‘Bayram benim neyime’
Mehmet Şakir Örs
17.03.2026 09:10
Dünya ve ülkemiz zor-zorlu bir dönemden geçiyor. Yakın çevremizde yaşananlar hepimizi acılara boğuyor. Bunca olumsuzluk içinde yaşam sevincimizi kaybediyoruz. Bayram günlerine yaklaşırken bayram sevincini bile yeterince duyumsayamıyoruz. Gelin de böylesi olumsuz koşullarda “Bayram benim neyime” demeyin!

Aslında bayram günleri insanlar için sevinçli, keyifli dönemlerdir. Birbirlerini arayıp sordukları; aileleri, dostları ve çevreleri ile buluştukları anlamlı-güzel birlikteliklerdir. Ama artık onları bile yapamaz, yaşayamaz hale geldik. Toplumca adeta bir girdapta sürükleniyoruz!

SAVAŞIN ACILARI

Ortadoğu’da yaşanan savaş her açıdan bizi olumsuz etkiliyor. ABD ve İsrail’in İran’a saldırısı ile başlayan savaş, giderek bütün bölgeyi ateş çemberine alıyor. Savaşın bölgedeki bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Ortadoğu tümden bir ateş topu haline geliyor. Savaşın acıları ağır bir drama dönüşüyor.

Elbette yıkım yalnızca insani acılarla da sınırlı değil. Başta bölge ülkeleri olmak üzere, tüm halklar savaşın yarattığı ekonomik yıkımdan da alabildiğine etkileniyor. Enerji, ulaşım, lojistik, gıda ve daha birçok sektörde önemli sıkıntılar yaşanıyor. Savaş var olan sorunları katlayarak büyütüyor ve adeta bir çığa dönüştürüyor.

EKONOMİK SIKINTILAR

Aslında savaş başlamadan da ülkemizde ağır ekonomik sorunlar yaşanıyordu. Halkımızın önemli kesimi, ekonomik-sosyal problemlerin burgacında adeta kıvranıyordu. Başta emekliler, emekçiler, asgari ücretliler olmak üzere dar gelirli kesimler; ağır geçim koşulları altındaydı.

Çevremizdeki sıcak savaşın olumsuzlukları adeta bunların üstüne tüy dikti! Başta akaryakıt olmak üzere iğneden ipliğe hemen her ürüne zam geldi. Yurttaş fiyat artışlarıyla baş edemez durumda. Çarşı-pazar-mutfak adeta yangın yerine dönüyor. Toplumun yoksul kesimleri gıdaya, zorunlu ihtiyaçlara erişmekte zorlanıyor.

ADALET ARAYIŞI

Tabii sorunlar yalnızca savaş ve ekonomi konularıyla sınırlı değil. Bir de Silivri’de süren İBB davasında simgeleşen ülkemizdeki hukuk ve adalet arayışı var. Ülkenin kurucu ve birinci partisi CHP, siyaseten kuşatılmaya çalışılıyor. Başta İstanbul’un seçilmiş büyükşehir başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere, birçok belediye başkanı yargı kıskacı altında bulunuyor.

İşte böyle bir ortamda “hak-hukuk-adalet” talebi yükseliyor. Toplumun büyük çoğunluğu, açılan davaları ve belediyelere yönelik hamleleri “siyasi dava” olarak değerlendiriyor. Silivri’deki davanın canlı yayınını sanıklar ve muhalefet ısrarla isterken iktidarın bundan kaçınması özellikle dikkat çekiyor.

TEMEL MESELE

Öyle anlaşılıyor ki yaşanan siyasal, hukuksal ve ekonomik sorunları aşmanın yolu, iktidar değişiminden geçiyor. İçinde bulunduğumuz bütün sorunlar burada düğümleniyor. 24 yıldır işbaşında bulunan siyasi iktidar artık tümüyle yorulmuş ve tükenmiştir. Ancak değişimi bir türlü kabullenmemektedir. Bugün yaşanan sorunların temelinde bu gerçeklik vardır.

