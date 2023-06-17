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CHP’de çağdaş ve demokratik değişim şart - Prof. Dr. Nedim ÇEKMEN

17 Haziran 2023 Cumartesi

14/28 Mayıs’taki seçimlerde, ne yazık ki CHP büyük bir başarısızlık göstermiştir ve hedefine yine ulaşamamıştır. Milletvekili sayısı azalmış, sağ ve İslamcı gelenekten gelen partilere, faydasız olmalarına ve oy getirmemelerine rağmen, 40 milletvekili vermiş, sonuçta cumhurbaşkanlığını kaybetmiştir. 

CHP’nin seçimleri kazanamamasının birçok nedeni vardır ve bunlar yıllardır çözülememektedir. Şimdi bu nedenleri sıralayalım:

  • CHP’de Atatürkçülük, sosyal demokrat düşünce ve sol değerler tamamen bırakılmıştır. 

  • CHP’nin günübirlik politikalarla hedefsiz bir şekilde sağcılara, liberallere, ikinci cumhuriyetçilere, laiklik ve Atatürk ile sorunu olanlara ödün vermesi halkı umutsuzlandırmıştır.

  • CHP parti yönetimleri ve örgütleri çözüm odaklı proje üretmekten uzak, yetersiz, pasif, iktidar hedefi olmayan yapılardan oluşmaktadır. 

  • CHP’de liyakatsiz delege yapısından dolayı parti içi demokrasi işletilememektedir. 

CHP’DE NE YAPILMALI 

  • CHP’de demokratik, bilimsel ve çağdaş bir değişim yapılmalıdır. Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin bir onursal başkanı gibi davranıp, zaman kaybetmeden demokratik bir kurultayı organize ederek, görevi CHP’yi iktidara taşıyacak ve halkın yeni bir umudu olacak genç, dinamik ve etkili yeni bir adaya bırakmak olmalıdır. 

  • CHP’de temel siyaset anlayışı Atatürkçülük ve sosyal demokrat düşüncelerin sentezi olan “demokratik sol” anlayışı üzerinde yeniden inşa edilmelidir.

  • CHP’nin ana görevi ve sorumluluğu; gerçek demokrasiyi, liyakati, saydamlığı ve hesap verilebilirliği tüm kurum ve kurallarıyla savunmak, kurumlaştırmak ve tüm ülkede sistemsel olarak yerleştirmek olmalıdır.

  • CHP’de demokrasi devrimi parti örgütlenmesinden başlatılmalı, hızlıca halka açılmalı, üye sayısı artırılmalı ve çok sayıda eğitimli genç insanlar partiye kazandırılmalıdır. 

  • CHP kendi öz güçlerini yeniden inşa ederek ve motive ederek bir gelişme-büyüme stratejisini ilk planda tutmalıdır. Başta mahalle, köy, kasabaya dayalı çekirdek ve hücre örgütlenmelerine yönelmelidir. 

  • CHP programını bilime dayandırarak adaleti, hukukun üstünlüğünü, bağımsız ve tarafsız yargıyı, basın ve düşünce özgürlüğünü sağlayacağını, üretimi ve istihdamı artıracağını, ulusal gelirin hakça hukukça paylaşılacağını içeren fikirleri eğitimli kadrolarla dinamik ve kesintisiz olarak toplumun her kesimine anlatmalıdır. 

  • CHP Cumhuriyeti, laikliği, planlı ve kamucu ekonomiyi, emeğin üstünlüğünü, çağdaş bilimi ve eğitimi, çalışanların haklarını, yeterince savunduğunu halka anlatmalı, halkı ikna etmeli ve umutlandırmalıdır. 

  • CHP tüm politikalarını-hedeflerini modern teknolojiyi kullanarak sosyal medya üzerinden kesintisiz halka ulaştırmalıdır.

Böylelikle sol politikalar temelinde halkın sorunlarına çözüm üreterek halkın yeni umudu ve başvuracağı partiye dönüşmelidir. “Değişmeyen tek şey değişimdir” sözü doğrultusunda ülkemizin bu karanlık kaybolan yıllarını yeniden kazanmak için toplumun aydın bireyleri olarak sorumluluk alıp, var gücümüzle geleceğin aydınlığı için çalışmalıyız.  

Şimdi vazgeçmenin, yıkılmanın, terk etmenin zamanı hiç değil. Yeter ki vazgeçmeyelim, yeter ki pes etmeyelim, yeter ki umutlarımızı canlı tutalım.

PROF. DR. NEDİM ÇEKMEN

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

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