havası ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Şehrin karmaşasından uzakta, doğayla baş başa bir kaçamak yapmak isteyen herkes için harika bir seçenek sunuyor. Abant'ın en etkileyici yeri elbette ki gölü. Doğanın kollarında oluşturduğu bu göl, etrafını saran ormanlarla adeta bir masal atmosferi yaratıyor. Gölden yansıyan manzara, her mevsimde farklı bir büyü taşıyor. Yürüyüş yapmak, bisiklet sürmek ya da sadece göl kenarında oturup manzaranın tadını çıkarmak isteyenler için eşsiz bir yer. Göl manzarısının keyfini alkollü ya da sıcak içecekler içerek çıkarabilirsiniz. Biz öğle yemeği tercih ettik. Anat Gölü kar yağdığında beyazlara bürünerek ziyaretçilerini büyülüyor. Eğer beyaz bir Abant ile karşılaşmak istiyorsanız gitmeden önce hava durumuna bakmayı unutmayın. Abant'ta konaklayarak bu masalsı yerin tadını daha uzun çıkarabilirsiniz.

SAPANCA

Son durağımız Sapanca oluyor. Sakarya'nın doğal güzellikleri arasında parlayan bir inci olan Sapanca Gölü, doğal yapısı ve dingin atmosferiyle ziyaretçilerine huzur dolu anlar yaşatıyor. Sapanca Gölü, etrafını saran yeşilliklerle çevrili, sakin ve büyüleyici bir göl. Sapanca Gölü, doğaseverler için birçok aktivite imkânı sunuyor. Göl kenarındaki bisiklet ve yürüyüş yollarında dolaşabilir, gölde sandal veya kayak gibi su sporlarının tadını çıkarabilirsiniz. Biz ise göl manzarasına karşı bir kahve içmeyi tercih ettik.