İşte bunun için, öncelikli ve temel mesele, iktidarın sandıkta değişimini sağlamaktır. Unutulmamalıdır ki bu iktidar gitmeden hiçbir ekonomik-sosyal sorun çözülemez. İçinde bulunduğumuz koşullarda ne yeni bir anayasa yapılabilir ne de tam anlamıyla “terörsüz Türkiye”ye ulaşılabilir. Bu bağlamda, tüm siyasal ve toplumsal muhalefet öncelikle iktidar değişimine odaklanmalıdır.

İNSANLIĞA AĞIT

Bayram haftasında bayram sevincini duyumsayamayanlar olarak bizim de belleğimizin ve yüreğimizin kıvrımlarında günlerdir bir ağıdın tınıları dönenip duruyor... Geçmişte bir emek direnişinde vurulan işçi Şerif Aygün için yakılan bu ağıt, sanatçımız Rahmi Saltuk’un sesinden günümüze kadar ulaşıyor. Biz de bugünlerde bu ağıdı halkımız ve tüm insanlık için söylüyoruz.

İçinde bulunduğumuz tüm olumsuzluklara karşın, yine de bayramınızı şimdiden iyi dileklerimizle kutluyoruz. Tam da bayram öncesinde; “Bayram benim neyime” diyen bu ağıdın adeta yüreğimize kazınmış unutulmaz sözleriyle okurlarımızı selamlıyoruz: “... bitsin artık kara zulüm / bayram benim neyime / hep bize mi bunca ölüm / kan damlar yüreğime / ezilip duruyoruz / bayram benim neyime / iktidara yürüyoruz / gül damlar yüreğime.”

İlgili Konular: #Siyaset #savaş #ekonomi #bayram

17.03.2026
Tarımda ve gıdada tehlike çanları!

Tarım sektörü, son 24 yılın en sert düşüşünü ve daralmasını yaşadı. Geçtiğimiz 2025 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 3.6 oranında büyürken, tarımda yüzde 8.8 oranında küçüldü. Buna karşın gıda enflasyonu da Avrupa’nın zirvesine çıktı. Gıda enflasyonundaki tırmanış halen devam ediyor. Gıda enflasyonu, geçtiğimiz şubat ayında aylık bazda yüzde 6.9 oranında yükseldi.

13.03.2026
En büyük banknotun dayanılmaz hafifliği!

Uluslararası siyasetin gündemi Ortadoğu’da yaşanan savaşa, iç siyasetin gündemi de siyasi davalara kilitlenmiş görünüyor.

10.03.2026
İzmir’e siyasi abluka!

İktidar çevrelerinin İzmir’i siyaseten kuşatması tüm hızıyla devam ediyor. Bu kuşatmadan en çok da yerel yönetimler ve yerel hizmetler olumsuz etkileniyor. Çünkü öncelikle yerel yönetimlerin hareket ve etkinlik alanı daraltılıyor.

06.03.2026
CHP’nin umut programı

Talihsiz biçimde savaş gündeminin gölgesinde kalsa da CHP’nin dünkü sunumu büyük önem taşıyordu.

03.03.2026
Geleceği satmayın!

Finansman sıkıntısı yaşayan siyasi iktidar, köprülerin ve otoyolların işletme hakkını özelleştirip yabancılara satmaya hazırlanıyor. Üstelik bu konuda yeterince şeffaf da davranılmıyor. Konu tüm yönleriyle kamuoyunun gündeminde olduğu ve birçok çevre tarafından tartışıldığı halde, ilgililerden ve yetkililerden kamuoyuna yönelik yeterli bilgilendirme yapılmıyor

27.02.2026
Abluka

Son günlerde “abluka” sözcüğü siyasette çok sık kullanılır oldu.

24.02.2026
Kurtuluşun ve kuruluşun ‘İktisat Kongresi’

17 Şubat tarihi ve içinde bulunduğumuz hafta; “Medeni Yasa”nın 100. “İktisat Kongresi”nin de 103. yılını simgeler. Ulusal kurtuluş ateşinin daha dumanı tüterken İzmir’de toplanan kongre, kurtuluştan kuruluşa uzanan sürecin çok önemli bir dönemecidir.

20.02.2026
Prekaryalar...

Son dönemde, büyük alışveriş merkezlerinde çalışan ya da oralara hizmet üreten depo işçisi, kurye ve benzeri kesimlerin hareketlenmesi dikkatinizi çekiyor mu?

17.02.2026
TİP’in ve DİSK’in tarihi önemi

Bugün 13 Şubat, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) kuruluş yıldönümüdür. 13 Şubat 1961’de birinci TİP, 13 Şubat 1967’de de DİSK kurulmuştu.

13.02.2026
Elveda liberalizm!

Dünya önemli bir altüst oluşu yaşıyor.

10.02.2026
Tarımı bitirmeye kararlı mısınız?

İçinde bulunduğumuz hafta Ege’de tarımla ilgili önemli etkinlikler vardı. İzmir’de “Tarım ve Hayvancılık Fuarı”, Ödemiş’te ise “Küçük Menderes Çiftçi Buluşması” yapıldı. Kısacası, tarım ve gıda konuları gündemdeydi.

06.02.2026
Deprem gerçeği

İçinde bulunduğumuz hafta, 2023’te Hatay yöresinde ve Güneydoğu’da yaşanan 6 Şubat depreminin üçüncü yıldönümüdür.

03.02.2026
Tariş direnişi unutulmaz

İçinde bulunduğumuz günler tarihi Tariş işçi direnişinin 46. yıldönümüdür. Bundan tam 46 yıl önce bugünlerde, Tariş çalışanları iş ve can güvenliği için direnişe geçmişti. Biz de o yıllarda hem üniversitede okuyan ve hem de fabrikada çalışan DİSK üyesi genç bir emekçi olarak, direnişin içinde aktif olarak yer almıştık.

30.01.2026
Silivrizedeler

Silivri denince artık ister istemez akla öncelikle cezaevi geliyor.

27.01.2026
İzmir; ‘üvey’ mi, yoksa ‘hasım’ mı?

2026 yılı merkezi idare yatırım programı açıklandı. Bu yıl da yatırım programından İzmir’in payına sembolik rakamlar düştü. Kısacası, İzmir altyapı yatırımları ile ilgili makus talihini yine değiştiremedi. Hele son olarak İzmir belediyesine ait tarihi binalara vakıflar eliyle el konmak istenmesi de doğrusu işin tuzu biberi oldu.

23.01.2026
Çürümüşlük ve tükenmişlik

Günümüzde nereye el atılsa hemen her yerden ortalığa olumsuzluk saçılıyor.

20.01.2026
Ege’nin toplumcu ve muhalif damarı

Anadolu coğrafyasında yüzyıllar önce yaşanmış önemli bir toplumsal hareket var. Osmanlı’nın baskısına, zulmüne karşı eşitliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın türküsünü söyleyenlerin öğretisi, geçmişten günümüze kadar ulaşıyor. Biz de onları ve mücadelelerini tüm yönleriyle kavramaya çalışıyoruz.

16.01.2026
Toplumsal mücadele

Hayatın o durdurulamaz akışında bir yılı daha geride bıraktık

13.01.2026
Ege’de muhalefet arayı açıyor

PİAR Araştırma, bölgelerde yaptığı siyasi parti oy tercihi anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Ege Bölgesi’nde iktidar partisi ile ana muhalefet CHP arasındaki oy farkı oranı yüzde 17.7 olarak belirlendi.

09.01.2026
Emperyalizm...

Son dönemlerde birçok siyasal çevre “emperyalizm” tanımını artık kullanmaz olmuştu.

06.01.2026
Bir Ege güzellemesi

Bir Ege güzellemesi

02.01.2026
Zor ve zorlu yıl

Her yılın sonunda yeni bir yıla girerken geçmiş yılın toplu bir değerlendirmesini yapmak gelenektendir.

30.12.2025
İktidar İzmir'i kilitliyor!

Güzel İzmir, birçok bakımdan Türkiye’nin öncü kentidir. Yakın siyasal ve sosyal tarihimizde birçok ilk bu güzel kentte yaşanmıştır. O nedenle de her fırsatta, “İzmir Türkiye’nin batıya açılan kapısıdırpenceresidir” diyoruz.

26.12.2025
Emekliler...

Geçim ve barınma kaygısıyla ucuz otel odalarına sığınmak zorunda kalan emeklilerin durumu, günlerdir yüreklerimize kor düşürdü!

23.12.2025
‘Kooperatifler daha iyi bir dünya kurar’

ooperatifçilikle güçlü bir gönül bağımız var. Kuşaklar boyu üzüm üreticiliği ile uğraşmış ailemizin adeta genlerinde kooperatifçilik var. Biz de yıllar boyu hem bir çalışan hem de bir üretici olarak tarım kooperatifçiliğinin ve toplumsal mücadelelerin içinde bulunduk.

19.12.2025
Niobe’nin gözyaşları

Manisa’da dün gözyaşı adeta sel olup aktı!

16.12.2025
Tarım SOS veriyor!

Ülkemizin ekonomik-sosyal yaşamında yaşanan olumsuzluklardan en çok etkilenen kesimlerin başında tarım kesimi geliyor. Bu olumsuzluklar kırsaldan kente, üreticiden tüketiciye uzanarak gıda zincirinin tüm halkalarını kapsıyor.

12.12.2025
Emeğin asgarileşmesi

Ülkemizin kendine özgü ekonomi-politiği bağlamında; yılın son günlerinde çalışanları ve emeklileri maaş artış beklentisi sarar.

09.12.2025
Egeliler ‘Hadi gari’ diyor!

Ege ve Egeli ile özdeşleşmiş bir ifade vardır. Egeliler günlük yaşamda çok sık “Hadi gari” sözcüklerini kullanırlar. Bu ifade, içinde bulunulan duruma göre bazen bir hayret ifadesidir bazen de bir hareketlenme çağrısıdır.

05.12.2025
Halkın bütçesi

Bütçe görüşmeleri ve tartışmaları, ekonomi-politik değerlendirmeler açısından büyük önem taşır.

02.12.2025
CHP kurultayı ve Ege

Cumhuriyetin kurucu ve ülkemizin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 39. olağan kurultayı, bugün Ankara’da toplanıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde neredeyse bütün Batı Anadolu’yu CHP kırmızısına boyayan Egeli seçmenlerle CHP arasında çok köklü ve güçlü bağlar var.

28.11.2025
Umut ve direniş kurultayı

Günlerdir İBB iddianamesini ve CHP’ye yönelik yargısal kuşatmayı tartışıyoruz.

25.11.2025
Ekolojik yaşam savunucuları

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP30) Brezilya Belem’de çalışmalarını sürdürürken ülkemizin ekolojik yaşam savunucuları da alanlara çıkıyorlar.

21.11.2025
Umudu örgütlemek ve büyütmek

Küresel kapitalizmin neden olduğu ve otoriter siyaset anlayışlarının daha da ağırlaştırdığı iktisadi ve siyasal bunalımlar, bütün dünyada katmerlenerek devam ediyor.

18.11.2025
Asfalyalar atmasın!

Kış mevsimi kendini hissettirmeye başladı. Kış mevsiminin oldukça zor ve zorlu koşulları var. Öncelikle ısınma ve giyinme giderleri dar gelirli ailelerin belini büküyor. İçinde bulunduğumuz koşullarda elektrikle ısınmaya çalışmak, aile bütçeleri açısından başlı başına bir yıkım haline geliyor.

14.11.2025
Küresel adaletsizlik ve otoriterlik

Emperyalizme karşı duruşun ve mücadelenin simgesi, Kurtuluş Savaşı’nın önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü; vefatının 87. yılında saygıyla andık, anıyoruz.

11.11.2025
Yerele darbe!

Bir zamanlar yereli güçlendireceğiz, yereli daha çok yetkilendireceğiz diyerek iktidara gelenler, son dönemde tam tersi işlere yöneliyorlar.

07.11.2025
CHP ile uğraşmayı bırakın!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk genel başkanı olduğu CHP, Cumhuriyetin kurucu ve ülkemizin birinci partisi.

04.11.2025
Doğa ve iklim uyarıyor!

Son dönemde doğa ve iklim koşullarındaki gelişmeler, değişimler günlük hayatımızı derinden etkilemeye başladı. Deprem tehlikesi ve iklim krizi artık hepimizi daha çok ilgilendiriyor. İzmir ve Ege Bölgesi de bütün bu gelişmelerden alabildiğine etkileniyor.

31.10.2025